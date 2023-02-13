https://crimea.ria.ru/20230213/bez-osadkov-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-13-fevralya-1126936472.html

Без осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля

Без осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля - РИА Новости Крым, 13.02.2023

Без осадков: чего ждать от погоды в Крыму 13 февраля

Ночью в понедельник в Крыму возможны мокрый снег и дождь, днем осадков не ожидается, температурный фон остается пониженным. Об этом сообщает крымский... РИА Новости Крым, 13.02.2023

2023-02-13T00:01

2023-02-13T00:01

2023-02-13T00:01

крым

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крымская погода

севастополь

симферополь

алушта

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евпатория

феодосия

судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости Крым. Ночью в понедельник в Крыму возможны мокрый снег и дождь, днем осадков не ожидается, температурный фон остается пониженным. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Гололедица. Ветер северо-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -7...9, днем +1...3.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь cо снегом, днем без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный ночью 10-15 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1…3, днем +2…4. В Ялте, Алуште, облачно. Ночью снег, температура воздуха до -2. Днем без осадков от 3 до 5 градусов тепла.В Евпатории, Феодосии, Судаке, Керчи также облачно, ночью снег, температура воздуха колеблется от -6 до -8, днем без осадков от +1 до +3.Ранее в МЧС предупредили о двухдневном шторме: 12 и 13 февраля на Крым обрушится сильный ветер с порывами до 22 м/с.Читайте также на РИА Новости Крым:Как избежать травм и переохлаждения в непогоду - врачКак не падать в гололед или падать правильно — травматологУдар стихии: как Симферополь готовят к непогоде и куда денут снег

https://crimea.ria.ru/20230212/v-krym-snova-idut-morozy-i-sneg--1126933335.html

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феодосия

судак

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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