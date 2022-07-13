https://crimea.ria.ru/20220713/v-krymu-na-lavandovykh-polyakh-vpervye-zazvuchit-opera-1123830961.html

В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера

В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера - РИА Новости Крым, 13.07.2022

В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера

В Крыму в рамках фестиваля "Природа искусства" пройдут уникальные концерты "Опера и Балет" и "Джаз и латина", сценой и декорациями к которым будет сама природа... РИА Новости Крым, 13.07.2022

2022-07-13T17:46

2022-07-13T17:46

2022-07-13T17:46

крым

культура

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках фестиваля "Природа искусства" пройдут уникальные концерты "Опера и Балет" и "Джаз и латина", сценой и декорациями к которым будет сама природа и ее лавандовые поля. Об этом журналистам сообщили организаторы мероприятия."Лавандовые живописные картины наполнятся музыкой из знаменитых опер и оперетт Верди, Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Доницетти, Чайковского и любимые мелодии на тему любви", – говорится в сообщении.Участие в концерте примут мастера оперной сцены: солисты Крымской государственной филармонии и Музыкального театра "Геликон Опера" (Москва).Концерт "Опера и Балет" состоится вечером 16 июля, а уже на следующий день на этом же месте пройдет концерт "Джаз и латина", на котором музыкальный праздник гостям обеспечат выдающиеся крымские музыканты – легендарное Джаз-трио "А3" (контрабас, фортепиано, ударные), известные импровизаторы, исполнители-виртуозы из Севастополя (саксофон, труба, гитара), а также вокалисты из Москвы и Ростова.События дополнятся экскурсией по лаванде, "сиреневой ярмаркой", фудкортом, лавандовым мороженым и многим другим.Первые два концерта в рамках фестиваля были посвящены джазу и детской сказке. Открытие проекта на новой природной локации собрало гостей из Крыма и разных городов России.Фестиваль "Природа Искусства" в лавандовых полях – уникальный и зрелищный проект, который проходит на самых больших полях России – в поселке Тургеневка в Крыму. В этом году он посвящен 205-летию со дня рождения великого русского художника, уроженца Крыма Ивана Айвазовского.Ранее в Крыму прошел фестиваль виноделия и гастрономии Winepark Fest 2022.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, культура