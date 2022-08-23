https://crimea.ria.ru/20220823/bolee-60-rossiyan-nepravilno-vybrasyvayut-batareyki-1124264908.html

Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки

Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки - РИА Новости Крым, 23.08.2022

Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки

Более 60% россиян неправильно утилизируют батарейки, при этом ежегодно в России выбрасывают около миллиарда штук. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского РИА Новости Крым, 23.08.2022

2022-08-23T21:04

2022-08-23T21:04

2022-08-23T21:04

экология

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Более 60% россиян неправильно утилизируют батарейки, при этом ежегодно в России выбрасывают около миллиарда штук. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора сообщает "Российская газета".По результатам опроса, только треть россиян относят их в пункты приема или специальные контейнеры.По его словам, чаще всего люди правильно утилизируют батарейки в городах-миллионниках. Эксперт объясняет это тем, что в крупных городах чаще можно встретить пункты приема таких отходов, на улицах есть спецконтейнеры."Ежегодно в России выбрасывают около миллиарда батареек, что составляет примерно 20 тысяч тонн. Каждая батарейка содержит различные металлы и химические вещества, если ее выбросить неправильно, то она загрязнит около 20 кубометров земли и 400 литров воды", - добавил Буцаев.Как сообщалось, ученые из России и Белоруссии нашли способ безопасной утилизации ядерных отходов, предложив их превращать в керамику для космической и медицинской отраслей.

https://crimea.ria.ru/20220429/kak-mangal-vredit-prirode---ekologi-1123083217.html

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2022

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экология, общество