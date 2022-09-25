https://crimea.ria.ru/20220925/lezem-v-butylku-pochemu-krymu-ne-nuzhna-bu-steklotara--1124561119.html

Лезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотара

Лезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотара - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Лезем в бутылку: почему Крыму не нужна б/у стеклотара

РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T08:47

2022-09-25T08:47

2022-09-25T08:47

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Наталья ДремоваЛюди, выросшие в Советском Союзе, слова "кешбэк" не знали. Но получали его каждый день. Сдача пустых бутылок возвращала в семейный бюджет приличную часть затрат на продукты и напитки. Литр молока в 80-е годы стоил 46 копеек, пустая литровая молочная бутылка — 20 копеек.Сегодня мы со стеклянной тарой сталкиваемся примерно в десять раз реже: ее заместили пластик, картон, тонкий металл. Но заводы РФ выпускают, по данным Росстата, около 13 млрд единиц стеклотары. Это примерно 95 бутылок и банок на человека. Значительная часть идет на экспорт. Часть после использования возвращается — в переработку. Но чаще всего бывшая в употреблении стеклотара вторично не используется.Ученый из Севастополя рассказал, как бизнес может помочь науке>>Без второго шанса?Идею собирать и снова использовать в течение последних пятнадцати лет осуществить пытались. Известные производители пива довольно долго практиковали прием "своих" бутылок для вторичного использования. Такой опыт был у мелких пивоварен с постоянной клиентурой. Но это был именно сбор, завязанный на конкретные предприятия.Развернуть в масштабах страны или даже региона сеть сбора стеклотары именно для того, чтобы дать бутылкам и банкам вторую жизнь, практически невозможно. Все дело в том, что отсутствует единый стандарт стеклотары. В советское время винные, водочные, пивные, лимонадные бутылки одного объема друг от друга отличались только этикетками и содержимым. Сейчас каждый производитель старается выделить свой товар, в том числе и оригинальной тарой. "Чужая" бутылка никому не требуется, говорят эксперты.Есть еще и вопрос безопасности. Бутылки из-под игристого вина и в советское время не принимали в пунктах сбора. Такие не используют вторично: на стекле могут быть невидимые глазу микротрещины. А само приготовление игристого подразумевает работу с большим давлением, от которого бутылка может расколоться — и это делает использование старой тары делом сомнительным.Что же до остальных бутылок, то тут тоже есть аргумент против "второго шанса". В каждой использованной бутылке спустя непродолжительное время начинает развиваться вредоносная микрофлора. Вымыть и обеззаразить можно — но невыгодно. Дешевле и безопаснее использовать новые бутылки.Чехарда вокруг стекла:- В 2017 году правительство РФ утвердило перечень отходов, которые не подлежат захоронению на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). Среди них — тара стеклянная. Но захоронение стеклобоя закону не противоречит. А превратить бутылку в осколки несложно…- В 2019 году Минприроды и Минпромторг предлагали проработать вопрос об открытии в магазинах пунктов по приему стеклотары. При этом сбор стеклянных бутылок в местах, где продаются продукты питания, нельзя по нормам СанПиН.Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму>>Замкнутый кругБолее приемлемым в нашей стране, как неоднократно повторяли экологи и производители стекла, может быть путь сбора стекла для переработки. По данным Стекольного союза предприятий России, только четвертая часть стекла попадает в переработку. В стране 40 заводов, которые нуждаются в таком сырье. И до недавнего времени даже импортировали его из-за границы, в том числе из Украины и Евросоюза. Но со сбором такого сырья в Крыму тоже не очень.С осени прошлого года в крымских городах стали появляться желтые контейнеры для сбора "чистого" мусора: бумаги, стекла, пластика, металлических банок. Как сообщили РИА Новости Крым в ГУП РК "Крымэкоресурсы", госоператор занимается отбором стекла из этой "чистой" общей массы вторсырья и продает его для дальнейшей переработки.Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки>>"В прошлом в Крыму в отдельные проволочные контейнеры собирали полиэтиленовые бутылки, — рассказал начальник производственного отдела ГУП РК "Крымэкоресурсы" Никита Корниенко. — И люди до сих пор считают, что наши желтые контейнеры предназначены только для пластика — и стеклянные бутылки и банки привычно отправляют в обычный мусор".Надежды, что битую и целую стеклотару извлекут из общего контейнера, нет. Мусоросортировочный комплекс в Крыму построили, и… он сейчас не работает.В Симферополе есть девять пунктов приема вторсырья, там принимают и стекло. Стоимость такой тары - до 70 копеек за штуку.В Крыму оценили введенные президентом штрафы за выброс мусора из авто>>Представим, что на каждого крымчанина приходится хотя бы 20 единиц стеклотары в год, почти в пять раз меньше, чем по общероссийской статистике. Умножим на вес самой легкой бутылки в 265 граммов — и получим чуть больше 10 тысяч тонн использованной стеклотары. И это без учета всего, что выпивают из стеклянных бутылок туристы!Какая часть всех использованных бутылок и банок все-таки становится не мусором, а полезным ресурсом, неизвестно. Но собирают в Крыму, в лучшем случае, десятки тонн, а не тысячи. Всё это стекло уезжает на материк, в Крыму оно никому не нужно.Симферопольский завод протянул дольше всех, и закрылся в 2011 году.С тех пор проекты по стеклотарным заводам в Крыму время от времени мелькали. Какие только идеи не озвучивались! И создание производства стеклотары в рамках винодельческого кластера, и запуск в Керчи возрожденного завода, и постройка нового с мощностью 120 млн бутылок в год. Это при том, что потребность только в винных бутылках на полуострове — до 200 млн штук.Но ни один из них в жизнь не воплотился. Что-то всегда инвесторов останавливало.Тем временемПо данным Роскачества, розлив вина в картонную тару, является перспективной на российском рынке. В комментарии РИА Новости, упомянуто: основными типами мягкой упаковки на рынке являются литровые пакеты тетрапак (и их аналоги) — 40,7 процента в объеме производства тихого вина, а также двух- и трехлитровые упаковки.По состоянию на конец прошлого года, только 57% тихого вина разливалось в стеклянную тару. Остальное расфасовывалось в мягкую упаковку, незначительный процент — в жестяную банку.

https://crimea.ria.ru/20160819/1106902032.html

https://crimea.ria.ru/20220901/v-krymu-i-na-kubani-planiruyut-zapretit-plastikovuyu-posudu-i-pakety-1124373371.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, общество, экономика