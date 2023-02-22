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На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд - Аксенов

На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд - Аксенов - РИА Новости Крым, 22.02.2023

На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд - Аксенов

В Крыму будут оздоравливать участников СВО и детей из малообеспеченных семей. О подготовке соответствующей программы сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-22T14:15

2023-02-22T14:15

2023-02-22T15:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Крыму будут оздоравливать участников СВО и детей из малообеспеченных семей. О подготовке соответствующей программы сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, предварительно стоимость программы оценивается примерно в 13 млрд рублей.Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Позже глава Крыма заявил, что оздоровительный потенциал Крыма должен быть широко задействован для помощи участникам спецоперации. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВОКрым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризмуКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, крым, сво, новости, общество, новости крыма