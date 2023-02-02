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Удары – не цель: эксперт раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Удары – не цель: эксперт раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым
Удары – не цель: эксперт раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Удары – не цель: эксперт раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым
Постепенное наращивание поставок Украине вооружений, в том числе для нанесения ударов по Крыму, преследует цель раскачать внутриполитическую ситуацию внутри... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T20:06
2023-02-02T20:06
радио "спутник в крыму"
сша
украина
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поставки западного оружия украине
оружие
американское оружие против крыма
мнения
в мире
безопасность республики крым и севастополя
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Эксперт Ирхин раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым
Эксперт Ирхин раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Постепенное наращивание поставок Украине вооружений, в том числе для нанесения ударов по Крыму, преследует цель раскачать внутриполитическую ситуацию внутри России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин."Тактика Запада – постепенно повышать градус технических поставок с целью политической дестабилизации внутри России. Огневое поражение российских территорий – не цель. Цель – показать определенное бессилие власти внутри России", - считает политолог.По его словам, на Западе понимают, что Крым является символичным для России регионом, события вокруг которого непосредственно влияют на электоральное поведение россиян."На Западе четко понимают, что Крым и удержание власти внутри России – очень взаимосвязанные категории и процессы", - подчеркнул Ирхин.В то же время, по мнению аналитика, Крым с 2014 года является "прифронтовой зоной формирования нового мирового порядка". Для Запада и Востока Черноморский регион – ключевая линия направления военно-политической активности, за которой идут экономические пути экспорта. Чтобы контролировать этот регион, нужно контролировать два пространства – проливы Босфор и Дарданеллы, и Крымский полуостров. Поэтому борьба за контроль над Крымом будет продолжаться.Ранее издание Politico сообщило, что сразу четверо высокопоставленных представителей Пентагона заявили о невозможности Украины "отвоевать" Крым у России в ближайшем будущем.Читайте также на РИА Новости Крым:Глава военной разведки Украины пригрозил новыми атаками на РоссиюУдары по аэродромам стран НАТО будут превентивными мерамиСроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова
https://crimea.ria.ru/20230123/rakety-dlya-udarov-po-krymu-politolog-obyasnil-taktiku-ssha--1126535789.html
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Удары – не цель: эксперт раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым

Ирхин: цель поставок оружия для ударов по Крыму – дестабилизировать ситуацию в России

20:06 02.02.2023
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкИрхин: цель поставок оружия для ударов по Крыму – дестабилизировать ситуацию в России На фото: Батарея американских ракет ПВО "Пэтриот"
Ирхин: цель поставок оружия для ударов по Крыму – дестабилизировать ситуацию в России На фото: Батарея американских ракет ПВО Пэтриот - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Постепенное наращивание поставок Украине вооружений, в том числе для нанесения ударов по Крыму, преследует цель раскачать внутриполитическую ситуацию внутри России. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, завкафедрой политических наук Севастопольского государственного университета Александр Ирхин.
Эксперт Ирхин раскрыл смысл поставок оружия для атак на Крым
20:06
"Тактика Запада – постепенно повышать градус технических поставок с целью политической дестабилизации внутри России. Огневое поражение российских территорий – не цель. Цель – показать определенное бессилие власти внутри России", - считает политолог.
По его словам, на Западе понимают, что Крым является символичным для России регионом, события вокруг которого непосредственно влияют на электоральное поведение россиян.
"На Западе четко понимают, что Крым и удержание власти внутри России – очень взаимосвязанные категории и процессы", - подчеркнул Ирхин.
Солдаты армии США загружают управляемые армейские тактические ракеты M39 (ATACMS) в грузовик. (Фото МАЙКА НЕЛЬСОНА / AFP)
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В то же время, по мнению аналитика, Крым с 2014 года является "прифронтовой зоной формирования нового мирового порядка". Для Запада и Востока Черноморский регион – ключевая линия направления военно-политической активности, за которой идут экономические пути экспорта. Чтобы контролировать этот регион, нужно контролировать два пространства – проливы Босфор и Дарданеллы, и Крымский полуостров. Поэтому борьба за контроль над Крымом будет продолжаться.
"Та страна, которая владеет Крымом, сразу сильно прибавляет в геополитических возможностях влиять на внешнюю среду в борьбе за все виды ресурсов. Запад будет стремиться одновременно контролировать и черноморские проливы, ключ от которых находится в руках Турции, и Крымский полуостров. Предотвращение этого сценария заставляет Москву и Анкару кооперироваться. Такой союз во многом работает на обеспечение безопасности Крыма и Севастополя и всего Черноморского региона", - добавил Ирхин.
Ранее издание Politico сообщило, что сразу четверо высокопоставленных представителей Пентагона заявили о невозможности Украины "отвоевать" Крым у России в ближайшем будущем.
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Радио "Спутник в Крыму"СШАУкраинаКрымПоставки западного оружия УкраинеОружиеАмериканское оружие против КрымаМненияВ миреБезопасность Республики Крым и СевастополяТурция
 
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