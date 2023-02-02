Удары – не цель: эксперт раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым
Ирхин: цель поставок оружия для ударов по Крыму – дестабилизировать ситуацию в России
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкИрхин: цель поставок оружия для ударов по Крыму – дестабилизировать ситуацию в России На фото: Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Постепенное наращивание поставок Украине вооружений, в том числе для нанесения ударов по Крыму, преследует цель раскачать внутриполитическую ситуацию внутри России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.
"Тактика Запада – постепенно повышать градус технических поставок с целью политической дестабилизации внутри России. Огневое поражение российских территорий – не цель. Цель – показать определенное бессилие власти внутри России", - считает политолог.
По его словам, на Западе понимают, что Крым является символичным для России регионом, события вокруг которого непосредственно влияют на электоральное поведение россиян.
"На Западе четко понимают, что Крым и удержание власти внутри России – очень взаимосвязанные категории и процессы", - подчеркнул Ирхин.
В то же время, по мнению аналитика, Крым с 2014 года является "прифронтовой зоной формирования нового мирового порядка". Для Запада и Востока Черноморский регион – ключевая линия направления военно-политической активности, за которой идут экономические пути экспорта. Чтобы контролировать этот регион, нужно контролировать два пространства – проливы Босфор и Дарданеллы, и Крымский полуостров. Поэтому борьба за контроль над Крымом будет продолжаться.
"Та страна, которая владеет Крымом, сразу сильно прибавляет в геополитических возможностях влиять на внешнюю среду в борьбе за все виды ресурсов. Запад будет стремиться одновременно контролировать и черноморские проливы, ключ от которых находится в руках Турции, и Крымский полуостров. Предотвращение этого сценария заставляет Москву и Анкару кооперироваться. Такой союз во многом работает на обеспечение безопасности Крыма и Севастополя и всего Черноморского региона", - добавил Ирхин.
Ранее издание Politico сообщило, что сразу четверо высокопоставленных представителей Пентагона заявили о невозможности Украины "отвоевать" Крым у России в ближайшем будущем.
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