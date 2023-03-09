https://crimea.ria.ru/20230309/v-sudake-plyazh-i-naberezhnuyu-otremontiruet-investor--1127438262.html

В Судаке пляж и набережную отремонтирует инвестор

В Судаке пляж и набережную отремонтирует инвестор - РИА Новости Крым, 09.03.2023

В Судаке пляж и набережную отремонтирует инвестор

В Судаке появится благоустроенный пляж и новый участок набережной, а также спортивный комплекс, фонтаны и прогулочная зона. Работы стоимостью более 1,5 млрд... РИА Новости Крым, 09.03.2023

2023-03-09T16:26

2023-03-09T16:26

2023-03-09T16:31

судак

экономика

ирина кивико

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константин подсевалов

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости Крым. В Судаке появится благоустроенный пляж и новый участок набережной, а также спортивный комплекс, фонтаны и прогулочная зона. Работы стоимостью более 1,5 млрд рублей будут проведены в рамках реализации инвестпроекта, сообщила вице-премьер РК - министр финансов Крыма Ирина Кивико.По ее словам, в Судаке инвесторы строят современные апартаменты, кемпинги, пансионаты и объекты инфраструктуры в рамках свободной экономической зоны. На курорте уже реализуется более 25 проектов."На инвестиционные проекты направлено более 1,5 млрд рублей, из них капитальных вложений более 1,3 млрд рублей, создано более 500 рабочих мест", – сообщила Кивико при посещении строительной площадки апарт-отеля в Судаке.В настоящее время уже сдана первая очередь комплекса. В рамках второй очереди инвестор также построит бассейн и спортивный комплекс, проведет благоустройство прибрежной зоны. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 3 млрд рублей.В свою очередь глава администрации Судака Константин Подсевалов отметил, что подобные проекты дают не только комфортабельное жилье для туристов, но и существенно улучшают туристическую привлекательность города."Есть договоренность с инвестором о благоустройстве части набережной и пляжа по современным стандартам. Доступ будет открыт для всех", – добавил Подсевалов.Свободная экономическая зона начала действовать в Крыму с 2015 года. Резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество на десять лет, земельного налога - на три года. Кроме того, земельные участки предоставляются резидентам СЭЗ без проведения торгов.По информации участников СЭЗ, за период функционирования на реализацию инвестиционных проектов направлено около 240 млрд рублей, из них капитальных вложений более 157 млрд рублей, создано более 78 тысяч рабочих мест.Ранее министр финансов Ирина Кивико сообщила, что строительство курортного комплекса "Новая Евпатория" в районе Мойнакского озера даст более 3 млрд рублей налоговых отчислений. Также будет создана почти тысяча рабочих мест.Читайте также на РИА Новости Крым:Для инвесторов в Крыму подготовили более 150 земельных участковРНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитованияКаким Крым будет через 20 лет или Зачем нужен экологический генплан

https://crimea.ria.ru/20221227/sotsialnaya-nagruzka-chto-investory-sdelali-dlya-kryma-1126148588.html

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судак, экономика, ирина кивико, крым, новости крыма, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, константин подсевалов, туризм в крыму