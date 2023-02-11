https://crimea.ria.ru/20230211/kak-izmenilsya-natsionalnyy-sostav-kryma-s-2014-po-2021-god-1126923382.html

Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год

Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год - РИА Новости Крым, 11.02.2023

Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год

В Крыму выросла численность крымских татар и русских. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской переписи 2021 года, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.02.2023

2023-02-11T19:31

2023-02-11T19:31

2023-02-11T19:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму выросла численность крымских татар и русских. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской переписи 2021 года, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель Крымстата Ольга Балдина.Она подчеркнула, что данные о национальной принадлежности в ходе Всероссийской переписи указывались участниками опроса исключительно на основе самоопределения, отметила она.Основной группой являются русские – 72,9 процента по данным на 2021 год. Численность русских увеличилась на 7,7%. А вот число опрошенных, которые относят себя к украинцам, напротив, снизилось."Если в 2014 году украинцами себя считали 16 процентов крымчан, то в 2021 году – только 8,2 процента", – продолжила Балдина.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества Натальи Киселевой, на динамику состава этнических групп в регионе за последние четыре переписи населения влияние оказали политические изменения.Руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества напомнила, что при проведении переписи человек озвучивает этническую принадлежность как раз на основе самоидентификации.В завершение социолог указала на ошибочность заявлений некоторых так называемых украинских экспертов по демографии, что перепись покажет продолжение снижения числа крымских татар в Крыму. Этого не произошло. Напротив, к 2021 году их число увеличилось, резюмировала она.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизацииКрымские татары предложили воссоздать КФО с включением в него юга УкраиныЗахарова обвинила Киев в цинизме по отношению к крымским татарам

https://crimea.ria.ru/20230125/po-tu-storonu-perekopa-kak-ukraina-obmanula-nadezhdy-krymskikh-tatar-1126586023.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымстат, общество, новости, крым, новости крыма, наталья киселева, форго