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Аксенов объяснил, почему ЯМЭФ-2023 пройдет осенью и в Москве - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Аксенов объяснил, почему ЯМЭФ-2023 пройдет осенью и в Москве
Аксенов объяснил, почему ЯМЭФ-2023 пройдет осенью и в Москве - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Аксенов объяснил, почему ЯМЭФ-2023 пройдет осенью и в Москве
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T11:30
2023-03-10T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Окончательную дату и место проведения мероприятия озвучат до 1 апреля, рассказал глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.В связи с логистическими сложностями Ялтинский международный экономический форум в этом году планируют проводить в Москве. Это будет удобнее для зарубежных гостей, которые рассчитывают посетить мероприятие, добавил Аксенов."С учетом логистики и того, что сложно добираться зарубежным гостям, а у нас много друзей Крыма находятся в общественной организации "Форум друзей Крыма", там и депутаты региональных парламентов западных стран, скорее всего … Ялтинский экономический форум состоится в Москве", - добавил главе региона.ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз.Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялтинский экономический форум пройдет не в Крыму – АксеновВ Крыму ожидают роста экономики на 3,4% в следующем годуПутин: экономика России преодолела возникшие риски
https://crimea.ria.ru/20230228/v-krymu-ozhidayut-rosta-ekonomiki-na-34-v-sleduyuschem-godu-1127248685.html
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ямэф, сергей аксенов, интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня", интервью сергея аксенова дмитрию киселеву, интервью сергея аксенова риа новости крым, дмитрий киселев, экономика, крым, ямэф-2023
Аксенов объяснил, почему ЯМЭФ-2023 пройдет осенью и в Москве

Аксенов: ЯМЭФ-2023 приурочат к годовщине вхождения новых регионов в Россию

11:30 10.03.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевИнтервью Дмитрия Киселева с Сергеем Аксеновым
Интервью Дмитрия Киселева с Сергеем Аксеновым - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) будет приурочен к годовщине вхождения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Окончательную дату и место проведения мероприятия озвучат до 1 апреля, рассказал глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.
"Мы планируем (провести его – ред.) в сентябре - начале октября, в даты, когда думаем отмечать годовщину вхождение новых регионов в состав Российской Федерации. Мы хотели бы, чтобы Ялтинский форум стал инструментом, в том числе, для того, чтобы мы могли отработать новые методики, тактики, подходы для новых регионов, наших партнеров из Запорожской, Херсонской областей, Донецкой, Луганской народных республик", - рассказал он в пресс-центре РИА Новости Крым.
В связи с логистическими сложностями Ялтинский международный экономический форум в этом году планируют проводить в Москве. Это будет удобнее для зарубежных гостей, которые рассчитывают посетить мероприятие, добавил Аксенов.
"С учетом логистики и того, что сложно добираться зарубежным гостям, а у нас много друзей Крыма находятся в общественной организации "Форум друзей Крыма", там и депутаты региональных парламентов западных стран, скорее всего … Ялтинский экономический форум состоится в Москве", - добавил главе региона.
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ЯМЭФ - ежегодное деловое мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Традиционно на нем обсуждаются инвестиционные стратегии регионов, крымские приоритеты развития, международное партнерство, технологии и новые финансовые инструменты, а также вызовы и пути их преодоления.
В 2019 году форум проходил с 18 по 20 апреля, тогда число участников превысило 4,5 тысячи. После этого из-за пандемии коронавируса его откладывали несколько раз.
Шестой по счету ЯМЭФ должен был пройти в апреле 2022 года, затем даты сдвинули на конец года из-за нестабильной международной ситуации. Впоследствии ЯМЭФ был перенесен на 2023 год.
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