https://crimea.ria.ru/20231009/drakonidy-orionidy-i-zatmenie-chto-uvidet-v-nebe-nad-krymom-v-oktyabre-1131947903.html
Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре
Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре
В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение. Что крымчане могу увидеть уже в ближайшие... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T20:59
2023-10-09T20:59
2023-10-09T20:59
космос
эксклюзивы риа новости крым
крым
общество
крымская астрофизическая обсерватория (крао)
астрономия
луна
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/85/1114918534_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5946c978ff5cb48f05e230a0e0ba33b4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение. Что крымчане могу увидеть уже в ближайшие сутки РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.По его словам, Дракониды и Ориониды – традиционные для этого времени года метеорные потоки. Они не очень мощные – "у каждого это 20-25 метеоров в час", тем не менее это красиво.У Драконид максимум именно сейчас – с 8 по 10 октября, а пик Орионид придется на 20 – 23 октября, добавил Назаров.Наблюдать оба метеорных потока можно в любой точке планеты, и Крым не исключение, отметил он. А вот такое интересное явление, как кольцевое солнечное затмение, которое произойдет 14 октября, в Крыму, да и вообще в России, к сожалению, не увидеть – только в Америке, заметил эксперт.Зато в конце октября крымчане смогут наблюдать частное лунное затмение.Ранее Сергей Назаров рассказал о том, существует ли на самом деле парад планет и что мы видим на самом деле. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосКрушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварииКосмонавт Титов оценил перспективы полета на Марс
космос
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111491/85/1114918534_169:0:2000:1373_1920x0_80_0_0_2e706180c2f3d6085d3ccce27248948d.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос, крым, общество, крымская астрофизическая обсерватория (крао), астрономия, луна, новости крыма
Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре
В октябре крымчане смогут увидеть два метеорных потока и частное лунное затмение
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым.
В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение. Что крымчане могу увидеть уже в ближайшие сутки РИА Новости Крым
рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
По его словам, Дракониды и Ориониды – традиционные для этого времени года метеорные потоки. Они не очень мощные – "у каждого это 20-25 метеоров в час", тем не менее это красиво.
"Это не метеорный дождь, а довольно слабый метеорный поток. В часе у нас 60 минут, и если 20 метеоров летит, значит, один в три минуты. И это на все небо, а поле зрения человека обычно четверть неба. То есть делим еще на четыре. Но все равно увидеть можно, если смотреть, и, конечно, это красиво", – сказал Назаров.
У Драконид максимум именно сейчас – с 8 по 10 октября, а пик Орионид придется на 20 – 23 октября, добавил Назаров.
Наблюдать оба метеорных потока можно в любой точке планеты, и Крым не исключение, отметил он. А вот такое интересное явление, как кольцевое солнечное затмение, которое произойдет 14 октября, в Крыму, да и вообще в России, к сожалению, не увидеть – только в Америке, заметил эксперт.
Зато в конце октября крымчане смогут наблюдать частное лунное затмение.
"У нас его будет видно 28 октября вечером, в 23:00. Это явление доступно невооруженным глазом. Но фаза небольшая: 10-12% Луны будет закрыто", – уточнил Назаров.
Ранее Сергей Назаров рассказал о том, существует ли на самом деле парад планет
и что мы видим на самом деле.
Читайте также на РИА Новости Крым: