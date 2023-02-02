https://crimea.ria.ru/20230202/udary--ne-tsel-ekspert-raskryl-smysl-postavok-oruzhiya-dlya-atak-na-krym-1126745337.html

Удары – не цель: эксперт раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым

Удары – не цель: эксперт раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Удары – не цель: эксперт раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым

Постепенное наращивание поставок Украине вооружений, в том числе для нанесения ударов по Крыму, преследует цель раскачать внутриполитическую ситуацию внутри... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T20:06

2023-02-02T20:06

2023-02-02T20:06

радио "спутник в крыму"

сша

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Эксперт Ирхин раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым Эксперт Ирхин раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Постепенное наращивание поставок Украине вооружений, в том числе для нанесения ударов по Крыму, преследует цель раскачать внутриполитическую ситуацию внутри России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин."Тактика Запада – постепенно повышать градус технических поставок с целью политической дестабилизации внутри России. Огневое поражение российских территорий – не цель. Цель – показать определенное бессилие власти внутри России", - считает политолог.По его словам, на Западе понимают, что Крым является символичным для России регионом, события вокруг которого непосредственно влияют на электоральное поведение россиян."На Западе четко понимают, что Крым и удержание власти внутри России – очень взаимосвязанные категории и процессы", - подчеркнул Ирхин.В то же время, по мнению аналитика, Крым с 2014 года является "прифронтовой зоной формирования нового мирового порядка". Для Запада и Востока Черноморский регион – ключевая линия направления военно-политической активности, за которой идут экономические пути экспорта. Чтобы контролировать этот регион, нужно контролировать два пространства – проливы Босфор и Дарданеллы, и Крымский полуостров. Поэтому борьба за контроль над Крымом будет продолжаться.Ранее издание Politico сообщило, что сразу четверо высокопоставленных представителей Пентагона заявили о невозможности Украины "отвоевать" Крым у России в ближайшем будущем.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на РоссиюУдары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерамиСроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова

https://crimea.ria.ru/20230123/rakety-dlya-udarov-po-krymu-politolog-obyasnil-taktiku-ssha--1126535789.html

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