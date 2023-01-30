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В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн
В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн - РИА Новости Крым, 30.01.2023
В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн
Свыше 600 млн рублей направлено из федерального бюджета Севастополю на ликвидацию двух свалок и рекультивацию земель под ними. Работы начнут в наступившем году. РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T17:36
2023-01-30T17:36
2023-01-30T18:03
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Свыше 600 млн рублей направлено из федерального бюджета Севастополю на ликвидацию двух свалок и рекультивацию земель под ними. Работы начнут в наступившем году. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщила директор Департамента природных ресурсов и экологии города (Севприроднадзор) Юлия Гаврилова.По словам главы Севприроднадзора, проекты очистки этих территорий от мусора получили положительные заключения государственной экологической экспертизы, сметная стоимость утверждена.Речь идет о двух несанкционированных свалках твердых бытовых отходов (ТБО) в Балаклавском районе Севастополя: в районе Суздальских высот и Трензиной балки. В первом случае площадь, загрязненная отходами, составляет на сегодня 7,5 гектаров, во втором – 2,3 Га.По словам Гавриловой, по итогам прошлогодней работы департамента, обе свалки включены в государственный реестр объектов накопленного вреда экологической среде. Отвечая на вопрос губернатора о сроках реализации проектов, глава Севприроднадзора заявила, что они запустятся в текущем году.Ранее, в 2020-м году, сообщалось, что изменения в проекты по перемещению отходов и рекультивации земельных участков, разработанные еще в 2016-м, взялись выполнять московское предприятие ООО "Эко-Сити" и севастопольское ООО "Проектно-изыскательский центр".Работы по ликвидации свалок будут производиться в рамках регионального проекта "Чиста страна" нацпроекта "Экология". Мусор будут вывозить на полигон для последующей переработки. По словам Гавриловой, переработка будет возможна с появлением завода.Напомним, в июле 2022 года директор Российского экологического оператора Денис Буцаев анонсировал начало работ по проектированию современного экотехнопарка по переработке ТКО в Севастополе. Читайте также на РИА Новости Крым:Мусорный вопрос: когда в Крыму построят экотехнопарки В России "мусорную реформу" отложили еще на три года Из-за мусора Крым может столкнуться с экологической катастрофой
https://crimea.ria.ru/20220422/v-sevastopole-na-departament-gorodskogo-khozyaystva-podali-v-sud-za-svalki-1123026452.html
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В Севастополе собираются ликвидировать две свалки за 600 млн
Глава Севприроднадзора Гаврилова: две крупных свалки ликвидируют за 600 млн к 2024 году
17:36 30.01.2023 (обновлено: 18:03 30.01.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Свыше 600 млн рублей направлено из федерального бюджета Севастополю на ликвидацию двух свалок и рекультивацию земель под ними. Работы начнут в наступившем году. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщила директор Департамента природных ресурсов и экологии города (Севприроднадзор) Юлия Гаврилова.
По словам главы Севприроднадзора, проекты очистки этих территорий от мусора получили положительные заключения государственной экологической экспертизы, сметная стоимость утверждена.
"Субсидии из федерального бюджета бюджету Севастополя в 2023 году на выполнение данных работ составило 361 млн 170 тыс. рублей. И на продолжение работы в 2024 году – 258 млн 708 тыс. рублей... Объем софинансирования работ из бюджета Севастополя составляет 5%", – сообщила Гаврилова.
Речь идет о двух несанкционированных свалках твердых бытовых отходов (ТБО) в Балаклавском районе Севастополя: в районе Суздальских высот и Трензиной балки. В первом случае площадь, загрязненная отходами, составляет на сегодня 7,5 гектаров, во втором – 2,3 Га.
По словам Гавриловой, по итогам прошлогодней работы департамента, обе свалки включены в государственный реестр объектов накопленного вреда экологической среде. Отвечая на вопрос губернатора о сроках реализации проектов, глава Севприроднадзора заявила, что они запустятся в текущем году.
"Соглашение подписано, деньги получили, у себя в программе предусмотрели и сейчас готовимся к подписанию государственных контактов", – уточнила Гаврилова.
Ранее, в 2020-м году, сообщалось, что изменения в проекты по перемещению отходов и рекультивации земельных участков, разработанные еще в 2016-м, взялись выполнять московское предприятие ООО "Эко-Сити" и севастопольское ООО "Проектно-изыскательский центр".
Работы по ликвидации свалок будут производиться в рамках регионального проекта "Чиста страна" нацпроекта "Экология". Мусор будут вывозить на полигон для последующей переработки. По словам Гавриловой, переработка будет возможна с появлением завода.
Напомним, в июле 2022 года директор Российского экологического оператора Денис Буцаев анонсировал начало работ
по проектированию современного экотехнопарка по переработке ТКО в Севастополе.
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