https://crimea.ria.ru/20230110/podzemnye-kvesty-i-ekskursii-kak-proshli-kanikuly-v-peschere-tavrida-1126319390.html

Подземные квесты и экскурсии: как прошли каникулы в пещере "Таврида"

Подземные квесты и экскурсии: как прошли каникулы в пещере "Таврида" - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Подземные квесты и экскурсии: как прошли каникулы в пещере "Таврида"

Пещеру "Таврида" в Симферопольском районе Крыма за новогодние праздники посетили более 2,5 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба Крымского федерального... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T18:38

2023-01-10T18:38

2023-01-10T18:38

новости крыма

крым

пещера "таврида"

игорь вахрушев

кфу (крымский федеральный университет)

общество

туризм в крыму

новый год 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Пещеру "Таврида" в Симферопольском районе Крыма за новогодние праздники посетили более 2,5 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба Крымского федерального университета, экскурсии по подземным галереям отправлялись каждые 10 минут в течение трех дней.В университете уточнили, что кроме традиционных экскурсий в новогодние выходные посетителям предлагали принять участие в подземном театрализованном квесте с логическими задачами на знание географических объектов Крыма и играми на ловкость.Сообщается также о намерениях специалистов комплекса разработать новые интерактивные объекты с применением информационных технологий для дальнейшего развития объекта.Пещера "Таврида" была обнаружена во время строительства одноименной федеральной трассы в 2018 году в Белогорском районе. При обследовании пустот ученые из Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского обнаружили массовые костные захоронения древних животных. Возраст некоторых находок сегодня оценивается в 1,5 – 1,8 млн лет. Было принято решение о создании туристического маршрута.Экскурсионный маршрут в "Тавриде" открылся в тестовом режиме 28 июля. Посетителям представили уникальное устройство пещеры, воссоздав в ней атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, а также реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут. Экскурсии проходят в группах до 22 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Пещера "Таврида": тайны, которые еще не раскрытыКакие открытия сделали молодые ученые-спелеологи в пещере "Таврида"Ученые нашли в Крыму семь новых пещер и уникальную подземную реку

https://crimea.ria.ru/20221217/kak-drevnie-lyudi-khudozhniki-pisali-kartiny-glinyanymi-kraskami-v-peschere-1125956707.html

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пещера "таврида"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, пещера "таврида", игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), общество, туризм в крыму, новый год 2023