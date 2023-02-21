https://crimea.ria.ru/20230221/krym-gotov-rasshiryat-vozmozhnosti-ozdorovleniya-uchastnikov-svo---aksenov-1127129895.html

Крым готов расширять возможности оздоровления участников СВО - Аксенов

Крым готов расширять возможности оздоровления участников СВО - Аксенов - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Крым готов расширять возможности оздоровления участников СВО - Аксенов

Оздоровительный потенциал Крыма должен быть широко задействован для помощи участникам спецоперации. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, комментируя... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T15:16

2023-02-21T15:16

2023-02-21T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Оздоровительный потенциал Крыма должен быть широко задействован для помощи участникам спецоперации. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов, комментируя поручение президента по созданию специального государственного фонда помощи ветеранам СВО и семьям погибших.21 февраля в своем послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил создать специальный государственный фонд, в задачи которого войдет предоставление адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции."Полностью поддерживаю предложение президента", – написал Аксенов в своем Telegam-канале, отметив, что в Крыму такая работа уже "ведется по разным направлениям".В частности, речь идет о единоразовых выплатах, медицинской реабилитации, а также о социальной поддержке участников специальной военной операции и их семей. Продолжается и прием заявлений на выдачу земельных участков, добавил Аксенов.Аксенов также отметил, что "Крым активно помогает коллегам из новых регионов в интеграционных процессах", что стало возможным "благодаря сухопутному коридору, пробитому в результате СВО"."...появилась возможность восстановления единого народнохозяйственного комплекса, который в советские времена объединял Донбасс, Херсонщину, Запорожье", – сказал глава Крыма.Аксенов подчеркнул, что послание президента Федеральному Собранию является в том числе программой действий для всех россиян ради победы, формулу которой озвучил президент: "Россия ответит на любые вызовы, потому что все мы — одна страна, один сплоченный народ, мы уверены в своих силах, правда – за нами".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВОПутин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО

https://crimea.ria.ru/20230218/krym-priznan-luchshim-v-rossii-po-sanatornomu-i-ozdorovitelnomu-turizmu-1127064644.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, послание федеральному собранию, владимир путин (политик), сво, общество, соцзащита