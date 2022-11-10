https://crimea.ria.ru/20221110/putin-poruchil-obnovit-normativy-obespechennosti-armii-1125307117.html

Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии

Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными... РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T11:02

2022-11-10T11:02

2022-11-10T11:02

владимир путин (политик)

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/16/1124245323_0:0:2795:1573_1920x0_80_0_0_a907e9c2206f51803cd420f03823859d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил Владимир Путин создал 21 октября. Ее задача - содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, координировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитического обеспечение в области обороны. Председатель структуры — Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.

https://crimea.ria.ru/20221104/putin-podpisal-ryad-novykh-voennykh-zakonov-1125238178.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, специальная военная операция рф на украине