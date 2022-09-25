https://crimea.ria.ru/20220925/lezem-v-butylku-pochemu-krymu-ne-nuzhna-bu-steklotara--1124561119.html
Лезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотара
Лезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотара - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Лезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотара
РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T08:47
2022-09-25T08:47
2022-09-25T08:47
крым
экология
общество
экономика
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Наталья ДремоваЛюди, выросшие в Советском Союзе, слова "кешбэк" не знали. Но получали его каждый день. Сдача пустых бутылок возвращала в семейный бюджет приличную часть затрат на продукты и напитки. Литр молока в 80-е годы стоил 46 копеек, пустая литровая молочная бутылка — 20 копеек.Сегодня мы со стеклянной тарой сталкиваемся примерно в десять раз реже: ее заместили пластик, картон, тонкий металл. Но заводы РФ выпускают, по данным Росстата, около 13 млрд единиц стеклотары. Это примерно 95 бутылок и банок на человека. Значительная часть идет на экспорт. Часть после использования возвращается — в переработку. Но чаще всего бывшая в употреблении стеклотара вторично не используется.Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке>>Без второго шанса?Идею собирать и снова использовать в течение последних пятнадцати лет осуществить пытались. Известные производители пива довольно долго практиковали прием "своих" бутылок для вторичного использования. Такой опыт был у мелких пивоварен с постоянной клиентурой. Но это был именно сбор, завязанный на конкретные предприятия.Развернуть в масштабах страны или даже региона сеть сбора стеклотары именно для того, чтобы дать бутылкам и банкам вторую жизнь, практически невозможно. Все дело в том, что отсутствует единый стандарт стеклотары. В советское время винные, водочные, пивные, лимонадные бутылки одного объема друг от друга отличались только этикетками и содержимым. Сейчас каждый производитель старается выделить свой товар, в том числе и оригинальной тарой. "Чужая" бутылка никому не требуется, говорят эксперты.Есть еще и вопрос безопасности. Бутылки из-под игристого вина и в советское время не принимали в пунктах сбора. Такие не используют вторично: на стекле могут быть невидимые глазу микротрещины. А само приготовление игристого подразумевает работу с большим давлением, от которого бутылка может расколоться — и это делает использование старой тары делом сомнительным.Что же до остальных бутылок, то тут тоже есть аргумент против "второго шанса". В каждой использованной бутылке спустя непродолжительное время начинает развиваться вредоносная микрофлора. Вымыть и обеззаразить можно — но невыгодно. Дешевле и безопаснее использовать новые бутылки.Чехарда вокруг стекла:- В 2017 году правительство РФ утвердило перечень отходов, которые не подлежат захоронению на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). Среди них — тара стеклянная. Но захоронение стеклобоя закону не противоречит. А превратить бутылку в осколки несложно…- В 2019 году Минприроды и Минпромторг предлагали проработать вопрос об открытии в магазинах пунктов по приему стеклотары. При этом сбор стеклянных бутылок в местах, где продаются продукты питания, нельзя по нормам СанПиН.Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму>>Замкнутый кругБолее приемлемым в нашей стране, как неоднократно повторяли экологи и производители стекла, может быть путь сбора стекла для переработки. По данным Стекольного союза предприятий России, только четвертая часть стекла попадает в переработку. В стране 40 заводов, которые нуждаются в таком сырье. И до недавнего времени даже импортировали его из-за границы, в том числе из Украины и Евросоюза. Но со сбором такого сырья в Крыму тоже не очень.С осени прошлого года в крымских городах стали появляться желтые контейнеры для сбора "чистого" мусора: бумаги, стекла, пластика, металлических банок. Как сообщили РИА Новости Крым в ГУП РК "Крымэкоресурсы", госоператор занимается отбором стекла из этой "чистой" общей массы вторсырья и продает его для дальнейшей переработки.Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки>>"В прошлом в Крыму в отдельные проволочные контейнеры собирали полиэтиленовые бутылки, — рассказал начальник производственного отдела ГУП РК "Крымэкоресурсы" Никита Корниенко. — И люди до сих пор считают, что наши желтые контейнеры предназначены только для пластика — и стеклянные бутылки и банки привычно отправляют в обычный мусор".Надежды, что битую и целую стеклотару извлекут из общего контейнера, нет. Мусоросортировочный комплекс в Крыму построили, и… он сейчас не работает.В Симферополе есть девять пунктов приема вторсырья, там принимают и стекло. Стоимость такой тары - до 70 копеек за штуку.В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто>>Представим, что на каждого крымчанина приходится хотя бы 20 единиц стеклотары в год, почти в пять раз меньше, чем по общероссийской статистике. Умножим на вес самой легкой бутылки в 265 граммов — и получим чуть больше 10 тысяч тонн использованной стеклотары. И это без учета всего, что выпивают из стеклянных бутылок туристы!Какая часть всех использованных бутылок и банок все-таки становится не мусором, а полезным ресурсом, неизвестно. Но собирают в Крыму, в лучшем случае, десятки тонн, а не тысячи. Всё это стекло уезжает на материк, в Крыму оно никому не нужно.Симферопольский завод протянул дольше всех, и закрылся в 2011 году.С тех пор проекты по стеклотарным заводам в Крыму время от времени мелькали. Какие только идеи не озвучивались! И создание производства стеклотары в рамках винодельческого кластера, и запуск в Керчи возрожденного завода, и постройка нового с мощностью 120 млн бутылок в год. Это при том, что потребность только в винных бутылках на полуострове — до 200 млн штук.Но ни один из них в жизнь не воплотился. Что-то всегда инвесторов останавливало.Тем временемПо данным Роскачества, розлив вина в картонную тару, является перспективной на российском рынке. В комментарии РИА Новости, упомянуто: основными типами мягкой упаковки на рынке являются литровые пакеты тетрапак (и их аналоги) — 40,7 процента в объеме производства тихого вина, а также двух- и трехлитровые упаковки.По состоянию на конец прошлого года, только 57% тихого вина разливалось в стеклянную тару. Остальное расфасовывалось в мягкую упаковку, незначительный процент — в жестяную банку.
https://crimea.ria.ru/20160819/1106902032.html
https://crimea.ria.ru/20220901/v-krymu-i-na-kubani-planiruyut-zapretit-plastikovuyu-posudu-i-pakety-1124373371.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, экология, общество, экономика
Люди, выросшие в Советском Союзе, слова "кешбэк" не знали. Но получали его каждый день. Сдача пустых бутылок возвращала в семейный бюджет приличную часть затрат на продукты и напитки. Литр молока в 80-е годы стоил 46 копеек, пустая литровая молочная бутылка — 20 копеек.
Сегодня мы со стеклянной тарой сталкиваемся примерно в десять раз реже: ее заместили пластик, картон, тонкий металл. Но заводы РФ выпускают, по данным Росстата, около 13 млрд единиц стеклотары. Это примерно 95 бутылок и банок на человека. Значительная часть идет на экспорт. Часть после использования возвращается — в переработку. Но чаще всего бывшая в употреблении стеклотара вторично не используется.
Без второго шанса?
Идею собирать и снова использовать в течение последних пятнадцати лет осуществить пытались. Известные производители пива довольно долго практиковали прием "своих" бутылок для вторичного использования. Такой опыт был у мелких пивоварен с постоянной клиентурой. Но это был именно сбор, завязанный на конкретные предприятия.
Развернуть в масштабах страны или даже региона сеть сбора стеклотары именно для того, чтобы дать бутылкам и банкам вторую жизнь, практически невозможно. Все дело в том, что отсутствует единый стандарт стеклотары. В советское время винные, водочные, пивные, лимонадные бутылки одного объема друг от друга отличались только этикетками и содержимым. Сейчас каждый производитель старается выделить свой товар, в том числе и оригинальной тарой. "Чужая" бутылка никому не требуется, говорят эксперты.
"У нас сегодня широкий ассортимент вин как классических, так и премиальных коллекций, и бутылки каждой из линеек отличаются от иных, — сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе винодельни "Золотая Балка". — Среднем партия вин, которая выходит на линию, состоит из 30 тысяч бутылок. Сбор необходимого количества б/у тары и ее дальнейшая обработка перед использованием, отняли бы не только много времени, но и повлекли бы за собой использование дополнительных экономических ресурсов. В конечном итоге это привело бы к повышению рыночной стоимости вин".
Есть еще и вопрос безопасности. Бутылки из-под игристого вина и в советское время не принимали в пунктах сбора. Такие не используют вторично: на стекле могут быть невидимые глазу микротрещины. А само приготовление игристого подразумевает работу с большим давлением, от которого бутылка может расколоться — и это делает использование старой тары делом сомнительным.
Что же до остальных бутылок, то тут тоже есть аргумент против "второго шанса". В каждой использованной бутылке спустя непродолжительное время начинает развиваться вредоносная микрофлора. Вымыть и обеззаразить можно — но невыгодно. Дешевле и безопаснее использовать новые бутылки.
- В 2017 году правительство РФ утвердило перечень отходов, которые не подлежат захоронению на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). Среди них — тара стеклянная. Но захоронение стеклобоя закону не противоречит. А превратить бутылку в осколки несложно…
- В 2019 году Минприроды и Минпромторг предлагали проработать вопрос об открытии в магазинах пунктов по приему стеклотары. При этом сбор стеклянных бутылок в местах, где продаются продукты питания, нельзя по нормам СанПиН.
Замкнутый круг
Более приемлемым в нашей стране, как неоднократно повторяли экологи и производители стекла, может быть путь сбора стекла для переработки. По данным Стекольного союза предприятий России, только четвертая часть стекла попадает в переработку. В стране 40 заводов, которые нуждаются в таком сырье. И до недавнего времени даже импортировали его из-за границы, в том числе из Украины и Евросоюза. Но со сбором такого сырья в Крыму тоже не очень.
С осени прошлого года в крымских городах стали появляться желтые контейнеры для сбора "чистого" мусора: бумаги, стекла, пластика, металлических банок. Как сообщили РИА Новости Крым в ГУП РК "Крымэкоресурсы", госоператор занимается отбором стекла из этой "чистой" общей массы вторсырья и продает его для дальнейшей переработки.
"В прошлом в Крыму в отдельные проволочные контейнеры собирали полиэтиленовые бутылки, — рассказал начальник производственного отдела ГУП РК "Крымэкоресурсы" Никита Корниенко. — И люди до сих пор считают, что наши желтые контейнеры предназначены только для пластика — и стеклянные бутылки и банки привычно отправляют в обычный мусор".
Надежды, что битую и целую стеклотару извлекут из общего контейнера, нет. Мусоросортировочный комплекс в Крыму построили, и… он сейчас не работает.
В Симферополе есть девять пунктов приема вторсырья, там принимают и стекло. Стоимость такой тары - до 70 копеек за штуку.
Представим, что на каждого крымчанина приходится хотя бы 20 единиц стеклотары в год, почти в пять раз меньше, чем по общероссийской статистике. Умножим на вес самой легкой бутылки в 265 граммов — и получим чуть больше 10 тысяч тонн использованной стеклотары. И это без учета всего, что выпивают из стеклянных бутылок туристы!
Какая часть всех использованных бутылок и банок все-таки становится не мусором, а полезным ресурсом, неизвестно. Но собирают в Крыму, в лучшем случае, десятки тонн, а не тысячи. Всё это стекло уезжает на материк, в Крыму оно никому не нужно.
"Если его вообще сейчас отправляют: везти надо в Ростов, а потом с пустой машиной вернуться обратно, это невыгодно, — объяснил директор АНО "ЖКХ-контроль Республики Крым" Анатолий Петров. — А нашим производителям бутылку везут откуда угодно, даже из Китая. Решение может быть только одно: экотехнопарки строят, надо, чтобы в Крыму хоть один стеклотарный завод появился, чтоб был выпуск продукции из вторсырья. У нас когда-то было три таких завода: два в Керчи и один в Симферополе".
Симферопольский завод протянул дольше всех, и закрылся в 2011 году.
С тех пор проекты по стеклотарным заводам в Крыму время от времени мелькали. Какие только идеи не озвучивались! И создание производства стеклотары в рамках винодельческого кластера, и запуск в Керчи возрожденного завода, и постройка нового с мощностью 120 млн бутылок в год. Это при том, что потребность только в винных бутылках на полуострове — до 200 млн штук.
Но ни один из них в жизнь не воплотился. Что-то всегда инвесторов останавливало.
По данным Роскачества, розлив вина в картонную тару, является перспективной на российском рынке. В комментарии РИА Новости, упомянуто: основными типами мягкой упаковки на рынке являются литровые пакеты тетрапак (и их аналоги) — 40,7 процента в объеме производства тихого вина, а также двух- и трехлитровые упаковки.
По состоянию на конец прошлого года, только 57% тихого вина разливалось в стеклянную тару. Остальное расфасовывалось в мягкую упаковку, незначительный процент — в жестяную банку.