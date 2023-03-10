https://crimea.ria.ru/20230310/aksenov-obyasnil-pochemu-yamef-2023-proydet-osenyu-i-v-moskve-1127449245.html

Аксенов объяснил, почему ЯМЭФ-2023 пройдет осенью и в Москве

Аксенов объяснил, почему ЯМЭФ-2023 пройдет осенью и в Москве - РИА Новости Крым, 10.03.2023

Аксенов объяснил, почему ЯМЭФ-2023 пройдет осенью и в Москве

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T11:30

2023-03-10T11:30

2023-03-10T11:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Окончательную дату и место проведения мероприятия озвучат до 1 апреля, рассказал глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.В связи с логистическими сложностями Ялтинский международный экономический форум в этом году планируют проводить в Москве. Это будет удобнее для зарубежных гостей, которые рассчитывают посетить мероприятие, добавил Аксенов."С учетом логистики и того, что сложно добираться зарубежным гостям, а у нас много друзей Крыма находятся в общественной организации "Форум друзей Крыма", там и депутаты региональных парламентов западных стран, скорее всего … Ялтинский экономический форум состоится в Москве", - добавил главе региона.ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз.Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму – АксеновВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуПутин: экономика России преодолела возникшие риски

https://crimea.ria.ru/20230228/v-krymu-ozhidayut-rosta-ekonomiki-na-34-v-sleduyuschem-godu-1127248685.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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