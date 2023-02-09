https://crimea.ria.ru/20230209/rnkb-malomu-biznesu-v-krymu-prodlili-programmu-lgotnogo-kreditovaniya-1126884490.html

РНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитования

РНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитования - РИА Новости Крым, 09.02.2023

РНКБ: малому бизнесу в Крыму продлили программу льготного кредитования

Крымскому бизнесу продлили льготное кредитование на развитие инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба РНКБ. РИА Новости Крым, 09.02.2023

2023-02-09T15:54

2023-02-09T15:54

2023-02-09T15:54

рнкб (пао)

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инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев – РИА Новости Крым. Крымскому бизнесу продлили льготное кредитование на развитие инвестпроектов. Об этом сообщает пресс-служба РНКБ.Кредитование происходит в рамках новой программы Минэкономразвития Крыма и корпорации малого и среднего предпринимательства и направлена на стимулирование кредитования субъектов МСП, уточнили в ведомстве.Доступное кредитование на комфортных условиях является необходимым условия для развития бизнеса и экономики в целом, подчеркнул он.По словам вице-президента, в прошлом году 35% кредитов для малых и средних предприятий банк РНКБ выдал в рамках льготных государственных программ. Только с сентября по декабрь 2022 года объем льготного кредитования составил 525 млн рублей.Воспользоваться новой программой могут предприятия обрабатывающего производства, гостиничного бизнеса, общественного питания, логистики и пр. Подробнее ознакомиться с условиями можно на официальном сайте банка.*рекламаРНКБ Банк (ПАО), ИНН ИНН 7701105460, www.rncb.ruerid: 4CQwVszH9pSXLtm9YAs

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, крымский бизнес, экономика, новости крыма, инвестиции