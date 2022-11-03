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Поиск выброшенных в море дельфинов в Севастополе приостановлен - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Поиск выброшенных в море дельфинов в Севастополе приостановлен
Поиск выброшенных в море дельфинов в Севастополе приостановлен - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Поиск выброшенных в море дельфинов в Севастополе приостановлен
В Севастополе приостановили спасательную операцию по поиску дельфинов, которых директор дельфинария выбросил накануне в море. Об этом сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T14:44
2022-11-03T14:44
севастополь
михаил развожаев
происшествия
общество
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили спасательную операцию по поиску дельфинов, которых директор дельфинария выбросил накануне в море. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он уточнил, что павших млекопитающих на данный час тоже не обнаружено, что внушает надежду. Обнадеживает и то, что в Солнечной бухте участники операции видели двух дельфинов. На свисток они не отреагировали, однако "есть косвенные признаки, что все-таки это "наши" афалины", отметил губернатор.По его словам, сейчас спасательные катера уже вернулись на берег. Операцию продолжат завтра. А сегодня волонтеры обследуют берег, и, если дельфины выплывут, то попытаются их прикормить, добавил он."Вся операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора. &lt;...&gt; Ситуация никого в городе не оставила равнодушными. Нам поступает много звонков от людей и организаций с предложением помощи, к поискам подключились и специалисты Института биологии южных морей", – добавил он.Губернатор поблагодарил всех, кто откликнулся помочь, в том числе волонтеров организации "Безмятежное море", несколько лет работающих в городе. Именно благодаря им удалось получить информацию о предполагаемом месте нахождения дельфинов, отметил он."Будем надеяться, что эта история закончится хорошо", – заключил Развожаев.Накануне вечером на пляже "Аквамарин" в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. На месте происшествия также работают специалисты Росприроднадзора и прокуратура города. К мероприятиям по поиску афалин также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос. Судно со специалистами вышло на поиски афалин в море сегодня утром.В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария. Он же возглавляет ООО "Биологическая станция" – учреждение, в котором животные были взяты в аренду.Полиция Севастополя сообщила о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.
https://crimea.ria.ru/20221103/stalo-izvestno-kto-vykinul-delfinov-v-more-v-sevastopole-1125221610.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, общество
Поиск выброшенных в море дельфинов в Севастополе приостановлен

Развожаев: в Севастополе приостановили поиск выброшенных в море дельфинов

14:44 03.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТуризм в Крыму
Туризм в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе приостановили спасательную операцию по поиску дельфинов, которых директор дельфинария выбросил накануне в море. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Спасательная операция с моря по поиску дельфинов на сегодня приостановлена, но мониторинг с берега продолжается. К сожалению, найти афалин пока не удалось", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что павших млекопитающих на данный час тоже не обнаружено, что внушает надежду. Обнадеживает и то, что в Солнечной бухте участники операции видели двух дельфинов. На свисток они не отреагировали, однако "есть косвенные признаки, что все-таки это "наши" афалины", отметил губернатор.
По его словам, сейчас спасательные катера уже вернулись на берег. Операцию продолжат завтра. А сегодня волонтеры обследуют берег, и, если дельфины выплывут, то попытаются их прикормить, добавил он.
"Вся операция проходит под контролем территориального отделения Росприроднадзора. <...> Ситуация никого в городе не оставила равнодушными. Нам поступает много звонков от людей и организаций с предложением помощи, к поискам подключились и специалисты Института биологии южных морей", – добавил он.
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Губернатор поблагодарил всех, кто откликнулся помочь, в том числе волонтеров организации "Безмятежное море", несколько лет работающих в городе. Именно благодаря им удалось получить информацию о предполагаемом месте нахождения дельфинов, отметил он.
"Будем надеяться, что эта история закончится хорошо", – заключил Развожаев.
Накануне вечером на пляже "Аквамарин" в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. На месте происшествия также работают специалисты Росприроднадзора и прокуратура города. К мероприятиям по поиску афалин также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос. Судно со специалистами вышло на поиски афалин в море сегодня утром.
В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария. Он же возглавляет ООО "Биологическая станция" – учреждение, в котором животные были взяты в аренду.
Полиция Севастополя сообщила о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.
СевастопольМихаил РазвожаевПроисшествияОбщество
 
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