https://crimea.ria.ru/20221110/putin-poruchil-obnovit-normativy-obespechennosti-armii-1125307117.html
Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии
Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии
Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными... РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T11:02
2022-11-10T11:02
2022-11-10T11:02
владимир путин (политик)
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил Владимир Путин создал 21 октября. Ее задача - содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, координировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитического обеспечение в области обороны. Председатель структуры — Михаил Мишустин.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
https://crimea.ria.ru/20221104/putin-podpisal-ryad-novykh-voennykh-zakonov-1125238178.html
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владимир путин (политик), армия и флот, специальная военная операция рф на украине
Путин поручил обновить нормативы обеспеченности армии
Путин поручил привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с ее потребностями
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил до 14 ноября привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе СВО. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Минобороны России... привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов материальными средствами в соответствие с реальными потребностями, возникающими в ходе проведения специальной военной операции, с учетом интенсивности использования и износа материальных средств. Срок - 14 ноября 2022 года", - говорится в поручении по итогам заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС.
Координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил Владимир Путин создал 21 октября. Ее задача - содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, координировать цифровизацию, автоматизацию и информационно-аналитического обеспечение в области обороны. Председатель структуры — Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.