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ЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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ЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов
ЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов - РИА Новости Крым, 28.07.2022
ЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов
В ходе военной операции на Украине российский Черноморский флот завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T11:25
2022-07-28T11:29
чф рф (черноморский флот российской федерации)
специальная военная операция рф на украине
черное море
азовское море
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В ходе военной операции на Украине российский Черноморский флот завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом заявил командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов, поздравляя военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня Военно-морского флота России.По его словам, критически важные объекты противника уничтожаются ударами с неба и с моря, корабли и авиацию флота поддерживают сухопутные формирования. Российские военные успешно выполняют поставленные боевые задачи, а личный состав флота "вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности РФ на ее южных рубежах".День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220719/ekspert-otsenil-zayavlenie-ukrainy-o-zakhvate-kryma-i-unichtozhenii-chf-rf-1123899571.html
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чф рф (черноморский флот российской федерации), специальная военная операция рф на украине, черное море, азовское море, армия и флот
ЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов

Командующий ЧФ РФ: Россия полностью контролирует северо-западную часть Черного моря

11:25 28.07.2022 (обновлено: 11:29 28.07.2022)
 
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкАндреевский флаг и мачты на борту малого ракетного корабля проекта 21631 "Орехово-Зуево" на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму
Андреевский флаг и мачты на борту малого ракетного корабля проекта 21631 Орехово-Зуево на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
© РИА Новости . Andrey Stanavov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В ходе военной операции на Украине российский Черноморский флот завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом заявил командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов, поздравляя военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня Военно-морского флота России.
"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря.", - сказал Осипов, которого цитирует пресс-служба флота.
По его словам, критически важные объекты противника уничтожаются ударами с неба и с моря, корабли и авиацию флота поддерживают сухопутные формирования. Российские военные успешно выполняют поставленные боевые задачи, а личный состав флота "вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности РФ на ее южных рубежах".
День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля.
Корабли Черноморского флота
19 июля, 21:11
Эксперт оценил заявление Украины о захвате Крыма и уничтожении ЧФ РФ
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
 
ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Специальная военная операция РФ на УкраинеЧерное мореАзовское мореАрмия и флот
 
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