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На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд - Аксенов
На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд - Аксенов - РИА Новости Крым, 22.02.2023
На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд - Аксенов
В Крыму будут оздоравливать участников СВО и детей из малообеспеченных семей. О подготовке соответствующей программы сообщил глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T14:15
2023-02-22T14:15
2023-02-22T15:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. В Крыму будут оздоравливать участников СВО и детей из малообеспеченных семей. О подготовке соответствующей программы сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, предварительно стоимость программы оценивается примерно в 13 млрд рублей.Накануне президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Позже глава Крыма заявил, что оздоровительный потенциал Крыма должен быть широко задействован для помощи участникам спецоперации. Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВОКрым признан лучшим в России по санаторному и оздоровительному туризмуКрым займет ключевое место в модернизации новых регионов – власти
https://crimea.ria.ru/20230213/zemlya-uchastnikam-svo-v-krymu---raspredelyat-avtomatom-v-poryadke-ocheredi-1126953317.html
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сергей аксенов, крым, сво, новости, общество, новости крыма
На оздоровление участников СВО в Крыму нужно 13 млрд - Аксенов
Аксенов: Крым готовит программу отдыха бойцов СВО и детей из малообеспеченных семей
14:15 22.02.2023 (обновлено: 15:28 22.02.2023)