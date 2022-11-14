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Погибшего дельфина в Севастополе пока не смогли идентифицировать - РИА Новости Крым, 14.11.2022
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Погибшего дельфина в Севастополе пока не смогли идентифицировать
Погибшего дельфина в Севастополе пока не смогли идентифицировать - РИА Новости Крым, 14.11.2022
Погибшего дельфина в Севастополе пока не смогли идентифицировать
Специалисты севастопольского ветнадзора пока не могут точно ответь на вопрос, является ли найденный сегодня на берегу мертвый дельфин одним из тех четырех, что... РИА Новости Крым, 14.11.2022
2022-11-14T21:52
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севастополь
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты севастопольского ветнадзора пока не могут точно ответь на вопрос, является ли найденный сегодня на берегу мертвый дельфин одним из тех четырех, что были выброшены в начале ноября в море директором дельфинария Flipper. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Вечером 14 ноября стало известно, что на пляже на Северной стороне Севастополя найдет мертвый дельфин. На место выехали правоохранители, сотрудники Севприроднадзора и ветеринарии. Как рассказали специалисты, идентифицировать дельфина можно будет после сканирования чипа, если его обнаружат. При этом бывший тренер выброшенных дельфинов заявила, что на фотографии вне всякого сомнения ее воспитанница Зоя.По словам Развожаева, специалисты ветнадзора пока не смогли найти чип. "Дрессировщики, которые долгое время работали с дельфинами, были уверены, что это Зоя, когда получили снимки дельфина от волонтеров. Приехав на место, осмотрели афалину, не нашли характерных признаков – следов от уколов на плавнике (у Зои часто брали анализ крови). Тем не менее, сами дрессировщики говорят, что надо провести дальнейшие действия по опознанию и только тогда можно будет с уверенностью сказать, Зоя это или нет", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.Специалисты ветнадзора говорят, что "чип мог уйти глубже в ткани"."Если чип не найдут, значит это не афалина из дельфинария", – заключил глава города.
https://crimea.ria.ru/20221110/propavshie-delfiny-v-sevastopole-ob-ikh-sudbe-i-predystorii-skandala-1125304416.html
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севастополь, михаил развожаев, общество
Погибшего дельфина в Севастополе пока не смогли идентифицировать

В Севастополе ищут чип у найденного на пляже мертвого дельфина

21:52 14.11.2022 (обновлено: 22:01 14.11.2022)
 
© Telegram Михаил РазвожаевСпециалисты севастопольского ветнадзора осматривают мертвого дельфина, найденного на пляже
Специалисты севастопольского ветнадзора осматривают мертвого дельфина, найденного на пляже
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Специалисты севастопольского ветнадзора пока не могут точно ответь на вопрос, является ли найденный сегодня на берегу мертвый дельфин одним из тех четырех, что были выброшены в начале ноября в море директором дельфинария Flipper. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Вечером 14 ноября стало известно, что на пляже на Северной стороне Севастополя найдет мертвый дельфин. На место выехали правоохранители, сотрудники Севприроднадзора и ветеринарии. Как рассказали специалисты, идентифицировать дельфина можно будет после сканирования чипа, если его обнаружат. При этом бывший тренер выброшенных дельфинов заявила, что на фотографии вне всякого сомнения ее воспитанница Зоя.
По словам Развожаева, специалисты ветнадзора пока не смогли найти чип.
"Дрессировщики, которые долгое время работали с дельфинами, были уверены, что это Зоя, когда получили снимки дельфина от волонтеров. Приехав на место, осмотрели афалину, не нашли характерных признаков – следов от уколов на плавнике (у Зои часто брали анализ крови). Тем не менее, сами дрессировщики говорят, что надо провести дальнейшие действия по опознанию и только тогда можно будет с уверенностью сказать, Зоя это или нет", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Специалисты ветнадзора говорят, что "чип мог уйти глубже в ткани".
"Если чип не найдут, значит это не афалина из дельфинария", – заключил глава города.
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