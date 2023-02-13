Рейтинг@Mail.ru
Без осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230213/bez-osadkov-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-13-fevralya-1126936472.html
Без осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля
Без осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2023
Без осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля
Ночью в понедельник в Крыму возможны мокрый снег и дождь, днем осадков не ожидается, температурный фон остается пониженным. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 13.02.2023
2023-02-13T00:01
2023-02-13T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
севастополь
симферополь
алушта
ялта
евпатория
феодосия
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739654_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f85a88e6885ab904d47109e8c40f9372.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ночью в понедельник в Крыму возможны мокрый снег и дождь, днем осадков не ожидается, температурный фон остается пониженным. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...9, днем +1...3.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь cо снегом, днем без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +2…4. В Ялте, Алуште, облачно. Ночью снег, температура воздуха до -2. Днем без осадков от 3 до 5 градусов тепла.В Евпатории, Феодосии, Судаке, Керчи также облачно, ночью снег, температура воздуха колеблется от -6 до -8, днем без осадков от +1 до +3.Ранее в МЧС предупредили о двухдневном шторме: 12 и 13 февраля на Крым обрушится сильный ветер с порывами до 22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врачКак не падать в гололед или падать правильно — травматологУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
https://crimea.ria.ru/20230212/v-krym-snova-idut-morozy-i-sneg--1126933335.html
крым
севастополь
симферополь
алушта
ялта
евпатория
феодосия
судак
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126739654_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_45576327b2d86bfec927cdf41acd4c68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, погода в крыму, крымская погода, севастополь, симферополь, алушта, ялта, евпатория, феодосия, судак, керчь
Без осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля

В Крыму в понедельник до пяти градусов тепла и без осадков

00:01 13.02.2023
 
© Dmitry MakeevНабережная Алушты
Набережная Алушты
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ночью в понедельник в Крыму возможны мокрый снег и дождь, днем осадков не ожидается, температурный фон остается пониженным. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.

"Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с, ночью и утром местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -5…10, на южном побережье -2…+3; днем +1…6, в горах 0…-5", – сообщили в гидрометцентре.

В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...9, днем +1...3.
Ангарский перевал - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 18:04Радио "Спутник в Крыму"
В Крым снова идут морозы и снег
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь cо снегом, днем без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +2…4.
В Ялте, Алуште, облачно. Ночью снег, температура воздуха до -2. Днем без осадков от 3 до 5 градусов тепла.
В Евпатории, Феодосии, Судаке, Керчи также облачно, ночью снег, температура воздуха колеблется от -6 до -8, днем без осадков от +1 до +3.
Ранее в МЧС предупредили о двухдневном шторме: 12 и 13 февраля на Крым обрушится сильный ветер с порывами до 22 м/с.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врач
Как не падать в гололед или падать правильно — травматолог
Удар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег
 
КрымПогода в КрымуКрымская погодаСевастопольСимферопольАлуштаЯлтаЕвпаторияФеодосияСудакКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Без осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 13 февраля
19:54Главные новости и заявления дня: 12 февраля
19:31Птицы на зимовке в Крыму: чем можно и нужно ли подкармливать
19:13Как найти общий язык с подростком: советы психолога
18:57Число погибших от землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч человек
18:39Ученый назвал главную опасность для Крыма в случае землетрясения
18:12На Крымском мосту уложили первый слой асфальтобетона
18:04В Крым снова идут морозы и снег
17:27Число жертв землетрясения в Турции близится к 30 тысячам
16:58В США признают причастность к взрывам на "Северных потоках" — Лавров
16:25Стало известно о состоянии Костомарова после операций
15:51Цеха завода бронетехники в Харькове уничтожены российскими ракетами
15:35Хроники спецоперации: потери ВСУ за сутки боев
15:11Фотофакт: разлом после землетрясений в Турции виден из космоса
14:44В Симферополе перевернулся "Ягуар"
14:26Секретное оружие США и землетрясение в Турции: мнение эксперта
13:51Секретарь СНБО Украины анонсировал новые отставки в СБУ и полиции
13:22Россия и Беларусь запускают эксперимент по контролю грузов в ЕАЭС
12:59Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали 39 россиян
Лента новостейМолния