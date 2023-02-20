https://crimea.ria.ru/20230220/aksenov-prizval-nakazyvat-chinovnikov-za-sboi-postavok-v-zonu-svo-1127110886.html

Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО

Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2023

Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО

Снабжение российских подразделений боеприпасами должно быть бесперебойным и своевременным, а виновных в срыве поставок нужно "привести в чувство". Такое мнение... РИА Новости Крым, 20.02.2023

2023-02-20T20:57

2023-02-20T20:57

2023-02-20T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Снабжение российских подразделений боеприпасами должно быть бесперебойным и своевременным, а виновных в срыве поставок нужно "привести в чувство". Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в по итогам визита в зону СВО."Привести в чувство"Также он выразил поддержку Евгению Пригожину и бойцам ЧВК "Вагнер", военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и всем, кто выполняет боевые задачи.Визит в зону спецоперацииВизит главы региона в зону ответственности мобилизованных крымчан состоялся в понедельник.Ранее Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявляла о необходимости обозначать "имена, фамилии и отчества непоставленных боеприпасов, неотлаженной разведки, отсутствия коммуникаций между разными подразделениями". Осенью президент России Владимир Путин поручил Минобороны России представить к февралю доклад об обеспечении воинских частей и подразделений вооруженных сил, участвующих в спецоперации, оружием, техникой, обмундированием и другими средствами. Также глава государства ранее поручил привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Предвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в КиевЗемля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очередиДо конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, владимир путин (политик), сво, чвк "вагнер", маргарита симоньян, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, крым, новости крыма