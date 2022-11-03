https://crimea.ria.ru/20221103/delo-o-delfinakh-v-sevastopole--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1125222457.html

Дело о дельфинах в Севастополе – возбуждено уголовное дело

Дело о дельфинах в Севастополе – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Дело о дельфинах в Севастополе – возбуждено уголовное дело

В Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T11:40

2022-11-03T11:40

2022-11-03T11:40

крым

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.В среду вечером на пляже в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. Позже губернатор города сообщил, что к работе подключились Росприроднадзор и прокуратура.Правоохранители осмотрели дельфинарий, где содержались дельфины, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными. Назначены криминалистические экспертизы и проводятся следственные мероприятия.Как сообщалось, операция по спасению животных с участием специалистов Севприроднадзора и Центра обеспечения гражданской защиты началась в четверг ранним утром. К мероприятиям также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос.

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севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь, происшествия