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Аксенов заявил о росте численности населения Крыма - РИА Новости Крым, 10.03.2023
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Аксенов заявил о росте численности населения Крыма
Аксенов заявил о росте численности населения Крыма - РИА Новости Крым, 10.03.2023
Аксенов заявил о росте численности населения Крыма
Численность населения Крыма за девять лет существенно выросла, в основном за счет приезжих с материковой части России. Об этом рассказал глава республики Сергей РИА Новости Крым, 10.03.2023
2023-03-10T12:45
2023-03-10T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Численность населения Крыма за девять лет существенно выросла, в основном за счет приезжих с материковой части России. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.Руководитель региона не уточнил, сколько жителей материковой России переехали в республику, но выразил уверенность, что динамика роста численности населения Крыма продолжится."Крым – комфортный по погодным условиям регион, все-таки, юг, тепло, и у многих есть показания по здоровью, по заболеваниям органов дыхания и так далее. В Крыму многие вопросы как раз благодаря климату могут быть поправлены. У нас есть возможности не только для лечения, а просто для тех, кто любит больше тепла", – отметил глава республики.Согласно данным переписи населения, прошедшей в 2021 году, на сегодняшний день в Крыму проживает 1,935 миллиона человек, в Севастополе – 548 тысяч человек. Таким образом, население Крыма выросло с 2014 года на 43,5 тысячи человек, а Севастополя – на 155 тысяч.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 годВласти сообщили о росте численности населения Крыма за счет мигрантовХватит ли в Крыму работы новым гражданам: ответ властей
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Аксенов заявил о росте численности населения Крыма

Аксенов: численность населения в Крыму выросла за счет переселенцев с материковой России

12:45 10.03.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная Ялты
Набережная Ялты - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. Численность населения Крыма за девять лет существенно выросла, в основном за счет приезжих с материковой части России. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в интервью РИА Новости Крым.
"У нас на самом деле много жителей с материковой части России. По обращениям людей ко мне вижу, что переехавших достаточно много. Мы видим, как у нас растут расходы на здравоохранение, добавляется динамика по местам в дошкольные учреждения. Соответственно, мы видим (прирост населения в Крыму – ред.)", – сказал Аксенов.
Руководитель региона не уточнил, сколько жителей материковой России переехали в республику, но выразил уверенность, что динамика роста численности населения Крыма продолжится.
"Крым – комфортный по погодным условиям регион, все-таки, юг, тепло, и у многих есть показания по здоровью, по заболеваниям органов дыхания и так далее. В Крыму многие вопросы как раз благодаря климату могут быть поправлены. У нас есть возможности не только для лечения, а просто для тех, кто любит больше тепла", – отметил глава республики.
Согласно данным переписи населения, прошедшей в 2021 году, на сегодняшний день в Крыму проживает 1,935 миллиона человек, в Севастополе – 548 тысяч человек. Таким образом, население Крыма выросло с 2014 года на 43,5 тысячи человек, а Севастополя – на 155 тысяч.
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