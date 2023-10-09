https://crimea.ria.ru/20231009/drakonidy-orionidy-i-zatmenie-chto-uvidet-v-nebe-nad-krymom-v-oktyabre-1131947903.html

Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре

Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Дракониды, ориониды и затмение: что увидеть в небе над Крымом в октябре

В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение. Что крымчане могу увидеть уже в ближайшие... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T20:59

2023-10-09T20:59

2023-10-09T20:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт – РИА Новости Крым. В октябре в небе над Крымом можно наблюдать метеорные потоки – дракониды и ориониды, а также частное лунное затмение. Что крымчане могу увидеть уже в ближайшие сутки РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.По его словам, Дракониды и Ориониды – традиционные для этого времени года метеорные потоки. Они не очень мощные – "у каждого это 20-25 метеоров в час", тем не менее это красиво.У Драконид максимум именно сейчас – с 8 по 10 октября, а пик Орионид придется на 20 – 23 октября, добавил Назаров.Наблюдать оба метеорных потока можно в любой точке планеты, и Крым не исключение, отметил он. А вот такое интересное явление, как кольцевое солнечное затмение, которое произойдет 14 октября, в Крыму, да и вообще в России, к сожалению, не увидеть – только в Америке, заметил эксперт.Зато в конце октября крымчане смогут наблюдать частное лунное затмение.Ранее Сергей Назаров рассказал о том, существует ли на самом деле парад планет и что мы видим на самом деле. Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым покорял космосКрушение"Луны-25": Роскосмос назвал вероятную причину аварииКосмонавт Титов оценил перспективы полета на Марс

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космос, крым, общество, крымская астрофизическая обсерватория (крао), астрономия, луна, новости крыма