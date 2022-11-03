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Дело о дельфинах в Севастополе – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 03.11.2022
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Дело о дельфинах в Севастополе – возбуждено уголовное дело
Дело о дельфинах в Севастополе – возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Дело о дельфинах в Севастополе – возбуждено уголовное дело
В Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T11:40
2022-11-03T11:40
крым
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.В среду вечером на пляже в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. Позже губернатор города сообщил, что к работе подключились Росприроднадзор и прокуратура.Правоохранители осмотрели дельфинарий, где содержались дельфины, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными. Назначены криминалистические экспертизы и проводятся следственные мероприятия.Как сообщалось, операция по спасению животных с участием специалистов Севприроднадзора и Центра обеспечения гражданской защиты началась в четверг ранним утром. К мероприятиям также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, севастополь, происшествия
Дело о дельфинах в Севастополе – возбуждено уголовное дело

Полиция Севастополя возбудила дело по факту жестокого обращения с дельфинами

11:40 03.11.2022
 
© Фото Анастасии КоростелевойДельфины в Черном море
Дельфины в Черном море
© Фото Анастасии Коростелевой
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В среду вечером на пляже в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. Позже губернатор города сообщил, что к работе подключились Росприроднадзор и прокуратура.
"Предварительно установлено, что четверо млекопитающих, включенных в Красную книгу РФ, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев. По факту жестокого обращения с животными в УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции.
Правоохранители осмотрели дельфинарий, где содержались дельфины, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными. Назначены криминалистические экспертизы и проводятся следственные мероприятия.
Как сообщалось, операция по спасению животных с участием специалистов Севприроднадзора и Центра обеспечения гражданской защиты началась в четверг ранним утром. К мероприятиям также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос.
КрымСевастопольПроисшествия
 
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