Рейтинг@Mail.ru
Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220823/bolee-60-rossiyan-nepravilno-vybrasyvayut-batareyki-1124264908.html
Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки
Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки - РИА Новости Крым, 23.08.2022
Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки
Более 60% россиян неправильно утилизируют батарейки, при этом ежегодно в России выбрасывают около миллиарда штук. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского РИА Новости Крым, 23.08.2022
2022-08-23T21:04
2022-08-23T21:04
экология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0d/1122937326_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_1751c52d3652f8a495732f0cdfe5a41d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Более 60% россиян неправильно утилизируют батарейки, при этом ежегодно в России выбрасывают около миллиарда штук. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора сообщает "Российская газета".По результатам опроса, только треть россиян относят их в пункты приема или специальные контейнеры.По его словам, чаще всего люди правильно утилизируют батарейки в городах-миллионниках. Эксперт объясняет это тем, что в крупных городах чаще можно встретить пункты приема таких отходов, на улицах есть спецконтейнеры."Ежегодно в России выбрасывают около миллиарда батареек, что составляет примерно 20 тысяч тонн. Каждая батарейка содержит различные металлы и химические вещества, если ее выбросить неправильно, то она загрязнит около 20 кубометров земли и 400 литров воды", - добавил Буцаев.Как сообщалось, ученые из России и Белоруссии нашли способ безопасной утилизации ядерных отходов, предложив их превращать в керамику для космической и медицинской отраслей.
https://crimea.ria.ru/20220429/kak-mangal-vredit-prirode---ekologi-1123083217.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/0d/1122937326_89:0:1529:1080_1920x0_80_0_0_31cfebc6c82c3bd7a5537e28caa1dcb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экология, общество
Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки

РЭО: более половины россиян неправильно утилизируют батарейки

21:04 23.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбщественное движение "Чистая Ялта"
Общественное движение Чистая Ялта - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Более 60% россиян неправильно утилизируют батарейки, при этом ежегодно в России выбрасывают около миллиарда штук. Об этом со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора сообщает "Российская газета".
По результатам опроса, только треть россиян относят их в пункты приема или специальные контейнеры.
"Лишь 37% россиян относят батарейки в пункты приема или специальные контейнеры (в магазинах, офисах и пр.), а 7% - в разные контейнеры для раздельного сбора отходов. И 43% опрошенных выбрасывает их в один контейнер или мусоропровод. Остальные выбрали ответ "другое", некоторые из них сообщили, что собирают такие отходы дома, но не знают, куда их можно сдать", - отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, чаще всего люди правильно утилизируют батарейки в городах-миллионниках. Эксперт объясняет это тем, что в крупных городах чаще можно встретить пункты приема таких отходов, на улицах есть спецконтейнеры.
"Ежегодно в России выбрасывают около миллиарда батареек, что составляет примерно 20 тысяч тонн. Каждая батарейка содержит различные металлы и химические вещества, если ее выбросить неправильно, то она загрязнит около 20 кубометров земли и 400 литров воды", - добавил Буцаев.
Как сообщалось, ученые из России и Белоруссии нашли способ безопасной утилизации ядерных отходов, предложив их превращать в керамику для космической и медицинской отраслей.
Шашлыки и колбаски на гриле - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 07:02
Как мангал вредит природе - экологи
 
ЭкологияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:05Главные события и заявления дня: 23 августа
21:39Диетолог назвал простой способ похудеть во сне
21:16Над Севастополем продолжается работа ПВО - сбивают беспилотники
21:04Более 60% россиян неправильно выбрасывают батарейки
20:40Два десятка улиц Симферополя в среду останутся без света
20:24Как отсутствие секса влияет на здоровье мужчин
20:03Инвестор построит в Крыму термальный комплекс на 4 бассейна
19:48Какую провокацию может устроить Киев в День независимости – эксперт
19:30В Роспотребнадзоре оценили перспективу ограничений по COVID-19 в школах
19:15Как в Херсонской области готовятся к новому учебному году
19:08Зеленский угрожает "вернуть Крым любыми средствами"
19:03Крымчане "поздравили" Украину с Днем независимости 2:35
18:53В Белгородской области загорелись боеприпасы, людей эвакуировали
18:33Великобритания сняла санкции с губернатора Севастополя Развожаева
18:12Республика мастеров: какими сувенирами славится полуостров
18:02В Севастополе простились с погибшим в СВО матросом Черноморского флота
17:46СК объявит в розыск подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной
17:23В Севастополе реконструируют улицы на мысе Хрустальном
17:00Нанес 32 ножевых ранения: в Крыму вынесли приговор местному жителю
16:50В Севастополе над морем сработали ПВО – сбит беспилотник
Лента новостейМолния