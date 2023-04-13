https://crimea.ria.ru/20230413/kuleba-zamakhnulsya-na-chernoe-more---novoe-zayavlenie-glavy-mid-ukrainy-1128153057.html

Кулеба замахнулся на Черное море - новое заявление главы МИД Украины

Кулеба замахнулся на Черное море - новое заявление главы МИД Украины - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Кулеба замахнулся на Черное море - новое заявление главы МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал "демилитаризовать" Черное море и превратить его во внутренне море НАТО. Такое заявление глава украинского... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T11:40

2023-04-13T11:40

2023-04-13T11:41

черное море

дмитрий кулеба

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал "демилитаризовать" Черное море и превратить его во внутренне море НАТО. Такое заявление глава украинского внешнеполитического ведомства сделал на конференции по вопросам безопасности Черного моря в Бухаресте.Он также подчеркнул, что Россия имеет четкую стратегию по Черному морю, тогда как у Запада такой четкой стратегии в этом вопросе нет, в связи с чем выразил сожаление, и заявил о намерении Киева установить контроль над новыми регионами России.Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что гарантии безопасности Крыму и новым регионам даст лишение Украины выхода к Черному морю. Константинов также отметил необходимость освобождения ряда больших городов на Днепре, среди которых Запорожье, Днепропетровск и Киев. По его словам, это создаст линию Киев – Одесса, к востоку от которой "мы никому ничего оставлять не имеем права".Читайте также на РИА Новости Крым:В НАТО назвали победу России на Украине самым большим риском для альянсаПорты Мариуполя и Бердянска включены в Реестр РоссииЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, дмитрий кулеба, нато, мид украины, политика, безопасность республики крым и севастополя, украина, новости