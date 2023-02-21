https://crimea.ria.ru/20230221/putin-predlozhil-vvesti-14-dnevnye-otpuska-dlya-vsekh-uchastnikov-svo-1127123514.html

Путин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО

Путин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО - РИА Новости Крым, 21.02.2023

Путин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО

Президент России Владимир Путин предложил установить всем военным, в том числе добровольцам, двухнедельный отпуск каждые полгода. Об этом он заявил в послании... РИА Новости Крым, 21.02.2023

2023-02-21T12:55

2023-02-21T12:55

2023-02-21T12:56

владимир путин (политик)

послание федеральному собранию

вооруженные силы россии

общество

сво

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил установить всем военным, в том числе добровольцам, двухнедельный отпуск каждые полгода. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию.Это даст возможность каждому бойцу навестить семьи, добавил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцамПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), послание федеральному собранию, вооруженные силы россии, общество, сво, новости, россия