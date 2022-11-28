https://crimea.ria.ru/20221128/sud-sevastopolya-obyazal-pokhoronnuyu-sluzhbu-likvidirovat-svalku-na-kladbische-1125576020.html

Суд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище

Суд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Суд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище

В Севастополе суд обязал службу похоронного дела навести порядок на мусорной площадке. Об этом сообщает городская прокуратура. РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T12:37

2022-11-28T12:37

2022-11-28T12:37

севастополь

городская среда

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/05/1118906436_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_576b998c238f8ba3690441244ee33cae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе суд обязал службу похоронного дела навести порядок на мусорной площадке. Об этом сообщает городская прокуратура.Прокуратура Севастополя установила, что контейнерные площадки на кладбище "Кальфа" на Монастырском шоссе, 11 не оборудованы по нормативам. К ним нет подъездных путей, ограждения и стока.Ранее природоохранная прокуратура уже вносила директору государственного бюджетного учреждения "Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя" (ГБУ "ССПД") представление об устранении выявленных нарушений. После этого площадки в надлежащее состояние так и не привели. В итоге прокурор обратился с исковым заявлением в суд."ГБУ "ССПД" обязано привести места накопления отходов на кладбище в соответствие с требованиями закона в течение месяца с даты его вступления в силу", – отметили в прокуратуре.Ранее севастопольские активисты обнаружили на кладбище "Кальфа" свалку строительных отходов. Летом департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя подтвердил наличие строительных и бытовых отходов на территории кладбища "Кальфа". Севприроднадзор выявил нарушения при выездной инспекции 20 июля.Севприроднадзор уточнил, что экологи уже знакомы со свалкой на "Кальфе". Ведомство сделало официальный запрос в адрес регионального МВД в надежде, что виновный будет найден. В ответ полиция развела руками.Также строители устроили свалку на древнейшем кладбище в Севастополе, на улице Пожарова.Старое городское кладбище возникло сразу после основания Севастополя. Там погребены многие исторические личности: участники Крымской, Русско-турецкой и Первой мировой войн, сражавшиеся по разные стороны баррикад, участники боев за Севастополь в 1941–1942 и 1944 годах, ученые, артисты и художники.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, часть севастопольского городского кладбища "Мекензиевы горы" утонула в строительном мусоре, общая площадь свалки превысила гектар – в дело вмешалась прокуратура.

https://crimea.ria.ru/20220210/sevastopol-poluchit-bolee-400-mln-ot-pravitelstva-rf-na-remont-dorog-1122330706.html

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, общество