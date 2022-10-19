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ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС – Сальдо - РИА Новости Крым, 19.10.2022
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ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС – Сальдо
ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС – Сальдо - РИА Новости Крым, 19.10.2022
ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС – Сальдо
ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территорий, однако местные власти принимают необходимые меры для недопущения подъема... РИА Новости Крым, 19.10.2022
2022-10-19T16:54
2022-10-19T16:57
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территорий, однако местные власти принимают необходимые меры для недопущения подъема воды до опасных значений. Об этом со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.Со ссылкой на расчеты специалистов он сообщил, что в случае разрушения шлюзов вода поднимется максимум на 1-1,5 метра. Однако даже в этом случае Херсону, расположенному на высоком правом берегу, это не несет большой угрозы затопления."Большая часть Херсона находится на высоком берегу, ему ничего не угрожает. Но некоторые микрорайоны областного центра, как Остров, которые ниже стоят, там может вода подняться. Именно там сейчас проводится разъяснительная работа с подомовым обходом, чтобы предупредить людей, что с Острова надо уехать на какое-то время", - добавил Владимир Сальдо.На левобережье также есть населенные пункты, где может подняться вода, однако власти уже реализуют меры по сбросу воды в Каховское водохранилище для предотвращения серьезных последствий.Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных. В среду Сальдо завил о закрытии въезда для гражданских лиц в правобережную часть Херсонской области на 7 дней. В регионе указом президента Владимира Путина объявлено военное положение.
https://crimea.ria.ru/20221019/k-chemu-privedet-razrushenie-plotiny-kakhovskoy-ges--otvet-vlastey-1124971595.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС – Сальдо

Власти Херсонской области: ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС

16:54 19.10.2022 (обновлено: 16:57 19.10.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наносить удары по шлюзам Каховской ГЭС с целью подтопления территорий, однако местные власти принимают необходимые меры для недопущения подъема воды до опасных значений. Об этом со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо сообщает РИА Новости.
"Каховская ГЭС и ее шлюзовое хозяйство, по которому продолжают наносить удары с целью разрушить шлюзы. Тогда вода большим потоком пойдет в нижнюю часть Днепра. Уже четко рассчитаны населенные пункты, куда эта вода придет и доставит неудобства", - сказал Сальдо.
Со ссылкой на расчеты специалистов он сообщил, что в случае разрушения шлюзов вода поднимется максимум на 1-1,5 метра. Однако даже в этом случае Херсону, расположенному на высоком правом берегу, это не несет большой угрозы затопления.
"Большая часть Херсона находится на высоком берегу, ему ничего не угрожает. Но некоторые микрорайоны областного центра, как Остров, которые ниже стоят, там может вода подняться. Именно там сейчас проводится разъяснительная работа с подомовым обходом, чтобы предупредить людей, что с Острова надо уехать на какое-то время", - добавил Владимир Сальдо.
На левобережье также есть населенные пункты, где может подняться вода, однако власти уже реализуют меры по сбросу воды в Каховское водохранилище для предотвращения серьезных последствий.
"Сейчас каждый день сбрасывается вода с каскада электростанции, которая находится выше по течению Днепра. Каждый день уменьшается объем воды в Каховском водохранилище. Плюс, у нас есть резерв. Если не будет хватать этого сброса, мы можем открыть шлюзы и отправить воду в Северо-Крымский канал… Лишняя вода туда уйдет тоже", - добавил он.
Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил об организованном перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это опасностью затопления территорий в связи с планами ВСУ разрушить плотину Каховской ГЭС и участившимися ударами украинских военных. В среду Сальдо завил о закрытии въезда для гражданских лиц в правобережную часть Херсонской области на 7 дней. В регионе указом президента Владимира Путина объявлено военное положение.
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
10:46
К чему приведет разрушение плотины Каховской ГЭС — ответ властей
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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