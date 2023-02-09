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РНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитования - РИА Новости Крым, 09.02.2023
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РНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитования
РНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитования - РИА Новости Крым, 09.02.2023
РНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитования
Крымскому бизнесу продлили льготное кредитование на развитие инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба РНКБ. РИА Новости Крым, 09.02.2023
2023-02-09T15:54
2023-02-09T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крымскому бизнесу продлили льготное кредитование на развитие инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба РНКБ.Кредитование происходит в рамках новой программы Минэкономразвития Крыма и корпорации малого и среднего предпринимательства и направлена на стимулирование кредитования субъектов МСП, уточнили в ведомстве.Доступное кредитование на комфортных условиях является необходимым условия для развития бизнеса и экономики в целом, подчеркнул он.По словам вице-президента, в прошлом году 35% кредитов для малых и средних предприятий банк РНКБ выдал в рамках льготных государственных программ. Только с сентября по декабрь 2022 года объем льготного кредитования составил 525 млн рублей.Воспользоваться новой программой могут предприятия обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и пр. Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте банка.*рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pSXLtm9YAs
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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рнкб (пао), крым, крымский бизнес, экономика, новости крыма, инвестиции
РНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитования

РНКБ возобновляет прием заявок по новой льготной программе кредитования инвестпроектов

15:54 09.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крымскому бизнесу продлили льготное кредитование на развитие инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба РНКБ.
Кредитование происходит в рамках новой программы Минэкономразвития Крыма и корпорации малого и среднего предпринимательства и направлена на стимулирование кредитования субъектов МСП, уточнили в ведомстве.
"Для представителей малого и среднего бизнеса кредитная ставка составит от 2,5% до 4%, сумма займа может варьироваться от 50 млн рублей до 1 млрд рублей, срок кредита – до 10 лет", – отметил вице-президент – директор департамента корпоративного бизнеса банка Сергей Билецкий.
Доступное кредитование на комфортных условиях является необходимым условия для развития бизнеса и экономики в целом, подчеркнул он.
По словам вице-президента, в прошлом году 35% кредитов для малых и средних предприятий банк РНКБ выдал в рамках льготных государственных программ. Только с сентября по декабрь 2022 года объем льготного кредитования составил 525 млн рублей.
Воспользоваться новой программой могут предприятия обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и пр. Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте банка.
*реклама
РНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ru
erid: 4CQwVszH9pSXLtm9YAs
 
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