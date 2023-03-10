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Аксенов рассказал о строительстве нового города-курорта в Крыму
Аксенов рассказал о строительстве нового города-курорта в Крыму - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Аксенов рассказал о строительстве нового города-курорта в Крыму
Специалисты приступили к проектированию нового города в Крыму, для его строительства рассматривают Симферопольский и Сакский районы. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T10:30
2023-03-10T10:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Специалисты приступили к проектированию нового города в Крыму, для его строительства рассматривают Симферопольский и Сакский районы. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал глава республики Сергей Аксенов.По словам главы региона, в республике "есть нюансы, связанные падением продаж у застройщиков", и в этом есть как объективные, так и субъективные причины."Главный вопрос - это "подтяжка" инфраструктуры к этим объектам. Есть вопросы, связанные с обеспечением, я имею в виду, что нет (соответствующей) строчки пока в бюджете. Но, тем не менее, как только мы сейчас поймем сроки окупаемости реализации этого проекта, ряд крупных игроков готовы план действий представить и вынести его на федеральный уровень на обсуждение. Поэтому гарантий по срокам пока не могу давать, в связи с определенными процессами, но динамика есть, движемся в этом направлении", - заключил Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке пляж и набережную отремонтирует инвесторКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генпланГород на Арабатской стрелке – новое место для жизни, работы и отдыха
https://crimea.ria.ru/20230213/novaya-evpatoriya-chto-dast-krymu-gorod-v-gorode-na-zapadnom-poberezhe-1126960214.html
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сергей аксенов, интервью сергея аксенова медиагруппе "россия сегодня", интервью сергея аксенова дмитрию киселеву, интервью сергея аксенова риа новости крым, дмитрий киселев, крым, новости крыма, экономика, строительство
Аксенов рассказал о строительстве нового города-курорта в Крыму
Аксенов: в Крыму проектируют новый курортный город, проект представят правительству России