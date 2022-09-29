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Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2022
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Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизации
Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2022
Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизации
Информация о массовой мобилизации крымских татар в Крыму является украинским фейком, направленным на дисбаланс межнациональных отношений. Крымские татары... РИА Новости Крым, 29.09.2022
2022-09-29T19:05
2022-09-29T19:05
частичная мобилизация
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Информация о массовой мобилизации крымских татар в Крыму является украинским фейком, направленным на дисбаланс межнациональных отношений. Крымские татары мобилизуются наравне с другими жителями полуострова и активно выступают добровольцами. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Ялтинского городского совета Альберт Куршутов.Накануне в украинских социальных сетях появилась информация что в Крыму массово мобилизуют крымских татар и заставляют мужчин вступать в ряды добровольцев.Он также отметил, что подобные информационные сообщения направлены на дезориентацию людей в непростой эмоциональной ситуации."Эта информация создана специально, для того чтобы людей дезориентировать. Мы понимаем, что борьба за умы продолжается. Поэтому постоянно придумываются разные истории через разные источники пытаются влиять на сознание людей. В том числе один из моментов острых — это национальный. Конечно, через него пытаются действовать", — убежден депутат.Куршутов рассказал, что сейчас мобилизованные крымские татары готовятся и проходят необходимое обучение. Вместе с теми, кому пришли повестки, в военкоматы отправилось и много добровольцев."Что касается мобилизованных крымских татар — все находятся уже в воинских частях. Я разговаривал с семьями мобилизованных в Черноморском районе, мужчины сразу по получению повестки явились в военкоматы, все в хорошем настроении, спокойном. Друзья мобилизованных тоже попросили быть призванными, для того чтобы вместе идти служить", — поделился он.По словам депутата на полуострове все национальности живут "в едином сознании" и являются одним народом — гражданами России.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, первая группа призванных в Крыму в рамках частичной мобилизации покинула Севастополь. Мероприятие прошло с участием командования Черноморского флота, руководства города и республики, ветеранов, моряков, казачества, юнармейцев и духовенства.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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96
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60
частичная мобилизация, крым
Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизации

Крымские татары активно принимают участие в мобилизации наравне с другими — власти

19:05 29.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМобилизация
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Информация о массовой мобилизации крымских татар в Крыму является украинским фейком, направленным на дисбаланс межнациональных отношений. Крымские татары мобилизуются наравне с другими жителями полуострова и активно выступают добровольцами. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Ялтинского городского совета Альберт Куршутов.
Накануне в украинских социальных сетях появилась информация что в Крыму массово мобилизуют крымских татар и заставляют мужчин вступать в ряды добровольцев.

"Понятно, что все что разгоняется с "той стороны" — это просто фейк, чтобы внести смуту и нарушить баланс межнациональных отношений внутри республики. Что касается мобилизованных — абсолютно все национальности, проживающие в Крыму, а их больше 150, призываются абсолютно одинаково. Никогда мобилизации по национальному признаку не было и быть не может", — объяснил Куршутов.

Он также отметил, что подобные информационные сообщения направлены на дезориентацию людей в непростой эмоциональной ситуации.
"Эта информация создана специально, для того чтобы людей дезориентировать. Мы понимаем, что борьба за умы продолжается. Поэтому постоянно придумываются разные истории через разные источники пытаются влиять на сознание людей. В том числе один из моментов острых — это национальный. Конечно, через него пытаются действовать", — убежден депутат.
Куршутов рассказал, что сейчас мобилизованные крымские татары готовятся и проходят необходимое обучение. Вместе с теми, кому пришли повестки, в военкоматы отправилось и много добровольцев.
"Что касается мобилизованных крымских татар — все находятся уже в воинских частях. Я разговаривал с семьями мобилизованных в Черноморском районе, мужчины сразу по получению повестки явились в военкоматы, все в хорошем настроении, спокойном. Друзья мобилизованных тоже попросили быть призванными, для того чтобы вместе идти служить", — поделился он.
По словам депутата на полуострове все национальности живут "в едином сознании" и являются одним народом — гражданами России.
"Все мы являемся гражданами России, и обязательства перед Родиной у нас одинаковые", — подчеркнул Куршутов.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, первая группа призванных в Крыму в рамках частичной мобилизации покинула Севастополь. Мероприятие прошло с участием командования Черноморского флота, руководства города и республики, ветеранов, моряков, казачества, юнармейцев и духовенства.
Частичная мобилизацияКрым
 
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