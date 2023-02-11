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Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год
Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год - РИА Новости Крым, 11.02.2023
Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год
В Крыму выросла численность крымских татар и русских. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской переписи 2021 года, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 11.02.2023
2023-02-11T19:31
2023-02-11T19:31
2023-02-11T19:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму выросла численность крымских татар и русских. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской переписи 2021 года, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель Крымстата Ольга Балдина.Она подчеркнула, что данные о национальной принадлежности в ходе Всероссийской переписи указывались участниками опроса исключительно на основе самоопределения, отметила она.Основной группой являются русские – 72,9 процента по данным на 2021 год. Численность русских увеличилась на 7,7%. А вот число опрошенных, которые относят себя к украинцам, напротив, снизилось."Если в 2014 году украинцами себя считали 16 процентов крымчан, то в 2021 году – только 8,2 процента", – продолжила Балдина.По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества Натальи Киселевой, на динамику состава этнических групп в регионе за последние четыре переписи населения влияние оказали политические изменения.Руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества напомнила, что при проведении переписи человек озвучивает этническую принадлежность как раз на основе самоидентификации.В завершение социолог указала на ошибочность заявлений некоторых так называемых украинских экспертов по демографии, что перепись покажет продолжение снижения числа крымских татар в Крыму. Этого не произошло. Напротив, к 2021 году их число увеличилось, резюмировала она.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизацииКрымские татары предложили воссоздать КФО с включением в него юга УкраиныЗахарова обвинила Киев в цинизме по отношению к крымским татарам
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымстат, общество, новости, крым, новости крыма, наталья киселева, форго
Как изменился национальный состав Крыма с 2014 по 2021 год
Крымстат: число крымских татар в Крыму выросло с 2014 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости Крым. В Крыму выросла численность крымских татар и русских. Об этом свидетельствуют данные Всероссийской переписи 2021 года, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым руководитель Крымстата Ольга Балдина.
Она подчеркнула, что данные о национальной принадлежности в ходе Всероссийской переписи указывались участниками опроса исключительно на основе самоопределения, отметила она.
"Согласно данным переписи, крымские татары составляют более 14 процентов от общего числа жителей Республики Крым. Для сравнения в 2014 году этот показатель составлял 12,6 процента", – сообщила Балдина.
Основной группой являются русские – 72,9 процента по данным на 2021 год. Численность русских увеличилась на 7,7%. А вот число опрошенных, которые относят себя к украинцам, напротив, снизилось.
"Если в 2014 году украинцами себя считали 16 процентов крымчан, то в 2021 году – только 8,2 процента", – продолжила Балдина.
По мнению руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества Натальи Киселевой, на динамику состава этнических групп в регионе за последние четыре переписи населения влияние оказали политические изменения.
"В социологии этническая характеристика включена в две группы – политическую географию и политическую демографию. Эта характеристика учитывает как данные по рождению, так и по социальной самоидентификации, на которую могут оказывать влияние политически изменения", – пояснила Киселева.
Руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества напомнила, что при проведении переписи человек озвучивает этническую принадлежность как раз на основе самоидентификации.
В завершение социолог указала на ошибочность заявлений некоторых так называемых украинских экспертов по демографии, что перепись покажет продолжение снижения числа крымских татар в Крыму. Этого не произошло. Напротив, к 2021 году их число увеличилось, резюмировала она.
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