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Путин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем - РИА Новости Крым, 21.02.2023
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Путин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем
Путин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем
Для работников оборонно-промышленного комплекса создадут специальную программу льготного арендного жилья. Об этом во время послания Федеральному Собранию заявил РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T13:45
2023-02-21T13:45
послание федеральному собранию
владимир путин (политик)
политика
экономика
армия и флот
жилье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Для работников оборонно-промышленного комплекса создадут специальную программу льготного арендного жилья. Об этом во время послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.Ставка аренды будет существенно ниже рыночной, поскольку значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство, уточнил президент."Поручаю правительству отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья", – добавил глава государства.В первую очередь строительство должно начаться в городах, которые наиболее значимы для оборонной промышленности.В январе Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и это наряду со всем остальным вселяет уверенность в победе России в спецоперации. Он также подчеркнул, что каждое из звеньев - промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, здравоохранение – "создает основу для эффективного развития и победы".Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВОПутин: ситуации "пушки вместо масла" в России не будетПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО
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РИА Новости Крым
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послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, экономика, армия и флот, жилье
Путин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем

Путин поручил строить жилье для работников оборонно-промышленного комплекса

13:45 21.02.2023
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПослание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Для работников оборонно-промышленного комплекса создадут специальную программу льготного арендного жилья. Об этом во время послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.

"Обязательно будем укреплять гарантии для трудовых коллективов. Это касается и зарплат, и социального обеспечения. Предлагаю запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса", – сказал Путин.

Ставка аренды будет существенно ниже рыночной, поскольку значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство, уточнил президент.
"Поручаю правительству отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья", – добавил глава государства.
В первую очередь строительство должно начаться в городах, которые наиболее значимы для оборонной промышленности.
В январе Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и это наряду со всем остальным вселяет уверенность в победе России в спецоперации.
Он также подчеркнул, что каждое из звеньев - промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, здравоохранение – "создает основу для эффективного развития и победы".
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