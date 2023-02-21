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Путин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО
Путин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО - РИА Новости Крым, 21.02.2023
Путин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО
Президент России Владимир Путин предложил установить всем военным, в том числе добровольцам, двухнедельный отпуск каждые полгода. Об этом он заявил в послании... РИА Новости Крым, 21.02.2023
2023-02-21T12:55
2023-02-21T12:55
2023-02-21T12:56
владимир путин (политик)
послание федеральному собранию
вооруженные силы россии
общество
сво
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин предложил установить всем военным, в том числе добровольцам, двухнедельный отпуск каждые полгода. Об этом он заявил в послании Федеральному Собранию.Это даст возможность каждому бойцу навестить семьи, добавил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Победить Россию на поле боя невозможно – ПутинПутин поручил выдать землю в Крыму отличившимся в СВО росгвардейцамПутин утвердил размер пенсий и пособий для новых регионов РФ и вдов СВО
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владимир путин (политик), послание федеральному собранию, вооруженные силы россии, общество, сво, новости, россия
Путин предложил ввести 14-дневные отпуска для всех участников СВО
Путин предложил установить для участников спецоперации отпуск на 14 дней каждые полгода
12:55 21.02.2023 (обновлено: 12:56 21.02.2023)