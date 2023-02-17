Встреча Путина и Лукашенко: о чем говорили президенты
Путин и Лукашенко на встрече в Москве обсудили вопросы военного сотрудничества
16:42 17.02.2023 (обновлено: 17:25 17.02.2023)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Москве. Лидеры стран обсудили вопросы экономической кооперации, стратегическое партнерство в рамках Союзного государства, безопасность и военное сотрудничество.
"Как мы и договаривались, мы основное время посвятим подготовке к встрече в широком составе с нашими коллегами из правительства. И поговорим, как обычно, по всему спектру наших отношений, это касается вопросов безопасности, военного сотрудничества. Но основа всего - это экономика", - сказал Путин в начале встречи с Лукашенко.
О товарообороте
Российский лидер отметил рост товарооборота между двумя государствами: его объем достиг рекордного уровня за прошлый год - свыше 43 миллиардов в долларовом эквиваленте. Белорусский же президент добавил, что увеличивается не только оборот товаров, но и услуг.
"Оборот товаров и услуг в прошлом году был беспрецедентным – 50 миллиардов долларов. Около 44 миллиардов, как вы сказали, по товарам, а еще были услуги. И что приятно меня удивило – ваши компании заказали у наших IT-специалистов на более чем 300 миллионов продукта… Так что даже здесь "миролюбивым" странам не удалось нас так зажать, чтобы лучшие умы, как они говорили, сбежали из России и Белоруссии", - подчеркнул Лукашенко.
О промышленной кооперации
Путин отметил, что благодаря усилиям Лукашенко в области промышленной кооперации было многое сохранено из наследия СССР, а затем "получило позитивное развитие".
"И результатами этого развития мы вместе можем сегодня воспользоваться. Больше того, объединяя усилия, мы создаем некую синергию: с одной стороны, ваши возможности в сфере промышленности, а с другой стороны – потребности нашего рынка и дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров, даже научной школы. Всё это складывается очень эффективно по некоторым отраслям, и мы надеемся на то, что даст хороший результат – как для Белоруссии, так и для России", - подчеркнул президент России.
О Союзном государстве
Российский лидер отметил важность совместной работы по укреплению Союзного государства.
"Дальнейшая наша работа по укреплению Союзного государства, наши 28 программ, о которых мы говорили и которые отработаны нашими коллегами в правительстве, – это создает условия, базу для того, чтобы двигаться вперед по развитию нашей кооперации, прежде всего, конечно, в экономической сфере", - подчеркнул Путин.
О безопасности и обороне
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в прошлом году выполнил со своей стороны все договоренности с Россией в сфере обороны и безопасности.
"Все, о чем мы договаривались с вами месяца три назад по обороне и безопасности, белорусская сторона на 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали", - сказал Лукашенко на встрече с президентом.
По его словам, Белоруссия готовится при поддержке России производить самолеты-штурмовики.
"Белорусы делают для МС21 Sushoi Superjet до тысячи комплектующих. У нас три завода – два военных и один гражданский, которые раньше были ремонтными, а сегодня производят комплектующие. И, как мне доложили в правительстве, они готовы выйти на производство самолета, который себя хорошо в Украине показывал… Штурмовик, рабочая лошадка. Готовы даже в Беларуси производить при соответствующей небольшой поддержке Российской Федерации", - рассказал белорусский лидер своему российскому коллеге.
Военно-техническое сотрудничество двух стран носит тесный характер. Кроме того, военнослужащие обоих государств регулярно проводят совместные учения. В январе на территории Белоруссии проходили летно-тактические учения Союзного государства, главная цель которых - повышение оперативной совместимости при выполнении учебно-боевых задач.