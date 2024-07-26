https://crimea.ria.ru/20240726/kiev-snova-ne-khochet-peregovorov---zayavlenie-ofisa-zelenskogo-1139138908.html

Киев снова не хочет переговоров - заявление офиса Зеленского

Киев снова не хочет переговоров - заявление офиса Зеленского - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Киев снова не хочет переговоров - заявление офиса Зеленского

Мирное соглашение между РФ и Украиной не уместно, поскольку оно приведет только к временной заморозке конфликта и позволит России скопить силы. Такое заявление... РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T11:52

2024-07-26T11:52

2024-07-26T11:52

михаил подоляк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Мирное соглашение между РФ и Украиной не уместно, поскольку оно приведет только к временной заморозке конфликта и позволит России скопить силы. Такое заявление сделал советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Associated Press.При этом украинский политик назвал такое соглашение "сделкой с дьяволом".Украина готова вести переговоры с российской стороной, они должны быть рациональными и иметь практическое значение, заявил ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. До этого Владимир Зеленский в интервью британскому телевидению заявил, что допускает возможность переговоров с представителями России о завершении конфликта на Украине, даже если это будет президент Владимир Путин, несмотря на введенный ранее запрет на переговоры с Москвой.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам с Киевом. Как заявляли в Кремле, ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий. Россия открыта для переговоров с Украиной, есть различные варианты, с кем их можно вести, заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ни при каких условиях не получит передышку на поле боя – НебензяЧто может лечь в основу переговоров по Украине – ответ ПутинаБез России и Китая мира на Украине достичь не получится - президент Чехии

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михаил подоляк, владимир зеленский, украина, переговоры, россия, политика, в мире, новости