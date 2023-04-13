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Кулеба замахнулся на Черное море - новое заявление главы МИД Украины - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Кулеба замахнулся на Черное море - новое заявление главы МИД Украины
Кулеба замахнулся на Черное море - новое заявление главы МИД Украины - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Кулеба замахнулся на Черное море - новое заявление главы МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал "демилитаризовать" Черное море и превратить его во внутренне море НАТО. Такое заявление глава украинского... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T11:40
2023-04-13T11:41
черное море
дмитрий кулеба
нато
мид украины
политика
безопасность республики крым и севастополя
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал "демилитаризовать" Черное море и превратить его во внутренне море НАТО. Такое заявление глава украинского внешнеполитического ведомства сделал на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте.Он также подчеркнул, что Россия имеет четкую стратегию по Черному морю, тогда как у Запада такой четкой стратегии в этом вопросе нет, в связи с чем выразил сожаление, и заявил о намерении Киева установить контроль над новыми регионами России.Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что гарантии безопасности Крыму и новым регионам даст лишение Украины выхода к Черному морю. Константинов также отметил необходимость освобождения ряда больших городов на Днепре, среди которых Запорожье, Днепропетровск и Киев. По его словам, это создаст линию Киев – Одесса, к востоку от которой "мы никому ничего оставлять не имеем права".Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянсаПорты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр РоссииЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов
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Новости
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черное море, дмитрий кулеба, нато, мид украины, политика, безопасность республики крым и севастополя, украина, новости
Кулеба замахнулся на Черное море - новое заявление главы МИД Украины

Кулеба призвал сделать Черное море внутренними водами НАТО

11:40 13.04.2023 (обновлено: 11:41 13.04.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал "демилитаризовать" Черное море и превратить его во внутренне море НАТО. Такое заявление глава украинского внешнеполитического ведомства сделал на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте.

"Пришло время превратить Черное море в то, чем стало Балтийское - в море НАТО... Мы призываем к демилитаризации Черного моря, чтобы мирные, законопослушные страны могли использовать его для торговли и путешествий", - цитирует Дмитрия Кулебу РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Россия имеет четкую стратегию по Черному морю, тогда как у Запада такой четкой стратегии в этом вопросе нет, в связи с чем выразил сожаление, и заявил о намерении Киева установить контроль над новыми регионами России.
Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что гарантии безопасности Крыму и новым регионам даст лишение Украины выхода к Черному морю. Константинов также отметил необходимость освобождения ряда больших городов на Днепре, среди которых Запорожье, Днепропетровск и Киев. По его словам, это создаст линию Киев – Одесса, к востоку от которой "мы никому ничего оставлять не имеем права".
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Черное мореДмитрий КулебаНАТОМИД УкраиныПолитикаБезопасность Республики Крым и СевастополяУкраинаНовости
 
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