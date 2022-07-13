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В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера - РИА Новости Крым, 13.07.2022
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В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера - РИА Новости Крым, 13.07.2022
В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера
В Крыму в рамках фестиваля "Природа искусства" пройдут уникальные концерты "Опера и Балет" и "Джаз и латина", сценой и декорациями к которым будет сама природа... РИА Новости Крым, 13.07.2022
2022-07-13T17:46
2022-07-13T17:46
крым
культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках фестиваля "Природа искусства" пройдут уникальные концерты "Опера и Балет" и "Джаз и латина", сценой и декорациями к которым будет сама природа и ее лавандовые поля. Об этом журналистам сообщили организаторы мероприятия."Лавандовые живописные картины наполнятся музыкой из знаменитых опер и оперетт Верди, Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Доницетти, Чайковского и любимые мелодии на тему любви", – говорится в сообщении.Участие в концерте примут мастера оперной сцены: солисты Крымской государственной филармонии и Музыкального театра "Геликон Опера" (Москва).Концерт "Опера и Балет" состоится вечером 16 июля, а уже на следующий день на этом же месте пройдет концерт "Джаз и латина", на котором музыкальный праздник гостям обеспечат выдающиеся крымские музыканты – легендарное Джаз-трио "А3" (контрабас, фортепиано, ударные), известные импровизаторы, исполнители-виртуозы из Севастополя (саксофон, труба, гитара), а также вокалисты из Москвы и Ростова.События дополнятся экскурсией по лаванде, "сиреневой ярмаркой", фудкортом, лавандовым мороженым и многим другим.Первые два концерта в рамках фестиваля были посвящены джазу и детской сказке. Открытие проекта на новой природной локации собрало гостей из Крыма и разных городов России.Фестиваль "Природа Искусства" в лавандовых полях – уникальный и зрелищный проект, который проходит на самых больших полях России – в поселке Тургеневка в Крыму. В этом году он посвящен 205-летию со дня рождения великого русского художника, уроженца Крыма Ивана Айвазовского.Ранее в Крыму прошел фестиваль виноделия и гастрономии Winepark Fest 2022.
/20211113/lavanda-i-sosny-krymchane-rasskazali-o-zapakhe-kryma-1121395939.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, культура
В Крыму на лавандовых полях впервые зазвучит опера

В Крыму впервые пройдет уникальный концерт "Опера и Балет" в лавандовых полях

17:46 13.07.2022
 
© Пресс-служба проекта "Севастопольский Офицерский Бал" и фестиваля "Природа Искусства"Фестиваль "Природа искусства" в Крыму
Фестиваль Природа искусства в Крыму
© Пресс-служба проекта "Севастопольский Офицерский Бал" и фестиваля "Природа Искусства"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в рамках фестиваля "Природа искусства" пройдут уникальные концерты "Опера и Балет" и "Джаз и латина", сценой и декорациями к которым будет сама природа и ее лавандовые поля. Об этом журналистам сообщили организаторы мероприятия.
"Лавандовые живописные картины наполнятся музыкой из знаменитых опер и оперетт Верди, Штрауса, Кальмана, Легара, Римского-Корсакова, Доницетти, Чайковского и любимые мелодии на тему любви", – говорится в сообщении.
Участие в концерте примут мастера оперной сцены: солисты Крымской государственной филармонии и Музыкального театра "Геликон Опера" (Москва).
Украшением выступлений станут партии из шедевров мирового балета. Будет и сюрприз – танцевальный мастер-класс, который подготовили организаторы мероприятия – команда Большого Севастопольского офицерского бала.
Концерт "Опера и Балет" состоится вечером 16 июля, а уже на следующий день на этом же месте пройдет концерт "Джаз и латина", на котором музыкальный праздник гостям обеспечат выдающиеся крымские музыканты – легендарное Джаз-трио "А3" (контрабас, фортепиано, ударные), известные импровизаторы, исполнители-виртуозы из Севастополя (саксофон, труба, гитара), а также вокалисты из Москвы и Ростова.
© Пресс-служба проекта "Севастопольский Офицерский Бал" и фестиваля "Природа Искусства"Фестиваль "Природа искусства" в Крыму
Фестиваль Природа искусства в Крыму
© Пресс-служба проекта "Севастопольский Офицерский Бал" и фестиваля "Природа Искусства"
Фестиваль "Природа искусства" в Крыму
События дополнятся экскурсией по лаванде, "сиреневой ярмаркой", фудкортом, лавандовым мороженым и многим другим.
Первые два концерта в рамках фестиваля были посвящены джазу и детской сказке. Открытие проекта на новой природной локации собрало гостей из Крыма и разных городов России.
Фестиваль "Природа Искусства" в лавандовых полях – уникальный и зрелищный проект, который проходит на самых больших полях России – в поселке Тургеневка в Крыму. В этом году он посвящен 205-летию со дня рождения великого русского художника, уроженца Крыма Ивана Айвазовского.
Ранее в Крыму прошел фестиваль виноделия и гастрономии Winepark Fest 2022.
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