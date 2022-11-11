https://crimea.ria.ru/20221111/k-poiskam-delfinov-iz-sevastopolya-podklyuchilas-kuban-1125337715.html

К поискам дельфинов из Севастополя подключилась Кубань

К поискам дельфинов из Севастополя подключилась Кубань - РИА Новости Крым, 11.11.2022

К поискам дельфинов из Севастополя подключилась Кубань

Минприроды Краснодарского края попросило жителей региона помочь в поисках дельфинов из Севастополя, выброшенных в море директором дельфинария. РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T19:57

2022-11-11T19:57

2022-11-11T18:57

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. Минприроды Краснодарского края попросило жителей региона помочь в поисках дельфинов из Севастополя, выброшенных в море директором дельфинария."Уважаемые жители и гости Кубани! Обращаем ваше внимание, что недавно в городе Севастополе был зафиксирован факт выпуска афалин в Черное море, ранее содержащихся в дельфинарии и полностью неприспособленных к неволе. В связи с этим, животные находятся в повышенной опасности", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В министерстве призвали людей сообщать любую информацию в Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора при обнаружении места нахождения млекопитающих и подозрительных действий в отношении них "для принятия соответствующих мер".Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о приостановке морской операции по поиску дельфинов, ученые и волонтеры продолжают наблюдение на береговой полосе, но пока безрезультатны.На днях тренер выпущенных в море дельфинов рассказала РИА Новости Крым, что думает о их судьбе и поведала предысторию скандального инцидента.В Севастополе вечером 2 ноября горожане стали свидетелями того, как мужчина выпускает в море дельфинов. О случившемся сообщили в полицию, к делу подключились Росприроднадзор и прокуратура. Позже в надзорном ведомстве сообщили, что личность мужчины, выбросившего четырех афалин в море, установлена – это директор местного дельфинария Flipper и ООО "Биологическая станция", на балансе у которой эти животные находились, а потом были взяты им в аренду. Полиция Севастополя возбудила уголовное дело факту жестокого обращения с животными полиция Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20221110/propavshie-delfiny-v-sevastopole-ob-ikh-sudbe-i-predystorii-skandala-1125304416.html

https://crimea.ria.ru/20221104/tsentralnyy-apparat-sk-vzyal-na-kontrol-delo-o-delfinakh-1125240131.html

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севастополь, кубань, общество