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Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму
Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму
В Крыму за счет федерального бюджета построят три современных экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов. Работы на стадии... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T18:40
2022-08-02T18:40
экология
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за счет федерального бюджета построят три современных экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов. Работы на стадии проектирования, сообщила директор предприятия "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам Дикой, экотехнопарки создадут на территории трех муниципальных образований. Так, большее количество отходов будет перерабатываться в экотехнопарке Белогорского района – 500 тысяч тонн в год, в Сакском районе в год смогут обрабатывать 200 тысяч тон, а в Ленинском – 160 тысяч тонн в год. Впервые о создании этих объектов заявил глава республики Сергей Аксенов в июле 2020 года.Работы по проектированию оплатят из бюджета республики, на это выделили 141 миллион рублей, а средства на строительство из федерального бюджета – 8,3 миллиардов рублей.Директор предприятия подчеркнула, что строительство экотехнопарков – принципиальное решение для региона, которое будет реализовано."До этого у Крыма не было мощностей (для переработки вторичного сырья – прим.), ведь мы молодой субъект. Есть определенные требования (к созданию таких объектов – прим.), понимание процесса переработки, поэтому мы уже в начале большого пути. В Республике Крым будут созданы большие объекты, которые на 100% закроют потребность в обработке мусора", — заявила она.В настоящее время региональный оператор перерабатывает вторсырье в стартовом режиме. Следующая задача, которая встанет перед регионом – утилизация вторсырья. Эксперт отмечает, что цены на вторсырье значительно упали и продавать его на материк, как это происходит сегодня, может стать невыгодным для компании.При этом Дикая отмечает участие жителей Симферополя на этапе сортировки отходов. По ее словам, жители активнее заполняют желтые контейнеры и обращаются к предприятию в том случае, если контейнеры не вывозят вовремя. Для этих целей "Крымэкоресурсы" увеличивает количество транспорта, который задействован в процессе сбора и вывоза мусора в муниципалитетах.Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, которые регламентируют обращение с отходами. В частности, в законодательство ввели понятия "вторичные ресурсы", "вторичное сырье", ответственность юридических лиц за учет побочных продуктов производства и обращение с ними. Кроме того, регионы смогут заключать соглашения на услуги обращения с отходами I-IV классов с юридическими лицами – их сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание.
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экология, крым
Есть переработка – нет утилизации: что делать с отходами в Крыму

"Крымэкоресурсы": три экотехнопарка закроют потребность Крыма в обработке мусора на 100%

18:40 02.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбщественное движение "Чистая Ялта"
Общественное движение Чистая Ялта - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за счет федерального бюджета построят три современных экотехнопарка с полным циклом переработки твердых коммунальных отходов. Работы на стадии проектирования, сообщила директор предприятия "Крымэкоресурсы" Жанна Дикая в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам Дикой, экотехнопарки создадут на территории трех муниципальных образований. Так, большее количество отходов будет перерабатываться в экотехнопарке Белогорского района – 500 тысяч тонн в год, в Сакском районе в год смогут обрабатывать 200 тысяч тон, а в Ленинском – 160 тысяч тонн в год. Впервые о создании этих объектов заявил глава республики Сергей Аксенов в июле 2020 года.
Работы по проектированию оплатят из бюджета республики, на это выделили 141 миллион рублей, а средства на строительство из федерального бюджета – 8,3 миллиардов рублей.

"Для Республики Крым — это беспрецедентная история, когда правительство Российской Федерации по обращению главы региона предоставляет межбюджетный трансферт в размере 100% стоимости строительства этих объектов. Наша задача их запроектировать, пройти экспертизу, в том числе экологическую, и приступить к реализации", — рассказала Жанна Дикая.

Директор предприятия подчеркнула, что строительство экотехнопарков – принципиальное решение для региона, которое будет реализовано.
"До этого у Крыма не было мощностей (для переработки вторичного сырья – прим.), ведь мы молодой субъект. Есть определенные требования (к созданию таких объектов – прим.), понимание процесса переработки, поэтому мы уже в начале большого пути. В Республике Крым будут созданы большие объекты, которые на 100% закроют потребность в обработке мусора", — заявила она.
В настоящее время региональный оператор перерабатывает вторсырье в стартовом режиме. Следующая задача, которая встанет перед регионом – утилизация вторсырья. Эксперт отмечает, что цены на вторсырье значительно упали и продавать его на материк, как это происходит сегодня, может стать невыгодным для компании.
"Отобранное и спрессованное вторсырье уходит на материк, мы его продаем фактически. Системы по утилизации в Республике Крым нет, – констатирует Дикая. – Нужны предприятия, которые будут заниматься утилизацией, учитывая, что такое количество мощностей у нас будет создано (три экотехнопарка – ред.). Для того, чтобы мы не продавали все это на материк, должен быть крымский или другой инвестор, который займется производством продукта из утилизированного сырья".
При этом Дикая отмечает участие жителей Симферополя на этапе сортировки отходов. По ее словам, жители активнее заполняют желтые контейнеры и обращаются к предприятию в том случае, если контейнеры не вывозят вовремя. Для этих целей "Крымэкоресурсы" увеличивает количество транспорта, который задействован в процессе сбора и вывоза мусора в муниципалитетах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд федеральных законов, которые регламентируют обращение с отходами. В частности, в законодательство ввели понятия "вторичные ресурсы", "вторичное сырье", ответственность юридических лиц за учет побочных продуктов производства и обращение с ними. Кроме того, регионы смогут заключать соглашения на услуги обращения с отходами I-IV классов с юридическими лицами – их сбор, транспортировку, обработку, утилизацию и обезвреживание.
Полигон бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля 2021, 08:18Радио "Спутник в Крыму"
Крымские полигоны ТБО назвали миной замедленного действияНарушение правил складирования и хранения твердых бытовых отходов и отсутствие правильно организованной дренажной системы полигонов может стать причиной загрязнения подземных вод в Крыму, заявил член регионального штаба ОНФ Станислав Забаштанов.
 
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