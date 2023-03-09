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Автобусы не по графику: Аксенов пригрозил чиновникам на местах

Автобусы не по графику: Аксенов пригрозил чиновникам на местах - РИА Новости Крым, 09.03.2023

Автобусы не по графику: Аксенов пригрозил чиновникам на местах

Муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта, если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T18:12

2023-03-09T18:12

2023-03-09T18:12

сергей аксенов

транспорт

новости крыма

крым

николай лукашенко

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар - РИА Новости Крым. Муниципалитеты Крыма должны проконтролировать соблюдение графиков движения общественного транспорта, если отклонения сохранятся, в отношении чиновников на местах будут сделаны оргвыводы, заявил глава республики в рамках совещания о проблемных вопросах крымских муниципалитетов.При этом, по его словам, в тех муниципалитетах, где чиновники не будут выходить на маршруты, но графики будут соблюдаться, оргвыводов не последует, поскольку "человек добился эффекта, не выходя из кабинета"."Там, где расписания не соблюдаются, перевозчикам должны быть даны предписания, которые в дальнейшем за систематическое нарушение графиков движения могут привести к расторжению договоров", - добавил первый замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко.С 1 февраля в Крыму подорожал проезд в общественном транспорте. В руководстве Общественной палаты республики отметили, что тарифы на проезд в Крыму остаются одними из самых низких по Южному федеральному округу. Там также добавили, что проблема качества перевозок остается открытой, хотя тенденция на его улучшение есть.В этой связи общественным советам при министерстве транспорта республики и муниципалитетах рекомендовано постоянно мониторить качество обслуживания пассажиров и соблюдение расписания движения транспорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольские перевозчики забыли о существовании расписания - мнениеКогда в Симферополе наладят работу маршрутокВице-мэр Симферополя не дождался маршрутки и удивился

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сергей аксенов, транспорт, новости крыма, крым, николай лукашенко, общество