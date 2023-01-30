https://crimea.ria.ru/20230130/v-sevastopole-sobirayutsya-likvidirovat-dve-svalki-za-600-mln-1126674170.html

В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн

В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн - РИА Новости Крым, 30.01.2023

В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн

Свыше 600 млн рублей направлено из федерального бюджета Севастополю на ликвидацию двух свалок и рекультивацию земель под ними. Работы начнут в наступившем году. РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T17:36

2023-01-30T17:36

2023-01-30T18:03

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Свыше 600 млн рублей направлено из федерального бюджета Севастополю на ликвидацию двух свалок и рекультивацию земель под ними. Работы начнут в наступившем году. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщила директор Департамента природных ресурсов и экологии города (Севприроднадзор) Юлия Гаврилова.По словам главы Севприроднадзора, проекты очистки этих территорий от мусора получили положительные заключения государственной экологической экспертизы, сметная стоимость утверждена.Речь идет о двух несанкционированных свалках твердых бытовых отходов (ТБО) в Балаклавском районе Севастополя: в районе Суздальских высот и Трензиной балки. В первом случае площадь, загрязненная отходами, составляет на сегодня 7,5 гектаров, во втором – 2,3 Га.По словам Гавриловой, по итогам прошлогодней работы департамента, обе свалки включены в государственный реестр объектов накопленного вреда экологической среде. Отвечая на вопрос губернатора о сроках реализации проектов, глава Севприроднадзора заявила, что они запустятся в текущем году.Ранее, в 2020-м году, сообщалось, что изменения в проекты по перемещению отходов и рекультивации земельных участков, разработанные еще в 2016-м, взялись выполнять московское предприятие ООО "Эко-Сити" и севастопольское ООО "Проектно-изыскательский центр".Работы по ликвидации свалок будут производиться в рамках регионального проекта "Чиста страна" нацпроекта "Экология". Мусор будут вывозить на полигон для последующей переработки. По словам Гавриловой, переработка будет возможна с появлением завода.Напомним, в июле 2022 года директор Российского экологического оператора Денис Буцаев анонсировал начало работ по проектированию современного экотехнопарка по переработке ТКО в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Мусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопарки В России "мусорную реформу" отложили еще на три года Из-за мусора Крым может столкнуться с экологической катастрофой

https://crimea.ria.ru/20220422/v-sevastopole-na-departament-gorodskogo-khozyaystva-podali-v-sud-za-svalki-1123026452.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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