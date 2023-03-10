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Глава Крыма оценил работу своей команды
Глава Крыма оценил работу своей команды - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Глава Крыма оценил работу своей команды
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в целом доволен результатами работы правительства республики за девять лет нахождения региона в составе РФ, однако... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T12:15
2023-03-10T12:15
2023-03-10T12:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в целом доволен результатами работы правительства республики за девять лет нахождения региона в составе РФ, однако чувства полной удовлетворенности у должностных лиц быть не должно. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости Крым.Все о кадровых перестановках во властных структурах Крыма >>>По словам руководителя региона, подавляющее большинство должностных лиц в течение этих девяти лет работали добросовестно, но в ряде случаев "не хватало квалификации и подготовки, чтобы быстро принимать эффективные и результативные решения"."Тем не менее, могу сказать, что мы подходили честно к процессу, то есть, никого не увольняли в силу каких-то личных амбиций или мотиваций. Все вопросы были связаны с результативностью. Мы сегодня видим, что когда есть справедливый, жесткий спрос, эффективность и результативность растет", – отметил он.Аксенов добавил, что лучшей наградой для чиновника является благодарность простых людей.Читайте также на РИА Новости Крым:Автобусы не по графику: Аксенов пригрозил чиновникам на местахАксенов поставил мэрам жесткий срок по благоустройству городовАксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230202/aksenov-prigrozil-vzyskaniyami-meram-gorodov-kryma-1126724952.html
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сергей аксенов, интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня", интервью сергея аксенова дмитрию киселеву, интервью сергея аксенова риа новости крым, крым, совет министров рк, политика, крымская весна: девять лет вместе
Глава Крыма оценил работу своей команды
Глава Крыма Аксенов о своей команде: работой доволен, но самоуспокоения не должно быть