https://crimea.ria.ru/20221103/biolog-otsenil-shansy-sevastopolskikh-delfinov-na-vyzhivanie-v-more-1125228253.html

Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море

Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море

Инцидент в Севастополе, где в море выбросили несколько дельфинов из дельфинария, не имеет аналогов, поэтому прогнозировать дальнейшую судьбу морских... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T17:03

2022-11-03T17:03

2022-11-03T17:03

севастополь

мнения

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Инцидент в Севастополе, где в море выбросили несколько дельфинов из дельфинария, не имеет аналогов, поэтому прогнозировать дальнейшую судьбу морских млекопитающих сложно, однако шансы их гибели велики. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым выразил научный сотрудник Карадагской научной станции, кандидат биологических наук Александр Агафонов."Афалина черноморская в Красной книге, и ее отлавливать нельзя, а поскольку в коммерческих дельфинариях они есть, стоит вопрос - откуда они там берутся. Что касается этих конкретных дельфинов, раньше они содержались в коктебельском коммерческом дельфинарии, с которым мы сотрудничали несколько лет. Поэтому я этих дельфинов знаю. Две самки, один детеныш и один самец, которые все время жили в дельфинарии и моря не видели", - рассказал Агафонов.По словам биолога, в такой ситуации шансы дельфинов на выживание минимальны, поскольку животные не имеют необходимых навыков ловли рыбы.По его мнению, в данном случае наилучшим финалом было бы возвращение животных под контроль специалистов.Накануне вечером на пляже "Аквамарин" в районе Парка Победы в Севастополе неизвестные привезли и выбросили в море дельфинов. О случившемся в полицию сообщили очевидцы, на место прибыла следственно-оперативная группа районного ОМВД. На месте происшествия также работали специалисты Росприроднадзора и прокуратура города. К мероприятиям по поиску афалин также привлекли знакомого с животными дрессировщика коктебельского дельфинария, где дельфины содержались больше 10 лет. Была надежда, что они узнают своего тренера и откликнутся на ее голос. Судно со специалистами вышло на поиски афалин в море сегодня утром. Позже губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что спасательную операцию по поиску дельфинов приостановили, но мониторинг с берега продолжается. Найти афалин пока не удалось.В прокуратуре Севастополя сообщили, что человек, который привез и выбросил четырех дельфинов в море, – директор дельфинария Flipper. Полиция Севастополя сообщила о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными.

https://crimea.ria.ru/20221103/poisk-vybroshennykh-v-more-delfinov-v-sevastopole-priostanovlen-1125226412.html

https://crimea.ria.ru/20221103/delo-o-delfinakh-v-sevastopole--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1125222457.html

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

севастополь, мнения, происшествия