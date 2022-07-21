https://crimea.ria.ru/20220721/den-vmf-v-sevastopole-proydet-bez-parada-1123917415.html
День ВМФ в Севастополе пройдет без парада
День ВМФ в Севастополе пройдет без парада - РИА Новости Крым, 21.07.2022
День ВМФ в Севастополе пройдет без парада
День Военно-морского флота России в Севастополе пройдет с праздничной программой, но без торжественного парада. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T14:37
2022-07-21T14:37
2022-07-21T14:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. День Военно-морского флота России в Севастополе пройдет с праздничной программой, но без торжественного парада. Об этом сообщает РИА Новости.Праздничные мероприятия 31 июля стартуют в 8:30 с молебна во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов. Это храм, где покоятся останки Степана Макарова, Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина. Далее, в 9:00 запланировано возложение цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.С 9:10 до 10:30 на Графской пристани состоятся торжественная встреча командующего ЧФ, возложение венков на воду, обход кораблей в Севастопольской бухте. После этого здесь же, на Графской пристани, начнется церемония присвоения патрульному катеру Крымской Военно-морской базы почетного наименования "Капитан первого ранга Андрей Палий".Продолжится праздник вечером. В 19:00 на площади Нахимова начнется концерт, который завершится в 22:00 торжественным салютом над Севастопольской бухтой.День ВМФ в Севастополе в 2022 году пройдет 31 июля. По традиции, дату празднования назначают на последнее воскресенье июля. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".
https://crimea.ria.ru/20220708/oruzhie-vozmezdiya-ekspert-razyasnil-znachimost-podlodki-belgorod-1123794590.html
https://crimea.ria.ru/20220714/v-sevastopole-na-den-flota-planiruetsya-parad-1123844769.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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севастополь, праздники и памятные даты, общество, новости, армия и флот
День ВМФ в Севастополе пройдет без парада
В Севастополе отменили ряд мероприятий на День Военно-морского флота
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. День Военно-морского флота России в Севастополе пройдет с праздничной программой, но без торжественного парада. Об этом сообщает РИА Новости.
Праздничные мероприятия 31 июля стартуют в 8:30 с молебна во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов. Это храм, где покоятся останки Степана Макарова, Павла Нахимова, Владимира Корнилова и Владимира Истомина. Далее, в 9:00 запланировано возложение цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов.
С 9:10 до 10:30 на Графской пристани состоятся торжественная встреча командующего ЧФ, возложение венков на воду, обход кораблей в Севастопольской бухте. После этого здесь же, на Графской пристани, начнется церемония присвоения патрульному катеру Крымской Военно-морской базы почетного наименования "Капитан первого ранга Андрей Палий".
Продолжится праздник вечером. В 19:00 на площади Нахимова начнется концерт, который завершится в 22:00 торжественным салютом над Севастопольской бухтой.
Однако ряд традиционных мероприятий в этом году не состоится. На День ВМФ-2022 не будет торжественного собрания моряков-черноморцев в Доме офицеров, праздничного приема командующего, а также традиционного военно-спортивного праздника для жителей города в акватории Севастопольской бухты.
День ВМФ в Севастополе в 2022 году пройдет 31 июля. По традиции, дату празднования назначают на последнее воскресенье июля. В этот день свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России. Проходят военные парады и военно-спортивные состязания на территориях базирования Тихоокеанского, Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии. На некоторых боевых кораблях для гражданского населения проводится "день открытых дверей".