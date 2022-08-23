https://crimea.ria.ru/20220823/bolee-60-rossiyan-nepravilno-vybrasyvayut-batareyki-1124264908.html
Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки
Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки
Более 60% россиян неправильно утилизируют батарейки, при этом ежегодно в России выбрасывают около миллиарда штук. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T21:04
2022-08-23T21:04
2022-08-23T21:04
экология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0d/1122937326_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_1751c52d3652f8a495732f0cdfe5a41d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Более 60% россиян неправильно утилизируют батарейки, при этом ежегодно в России выбрасывают около миллиарда штук. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора сообщает "Российская газета".По результатам опроса, только треть россиян относят их в пункты приема или специальные контейнеры.По его словам, чаще всего люди правильно утилизируют батарейки в городах-миллионниках. Эксперт объясняет это тем, что в крупных городах чаще можно встретить пункты приема таких отходов, на улицах есть спецконтейнеры."Ежегодно в России выбрасывают около миллиарда батареек, что составляет примерно 20 тысяч тонн. Каждая батарейка содержит различные металлы и химические вещества, если ее выбросить неправильно, то она загрязнит около 20 кубометров земли и 400 литров воды", - добавил Буцаев.Как сообщалось, ученые из России и Белоруссии нашли способ безопасной утилизации ядерных отходов, предложив их превращать в керамику для космической и медицинской отраслей.
https://crimea.ria.ru/20220429/kak-mangal-vredit-prirode---ekologi-1123083217.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0d/1122937326_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_31cfebc6c82c3bd7a5537e28caa1dcb2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экология, общество
Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки
РЭО: более половины россиян неправильно утилизируют батарейки
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым.
Более 60% россиян неправильно утилизируют батарейки, при этом ежегодно в России выбрасывают около миллиарда штук. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора сообщает "Российская газета".
По результатам опроса, только треть россиян относят их в пункты приема или специальные контейнеры.
"Лишь 37% россиян относят батарейки в пункты приема или специальные контейнеры (в магазинах, офисах и пр.), а 7% - в разные контейнеры для раздельного сбора отходов. И 43% опрошенных выбрасывает их в один контейнер или мусоропровод. Остальные выбрали ответ "другое", некоторые из них сообщили, что собирают такие отходы дома, но не знают, куда их можно сдать", - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, чаще всего люди правильно утилизируют батарейки в городах-миллионниках. Эксперт объясняет это тем, что в крупных городах чаще можно встретить пункты приема таких отходов, на улицах есть спецконтейнеры.
"Ежегодно в России выбрасывают около миллиарда батареек, что составляет примерно 20 тысяч тонн. Каждая батарейка содержит различные металлы и химические вещества, если ее выбросить неправильно, то она загрязнит около 20 кубометров земли и 400 литров воды", - добавил Буцаев.
Как сообщалось, ученые из России и Белоруссии нашли способ безопасной утилизации ядерных отходов
, предложив их превращать в керамику для космической и медицинской отраслей.