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Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2023
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Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО
Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО - РИА Новости Крым, 20.02.2023
Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО
Снабжение российских подразделений боеприпасами должно быть бесперебойным и своевременным, а виновных в срыве поставок нужно "привести в чувство". Такое мнение... РИА Новости Крым, 20.02.2023
2023-02-20T20:57
2023-02-20T22:06
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Снабжение российских подразделений боеприпасами должно быть бесперебойным и своевременным, а виновных в срыве поставок нужно "привести в чувство". Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в по итогам визита в зону СВО."Привести в чувство"Также он выразил поддержку Евгению Пригожину и бойцам ЧВК "Вагнер", военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и всем, кто выполняет боевые задачи.Визит в зону спецоперацииВизит главы региона в зону ответственности мобилизованных крымчан состоялся в понедельник.Ранее Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявляла о необходимости обозначать "имена, фамилии и отчества непоставленных боеприпасов, неотлаженной разведки, отсутствия коммуникаций между разными подразделениями". Осенью президент России Владимир Путин поручил Минобороны России представить к февралю доклад об обеспечении воинских частей и подразделений вооруженных сил, участвующих в спецоперации, оружием, техникой, обмундированием и другими средствами. Также глава государства ранее поручил привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО. Читайте также на РИА Новости Крым:Предвестие больших бед: в Крыму отреагировали на визит Байдена в КиевЗемля участникам СВО в Крыму - распределят автоматом в порядке очередиДо конца выполнили свой долг: Аксенов почтил память погибших из "Беркута"
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сергей аксенов, владимир путин (политик), сво, чвк "вагнер", маргарита симоньян, вооруженные силы россии, армия и флот, новости, крым, новости крыма
Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО

Глава Крыма Аксенов: виновных в срыве поставок в зону СВО нужно привести в чувство

20:57 20.02.2023 (обновлено: 22:06 20.02.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Снабжение российских подразделений боеприпасами должно быть бесперебойным и своевременным, а виновных в срыве поставок нужно "привести в чувство". Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в по итогам визита в зону СВО.

"Привести в чувство"

"Все наши подразделения должны быть полностью обеспечены боеприпасами, а виновных в срыве поставок нужно привести в чувство. Призываю ответственных чиновников немедленно выполнить свои обязанности", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Также он выразил поддержку Евгению Пригожину и бойцам ЧВК "Вагнер", военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и всем, кто выполняет боевые задачи.

Визит в зону спецоперации

Визит главы региона в зону ответственности мобилизованных крымчан состоялся в понедельник.
"Проведал наших воинов, которые уже полгода находятся в зоне СВО, пообщался с их командирами, оценил обстановку. Принял участие в награждении военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации", - уточнил Аксенов.
Ранее Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявляла о необходимости обозначать "имена, фамилии и отчества непоставленных боеприпасов, неотлаженной разведки, отсутствия коммуникаций между разными подразделениями".
Осенью президент России Владимир Путин поручил Минобороны России представить к февралю доклад об обеспечении воинских частей и подразделений вооруженных сил, участвующих в спецоперации, оружием, техникой, обмундированием и другими средствами. Также глава государства ранее поручил привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО.
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