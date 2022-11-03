Дело о дельфинах в Севастополе – возбуждено уголовное дело
Полиция Севастополя возбудила дело по факту жестокого обращения с дельфинами
© Фото Анастасии КоростелевойДельфины в Черном море
© Фото Анастасии Коростелевой
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.
В среду вечером на пляже в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. Позже губернатор города сообщил, что к работе подключились Росприроднадзор и прокуратура.
"Предварительно установлено, что четверо млекопитающих, включенных в Красную книгу РФ, были выброшены в море индивидуальным предпринимателем, который является директором одного из дельфинариев. По факту жестокого обращения с животными в УМВД России по Севастополю возбуждено уголовное дело", - сообщили в полиции.
Правоохранители осмотрели дельфинарий, где содержались дельфины, для установления возможных дополнительных фактов жестокого обращения с животными. Назначены криминалистические экспертизы и проводятся следственные мероприятия.
Как сообщалось, операция по спасению животных с участием специалистов Севприроднадзора и Центра обеспечения гражданской защиты началась в четверг ранним утром. К мероприятиям также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос.