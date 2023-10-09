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Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре
Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре
В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение. Что крымчане могу увидеть уже в ближайшие... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T20:59
2023-10-09T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение. Что крымчане могу увидеть уже в ближайшие сутки РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.По его словам, Дракониды и Ориониды – традиционные для этого времени года метеорные потоки. Они не очень мощные – "у каждого это 20-25 метеоров в час", тем не менее это красиво.У Драконид максимум именно сейчас – с 8 по 10 октября, а пик Орионид придется на 20 – 23 октября, добавил Назаров.Наблюдать оба метеорных потока можно в любой точке планеты, и Крым не исключение, отметил он. А вот такое интересное явление, как кольцевое солнечное затмение, которое произойдет 14 октября, в Крыму, да и вообще в России, к сожалению, не увидеть – только в Америке, заметил эксперт.Зато в конце октября крымчане смогут наблюдать частное лунное затмение.Ранее Сергей Назаров рассказал о том, существует ли на самом деле парад планет и что мы видим на самом деле. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосКрушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварииКосмонавт Титов оценил перспективы полета на Марс
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космос, крым, общество, крымская астрофизическая обсерватория (крао), астрономия, луна, новости крыма
Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре

В октябре крымчане смогут увидеть два метеорных потока и частное лунное затмение

20:59 09.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Лунное затмение в Крыму
Лунное затмение в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение. Что крымчане могу увидеть уже в ближайшие сутки РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.
По его словам, Дракониды и Ориониды – традиционные для этого времени года метеорные потоки. Они не очень мощные – "у каждого это 20-25 метеоров в час", тем не менее это красиво.
"Это не метеорный дождь, а довольно слабый метеорный поток. В часе у нас 60 минут, и если 20 метеоров летит, значит, один в три минуты. И это на все небо, а поле зрения человека обычно четверть неба. То есть делим еще на четыре. Но все равно увидеть можно, если смотреть, и, конечно, это красиво", – сказал Назаров.
У Драконид максимум именно сейчас – с 8 по 10 октября, а пик Орионид придется на 20 – 23 октября, добавил Назаров.
Наблюдать оба метеорных потока можно в любой точке планеты, и Крым не исключение, отметил он. А вот такое интересное явление, как кольцевое солнечное затмение, которое произойдет 14 октября, в Крыму, да и вообще в России, к сожалению, не увидеть – только в Америке, заметил эксперт.
Зато в конце октября крымчане смогут наблюдать частное лунное затмение.

"У нас его будет видно 28 октября вечером, в 23:00. Это явление доступно невооруженным глазом. Но фаза небольшая: 10-12% Луны будет закрыто", – уточнил Назаров.

Ранее Сергей Назаров рассказал о том, существует ли на самом деле парад планет и что мы видим на самом деле.
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