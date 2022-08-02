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Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму

Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму

В Крыму за счет федерального бюджета построят три современных экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов. Работы на стадии... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T18:40

2022-08-02T18:40

2022-08-02T18:40

экология

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за счет федерального бюджета построят три современных экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов. Работы на стадии проектирования, сообщила директор предприятия "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Дикой, экотехнопарки создадут на территории трех муниципальных образований. Так, большее количество отходов будет перерабатываться в экотехнопарке Белогорского района – 500 тысяч тонн в год, в Сакском районе в год смогут обрабатывать 200 тысяч тон, а в Ленинском – 160 тысяч тонн в год. Впервые о создании этих объектов заявил глава республики Сергей Аксенов в июле 2020 года.Работы по проектированию оплатят из бюджета республики, на это выделили 141 миллион рублей, а средства на строительство из федерального бюджета – 8,3 миллиардов рублей.Директор предприятия подчеркнула, что строительство экотехнопарков – принципиальное решение для региона, которое будет реализовано."До этого у Крыма не было мощностей (для переработки вторичного сырья – прим.), ведь мы молодой субъект. Есть определенные требования (к созданию таких объектов – прим.), понимание процесса переработки, поэтому мы уже в начале большого пути. В Республике Крым будут созданы большие объекты, которые на 100% закроют потребность в обработке мусора", — заявила она.В настоящее время региональный оператор перерабатывает вторсырье в стартовом режиме. Следующая задача, которая встанет перед регионом – утилизация вторсырья. Эксперт отмечает, что цены на вторсырье значительно упали и продавать его на материк, как это происходит сегодня, может стать невыгодным для компании.При этом Дикая отмечает участие жителей Симферополя на этапе сортировки отходов. По ее словам, жители активнее заполняют желтые контейнеры и обращаются к предприятию в том случае, если контейнеры не вывозят вовремя. Для этих целей "Крымэкоресурсы" увеличивает количество транспорта, который задействован в процессе сбора и вывоза мусора в муниципалитетах.Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, которые регламентируют обращение с отходами. В частности, в законодательство ввели понятия "вторичные ресурсы", "вторичное сырье", ответственность юридических лиц за учет побочных продуктов производства и обращение с ними. Кроме того, регионы смогут заключать соглашения на услуги обращения с отходами I-IV классов с юридическими лицами – их сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание.

https://crimea.ria.ru/20210720/Krymskie-poligony-TBO-nazvali-minoy-zamedlennogo-deystviya-1119818518.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экология, крым