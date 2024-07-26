https://crimea.ria.ru/20240726/gei-rusofoby-i-politseyskie-ssha--obnarodovany-dannye-naemnikov-vsu-1139138686.html

Геи, русофобы и полицейские США – обнародованы данные наемников ВСУ

Геи, русофобы и полицейские США – обнародованы данные наемников ВСУ - РИА Новости Крым, 26.07.2024

Геи, русофобы и полицейские США – обнародованы данные наемников ВСУ

Хакеры группы RaHDit ("Злые русские хакеры") придали огласке данные свыше 3200 наемников-иностранцев, вступивших в ряды ВСУ. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 26.07.2024

2024-07-26T11:43

2024-07-26T11:43

2024-07-26T11:43

иностранные наемники всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Хакеры группы RaHDit ("Злые русские хакеры") придали огласке данные свыше 3200 наемников-иностранцев, вступивших в ряды ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.Так, в списке значится проживающий в США 43-летний Эвелин Ашенбреннер, который служит старшим солдатом и помощником командира в подразделении кадров первого батальона международного легиона теробороны Украины. Известно, что он гей, а когда говорит о себе, то употребляет местоимение "они".В числе наемников латвиец Мауринс Кристапс 1991 года рождения. В 2014 году он участвовал в Зимних Олимпийских играх в Сочи, где занял 21 место в санном спорте. В Латвии занимал должность генсека федерации санного спорта.Еще один латвиец Юрис Альбертс Улманис 1959 года рождения из интернационального легиона 67-й механизированной бригады в/ч A4123 является бизнесменом, также он профессор и альпинист. Не единожды участвовал в боевых действиях на Украине, снабжал вещами и финансами ВСУ. Стал автором книги "Когда война станет личным". Он русофоб, что активно пропагандирует. В течение пяти лет служил в Нацгвардии.Испанец Пабло Гарридо Манседо участвовал до Украины в различных военных конфликтах, в частности, воевал на стороне курдских боевиков в Сирии.23 июля в Минобороны России сообщили, что расчетом ракетного комплекса "Искандер-М" был нанесен удар по пункту временной дислокации инструкторов и наемников из западных стран в Харьковской области. А 25 июля в Харькове ударом ракеты "Искандер" уничтожены около 100 иностранных военных инструкторов и украинских боевиков, находившихся в здании одной из компаний.Читайте также на РИА Новости Крым:Другие уйдут, поляки – никогда: Путин о контингенте НАТО на УкраинеПереломить ситуацию на поле боя у Украины не получается – ПутинКиев будет признателен: премьер-министр Украины о вводе иностранных войск

https://crimea.ria.ru/20240409/ssha-verbuyut-v-tyurmakh-latinoamerikanskikh-boevikov-dlya-otpravki-na-ukrainu-1136405244.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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