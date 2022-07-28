ЧФ РФ полностью контролирует северо-западную часть Черного моря - Осипов
Командующий ЧФ РФ: Россия полностью контролирует северо-западную часть Черного моря
11:25 28.07.2022 (обновлено: 11:29 28.07.2022)
© РИА Новости . Andrey Stanavov / Перейти в фотобанкАндреевский флаг и мачты на борту малого ракетного корабля проекта 21631 "Орехово-Зуево" на учениях Черноморского флота и ЮВО в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. В ходе военной операции на Украине российский Черноморский флот завоевал господство в Азовском море и установил контроль над северо-западной частью Черного моря. Об этом заявил командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов, поздравляя военнослужащих и ветеранов по случаю предстоящего Дня Военно-морского флота России.
"Боевая деятельность Черноморского флота в ходе специальной военной операции позволила завоевать господство над противником в Азовском море и установить контроль над северо-западной частью Черного моря.", - сказал Осипов, которого цитирует пресс-служба флота.
По его словам, критически важные объекты противника уничтожаются ударами с неба и с моря, корабли и авиацию флота поддерживают сухопутные формирования. Российские военные успешно выполняют поставленные боевые задачи, а личный состав флота "вносит весомый вклад в укрепление военной безопасности РФ на ее южных рубежах".
День Военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.