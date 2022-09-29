https://crimea.ria.ru/20220929/krymskie-tatary-rasskazali-ob-uchastii-v-chastichnoy-mobilizatsii-1124666979.html

Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизации

Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизации - РИА Новости Крым, 29.09.2022

Крымские татары рассказали об участии в частичной мобилизации

Информация о массовой мобилизации крымских татар в Крыму является украинским фейком, направленным на дисбаланс межнациональных отношений. Крымские татары... РИА Новости Крым, 29.09.2022

2022-09-29T19:05

2022-09-29T19:05

2022-09-29T19:05

частичная мобилизация

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. Информация о массовой мобилизации крымских татар в Крыму является украинским фейком, направленным на дисбаланс межнациональных отношений. Крымские татары мобилизуются наравне с другими жителями полуострова и активно выступают добровольцами. Об этом РИА Новости Крым рассказал депутат Ялтинского городского совета Альберт Куршутов.Накануне в украинских социальных сетях появилась информация что в Крыму массово мобилизуют крымских татар и заставляют мужчин вступать в ряды добровольцев.Он также отметил, что подобные информационные сообщения направлены на дезориентацию людей в непростой эмоциональной ситуации."Эта информация создана специально, для того чтобы людей дезориентировать. Мы понимаем, что борьба за умы продолжается. Поэтому постоянно придумываются разные истории через разные источники пытаются влиять на сознание людей. В том числе один из моментов острых — это национальный. Конечно, через него пытаются действовать", — убежден депутат.Куршутов рассказал, что сейчас мобилизованные крымские татары готовятся и проходят необходимое обучение. Вместе с теми, кому пришли повестки, в военкоматы отправилось и много добровольцев."Что касается мобилизованных крымских татар — все находятся уже в воинских частях. Я разговаривал с семьями мобилизованных в Черноморском районе, мужчины сразу по получению повестки явились в военкоматы, все в хорошем настроении, спокойном. Друзья мобилизованных тоже попросили быть призванными, для того чтобы вместе идти служить", — поделился он.По словам депутата на полуострове все национальности живут "в едином сознании" и являются одним народом — гражданами России.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, первая группа призванных в Крыму в рамках частичной мобилизации покинула Севастополь. Мероприятие прошло с участием командования Черноморского флота, руководства города и республики, ветеранов, моряков, казачества, юнармейцев и духовенства.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, крым