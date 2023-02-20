Аксенов призвал "привести в чувство" виновных за сбои поставок в зону СВО
Глава Крыма Аксенов: виновных в срыве поставок в зону СВО нужно привести в чувство
20:57 20.02.2023 (обновлено: 22:06 20.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев - РИА Новости Крым. Снабжение российских подразделений боеприпасами должно быть бесперебойным и своевременным, а виновных в срыве поставок нужно "привести в чувство". Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в по итогам визита в зону СВО.
"Привести в чувство"
"Все наши подразделения должны быть полностью обеспечены боеприпасами, а виновных в срыве поставок нужно привести в чувство. Призываю ответственных чиновников немедленно выполнить свои обязанности", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Также он выразил поддержку Евгению Пригожину и бойцам ЧВК "Вагнер", военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации и всем, кто выполняет боевые задачи.
Визит в зону спецоперации
Визит главы региона в зону ответственности мобилизованных крымчан состоялся в понедельник.
"Проведал наших воинов, которые уже полгода находятся в зоне СВО, пообщался с их командирами, оценил обстановку. Принял участие в награждении военнослужащих, отличившихся в ходе спецоперации", - уточнил Аксенов.
Ранее Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявляла о необходимости обозначать "имена, фамилии и отчества непоставленных боеприпасов, неотлаженной разведки, отсутствия коммуникаций между разными подразделениями".
Осенью президент России Владимир Путин поручил Минобороны России представить к февралю доклад об обеспечении воинских частей и подразделений вооруженных сил, участвующих в спецоперации, оружием, техникой, обмундированием и другими средствами. Также глава государства ранее поручил привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО.
Читайте также на РИА Новости Крым: