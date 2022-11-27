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В России "мусорную реформу" отложили еще на три года - РИА Новости Крым, 27.11.2022
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В России "мусорную реформу" отложили еще на три года
В России "мусорную реформу" отложили еще на три года - РИА Новости Крым, 27.11.2022
В России "мусорную реформу" отложили еще на три года
В России свозить мусор на действующие свалки, которые не включены в госреестр объектов размещения отходов, разрешили до 1 января 2026 года. Таким образом,... РИА Новости Крым, 27.11.2022
2022-11-27T18:02
2022-11-27T18:02
экология
государственная дума рф
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В России свозить мусор на действующие свалки, которые не включены в госреестр объектов размещения отходов, разрешили до 1 января 2026 года. Таким образом, устаревшие полигоны ТКО по всей стране будут использоваться еще три года, несмотря на то, что должны были закрыться к 1 января 2023.Лезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотара&gt;&gt;Закон о работе действующих свалок в рамках территориальной схемы по обращению с отходами Госдума приняла в 2018 году. Предполагалось, что спустя четыре года, к 1 января 2023, по всей стране возведут современные полигоны.По данным комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам, за это время мало что изменилось.По данным главы комитета Дмитрия Кобылкина, на таких устаревших полигонах сегодня размещается около 6 миллионов отходов, в то время как по данным "Российского экологического оператора" ежегодно в России образуется более 59 миллионов тонн ТКО.В комитете тем временем считают, что трехлетняя отсрочка "реформы" не станет эффективным стимулом и не ускорит строительство современных комплексов переработки отходов в регионах."Есть регионы, которые приступили к разработке проектно-сметной документации только после требования со стороны Комитета представить дорожные карты по созданию необходимой инфраструктуры. При этом значительная часть регионов не понимает, где брать финансирование", – констатировали в ведомстве и добавили, что с большой вероятностью за этой отсрочкой последует новая.Так, к проектированию современного комплекса переработки ТКО в Севастополе приступили в июле, в ноябре власти Крыма определили подрядчика для строительства двух мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики.В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за 6 млрд рублей&gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220901/v-krymu-i-na-kubani-planiruyut-zapretit-plastikovuyu-posudu-i-pakety-1124373371.html
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экология, государственная дума рф, крым, севастополь
В России "мусорную реформу" отложили еще на три года

Правительство РФ продляет работу устаревших полигонов ТКО

18:02 27.11.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПолигон для утилизации бытовых отходов "Ашитково"
Полигон для утилизации бытовых отходов Ашитково - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. В России свозить мусор на действующие свалки, которые не включены в госреестр объектов размещения отходов, разрешили до 1 января 2026 года. Таким образом, устаревшие полигоны ТКО по всей стране будут использоваться еще три года, несмотря на то, что должны были закрыться к 1 января 2023.
Лезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотара>>
Закон о работе действующих свалок в рамках территориальной схемы по обращению с отходами Госдума приняла в 2018 году. Предполагалось, что спустя четыре года, к 1 января 2023, по всей стране возведут современные полигоны.
По данным комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам, за это время мало что изменилось.
"В 21 субъекте по-прежнему некуда вывозить отходы, нет соответствующих объектов размещения, нет инфраструктуры. Из 26 регионов, для которых эта проблема была актуальна на тот момент, ситуация изменилась только в четырех", – говорится в обращении комитета на официальном сайте.
По данным главы комитета Дмитрия Кобылкина, на таких устаревших полигонах сегодня размещается около 6 миллионов отходов, в то время как по данным "Российского экологического оператора" ежегодно в России образуется более 59 миллионов тонн ТКО.
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В комитете тем временем считают, что трехлетняя отсрочка "реформы" не станет эффективным стимулом и не ускорит строительство современных комплексов переработки отходов в регионах.
"Есть регионы, которые приступили к разработке проектно-сметной документации только после требования со стороны Комитета представить дорожные карты по созданию необходимой инфраструктуры. При этом значительная часть регионов не понимает, где брать финансирование", – констатировали в ведомстве и добавили, что с большой вероятностью за этой отсрочкой последует новая.
Так, к проектированию современного комплекса переработки ТКО в Севастополе приступили в июле, в ноябре власти Крыма определили подрядчика для строительства двух мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском районах республики.
В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за 6 млрд рублей>>
 
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