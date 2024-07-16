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Трамп обсудит с Россией урегулирование на Украине в случае победы – Вэнс
Трамп обсудит с Россией урегулирование на Украине в случае победы – Вэнс - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Трамп обсудит с Россией урегулирование на Украине в случае победы – Вэнс
Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен провести переговоры с Россией, чтобы "быстро решить" тему украинского конфликта. Об... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T07:24
2024-07-16T07:24
2024-07-16T07:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен провести переговоры с Россией, чтобы "быстро решить" тему украинского конфликта. Об этом в интервью Fox News заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, передает РИА Новости.По словам политика, это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны.Вэнс также выразил уверенность, что Россия не начинала бы спецоперацию, если бы Трамп был президентом США.Накануне на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.Ранее Вэнс призывал Палату представителей США блокировать помощь Киеву, так как считает, что штаты должны заняться обеспечением безопасности собственной границы. Сенатор предлагает Вашингтону сосредоточиться на соперничестве с Пекином, так как военный потенциал КНР будет превосходить американский. По мнению Вэнса, поставки американского оружия Украине не позволяют США конкурировать с Китаем, а американский курс по Украине не отвечает интересам Вашингтона.Читайте также на РИА Новости Крым:Капитуляция Киева или войска НАТО на Украине: эксперт оценил планы СШАКритическая стадия: почему НАТО не победить Россию – аналитик из СШАЕвропа трещит по швам: в Кремле оценили размещение ракет США в Германии
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дональд трамп, сша, в мире, россия, украина, китай, политика, новости
Трамп обсудит с Россией урегулирование на Украине в случае победы – Вэнс
Трамп в случае победы намерен обсудить с Россией урегулирование ситуации на Украине – Вэнс
07:24 16.07.2024 (обновлено: 07:29 16.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах намерен провести переговоры с Россией, чтобы "быстро решить" тему украинского конфликта. Об этом в интервью Fox News заявил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии, сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс, передает РИА Новости.
"Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему и чтобы Америка смогла фокусироваться на реальной проблеме, которой является Китай", – сказал он.
По словам политика, это позволит избежать риска эскалации и ядерной войны.
Вэнс также выразил уверенность, что Россия не начинала бы спецоперацию, если бы Трамп был президентом США.
Накануне на съезде республиканской партии кандидат в президенты Дональд Трамп объявил, что предложил сенатору от штата Огайо Вэнсу
занять пост вице-президента в случае своей победы на ноябрьских выборах. Чуть позже съезд Республиканской партии номинировал Вэнса на этот пост.
Ранее Вэнс призывал Палату представителей США блокировать помощь Киеву, так как считает, что штаты должны заняться обеспечением безопасности собственной границы. Сенатор предлагает Вашингтону сосредоточиться на соперничестве с Пекином, так как военный потенциал КНР будет превосходить американский. По мнению Вэнса, поставки американского оружия Украине не позволяют США конкурировать с Китаем, а американский курс по Украине не отвечает интересам Вашингтона.
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