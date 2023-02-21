https://crimea.ria.ru/20230221/putin-rabochikh-oboronno-promyshlennogo-kompleksa-obespechat-zhilem-1127125813.html

Путин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем

Путин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин: рабочих оборонно-промышленного комплекса обеспечат жильем

Для работников оборонно-промышленного комплекса создадут специальную программу льготного арендного жилья. Об этом во время послания Федеральному Собранию заявил РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T13:45

2023-02-21T13:45

2023-02-21T13:45

послание федеральному собранию

владимир путин (политик)

политика

экономика

армия и флот

жилье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Для работников оборонно-промышленного комплекса создадут специальную программу льготного арендного жилья. Об этом во время послания Федеральному Собранию заявил президент РФ Владимир Путин.Ставка аренды будет существенно ниже рыночной, поскольку значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство, уточнил президент."Поручаю правительству отработать все детали этой программы и не затягивая приступить к строительству такого арендного жилья", – добавил глава государства.В первую очередь строительство должно начаться в городах, которые наиболее значимы для оборонной промышленности.В январе Владимир Путин заявил, что российская оборонная промышленность ежегодно выпускает столько ракет ПВО, сколько все остальные производители в мире, и это наряду со всем остальным вселяет уверенность в победе России в спецоперации. Он также подчеркнул, что каждое из звеньев - промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, здравоохранение – "создает основу для эффективного развития и победы".Читайте также на РИА Новости Крым:В России создадут фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВОПутин: ситуации "пушки вместо масла" в России не будетПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание федеральному собранию, владимир путин (политик), политика, экономика, армия и флот, жилье