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Суд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Суд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище
Суд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Суд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище
В Севастополе суд обязал службу похоронного дела навести порядок на мусорной площадке. Об этом сообщает городская прокуратура. РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T12:37
2022-11-28T12:37
севастополь
городская среда
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе суд обязал службу похоронного дела навести порядок на мусорной площадке. Об этом сообщает городская прокуратура.Прокуратура Севастополя установила, что контейнерные площадки на кладбище "Кальфа" на Монастырском шоссе, 11 не оборудованы по нормативам. К ним нет подъездных путей, ограждения и стока.Ранее природоохранная прокуратура уже вносила директору государственного бюджетного учреждения "Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя" (ГБУ "ССПД") представление об устранении выявленных нарушений. После этого площадки в надлежащее состояние так и не привели. В итоге прокурор обратился с исковым заявлением в суд."ГБУ "ССПД" обязано привести места накопления отходов на кладбище в соответствие с требованиями закона в течение месяца с даты его вступления в силу", – отметили в прокуратуре.Ранее севастопольские активисты обнаружили на кладбище "Кальфа" свалку строительных отходов. Летом департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя подтвердил наличие строительных и бытовых отходов на территории кладбища "Кальфа". Севприроднадзор выявил нарушения при выездной инспекции 20 июля.Севприроднадзор уточнил, что экологи уже знакомы со свалкой на "Кальфе". Ведомство сделало официальный запрос в адрес регионального МВД в надежде, что виновный будет найден. В ответ полиция развела руками.Также строители устроили свалку на древнейшем кладбище в Севастополе, на улице Пожарова.Старое городское кладбище возникло сразу после основания Севастополя. Там погребены многие исторические личности: участники Крымской, Русско-турецкой и Первой мировой войн, сражавшиеся по разные стороны баррикад, участники боев за Севастополь в 1941–1942 и 1944 годах, ученые, артисты и художники.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, часть севастопольского городского кладбища "Мекензиевы горы" утонула в строительном мусоре, общая площадь свалки превысила гектар – в дело вмешалась прокуратура.
https://crimea.ria.ru/20220210/sevastopol-poluchit-bolee-400-mln-ot-pravitelstva-rf-na-remont-dorog-1122330706.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, городская среда, общество
Суд Севастополя обязал похоронную службу ликвидировать свалку на кладбище

В Севастополе похоронную службу через суд обязали убрать свалку на кладбище "Кальфа"

12:37 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗемля лопата перчатка
Земля лопата перчатка - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе суд обязал службу похоронного дела навести порядок на мусорной площадке. Об этом сообщает городская прокуратура.
Прокуратура Севастополя установила, что контейнерные площадки на кладбище "Кальфа" на Монастырском шоссе, 11 не оборудованы по нормативам. К ним нет подъездных путей, ограждения и стока.
"Места накопления отходов, имеющиеся на кладбище, не обеспечивают защиту почв и не отвечают требованиям законодательства", – сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее природоохранная прокуратура уже вносила директору государственного бюджетного учреждения "Специализированная служба по вопросам похоронного дела Севастополя" (ГБУ "ССПД") представление об устранении выявленных нарушений. После этого площадки в надлежащее состояние так и не привели. В итоге прокурор обратился с исковым заявлением в суд.
"ГБУ "ССПД" обязано привести места накопления отходов на кладбище в соответствие с требованиями закона в течение месяца с даты его вступления в силу", – отметили в прокуратуре.
Ранее севастопольские активисты обнаружили на кладбище "Кальфа" свалку строительных отходов. Летом департамент природных ресурсов и экологии города Севастополя подтвердил наличие строительных и бытовых отходов на территории кладбища "Кальфа". Севприроднадзор выявил нарушения при выездной инспекции 20 июля.
Севприроднадзор уточнил, что экологи уже знакомы со свалкой на "Кальфе". Ведомство сделало официальный запрос в адрес регионального МВД в надежде, что виновный будет найден. В ответ полиция развела руками.
Также строители устроили свалку на древнейшем кладбище в Севастополе, на улице Пожарова.

"Компания "СоюзДонСтрой", прокладывая канализацию под улицей Мечникова, не придумала ничего лучше, как сваливать грунт, строительный мусор, бетонные блоки и трубы на старейшем городском кладбище на улице Пожарова. Картина совершенно дикая! Важно понимать, что отсутствие надгробий не означает отсутствие захоронений, они там есть", – сообщил севастопольский активист Степан Самошин.

Старое городское кладбище возникло сразу после основания Севастополя. Там погребены многие исторические личности: участники Крымской, Русско-турецкой и Первой мировой войн, сражавшиеся по разные стороны баррикад, участники боев за Севастополь в 1941–1942 и 1944 годах, ученые, артисты и художники.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, часть севастопольского городского кладбища "Мекензиевы горы" утонула в строительном мусоре, общая площадь свалки превысила гектар – в дело вмешалась прокуратура.
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