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Киев снова не хочет переговоров - заявление офиса Зеленского - РИА Новости Крым, 26.07.2024
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Киев снова не хочет переговоров - заявление офиса Зеленского
Киев снова не хочет переговоров - заявление офиса Зеленского - РИА Новости Крым, 26.07.2024
Киев снова не хочет переговоров - заявление офиса Зеленского
Мирное соглашение между РФ и Украиной не уместно, поскольку оно приведет только к временной заморозке конфликта и позволит России скопить силы. Такое заявление... РИА Новости Крым, 26.07.2024
2024-07-26T11:52
2024-07-26T11:52
михаил подоляк
владимир зеленский
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Мирное соглашение между РФ и Украиной не уместно, поскольку оно приведет только к временной заморозке конфликта и позволит России скопить силы. Такое заявление сделал советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press.При этом украинский политик назвал такое соглашение "сделкой с дьяволом".Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. До этого Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий. Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя – НебензяЧто может лечь в основу переговоров по Украине – ответ ПутинаБез России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент Чехии
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михаил подоляк, владимир зеленский, украина, переговоры, россия, политика, в мире, новости
Киев снова не хочет переговоров - заявление офиса Зеленского

Советник Зеленского назвал мирное соглашение "сделкой с дьяволом"

11:52 26.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Мирное соглашение между РФ и Украиной не уместно, поскольку оно приведет только к временной заморозке конфликта и позволит России скопить силы. Такое заявление сделал советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press.
"Оно (соглашение - ред.) может привести к заморозке на определенное время. Но это означает, что Российская Федерация будет работать над ошибками и модернизировать свою армию", — цитирует Подоляка РИА Новости.
При этом украинский политик назвал такое соглашение "сделкой с дьяволом".
Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. До этого Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий. Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Михаил ПодолякВладимир ЗеленскийУкраинаПереговорыРоссияПолитикаВ миреНовости
 
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