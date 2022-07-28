https://crimea.ria.ru/20220728/chf-rf-polnostyu-kontroliruet-severo-zapadnuyu-chast-chernogo-morya---osipov-1123981623.html

ЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов

ЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов - РИА Новости Крым, 28.07.2022

ЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов

В ходе военной операции на Украине российский Черноморский флот завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T11:25

2022-07-28T11:25

2022-07-28T11:29

чф рф (черноморский флот российской федерации)

специальная военная операция рф на украине

черное море

азовское море

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В ходе военной операции на Украине российский Черноморский флот завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом заявил командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов, поздравляя военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня Военно-морского флота России.По его словам, критически важные объекты противника уничтожаются ударами с неба и с моря, корабли и авиацию флота поддерживают сухопутные формирования. Российские военные успешно выполняют поставленные боевые задачи, а личный состав флота "вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности РФ на ее южных рубежах".День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://crimea.ria.ru/20220719/ekspert-otsenil-zayavlenie-ukrainy-o-zakhvate-kryma-i-unichtozhenii-chf-rf-1123899571.html

черное море

азовское море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), специальная военная операция рф на украине, черное море, азовское море, армия и флот