https://crimea.ria.ru/20230217/vstrecha-putina-i-lukashenko-o-chem-govorili-prezidenty-1127053688.html

Встреча Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты

Встреча Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Встреча Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты

Президент России Владимир Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Москве. Лидеры стран обсудили вопросы экономической кооперации,... РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T16:42

2023-02-17T16:42

2023-02-17T17:25

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Москве. Лидеры стран обсудили вопросы экономической кооперации, стратегическое партнерство в рамках Союзного государства, безопасность и военное сотрудничество.О товарооборотеРоссийский лидер отметил рост товарооборота между двумя государствами: его объем достиг рекордного уровня за прошлый год - свыше 43 миллиардов в долларовом эквиваленте. Белорусский же президент добавил, что увеличивается не только оборот товаров, но и услуг."Оборот товаров и услуг в прошлом году был беспрецедентным – 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов, как вы сказали, по товарам, а еще были услуги. И что приятно меня удивило – ваши компании заказали у наших IT-специалистов на более чем 300 миллионов продукта… Так что даже здесь "миролюбивым" странам не удалось нас так зажать, чтобы лучшие умы, как они говорили, сбежали из России и Белоруссии", - подчеркнул Лукашенко.О промышленной кооперацииПутин отметил, что благодаря усилиям Лукашенко в области промышленной кооперации было многое сохранено из наследия СССР, а затем "получило позитивное развитие".О Союзном государствеРоссийский лидер отметил важность совместной работы по укреплению Союзного государства.О безопасности и оборонеПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в прошлом году выполнил со своей стороны все договоренности с Россией в сфере обороны и безопасности."Все, о чем мы договаривались с вами месяца три назад по обороне и безопасности, белорусская сторона на 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали", - сказал Лукашенко на встрече с президентом.По его словам, Белоруссия готовится при поддержке России производить самолеты-штурмовики.Военно-техническое сотрудничество двух стран носит тесный характер. Кроме того, военнослужащие обоих государств регулярно проводят совместные учения. В январе на территории Белоруссии проходили летно-тактические учения Союзного государства, главная цель которых - повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач.

https://crimea.ria.ru/20230217/vstrecha-vladimira-putina-i-aleksandra-lukashenko-pryamaya-translyatsiya-1127042297.html

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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, политика, белоруссия, россия, новости