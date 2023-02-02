https://crimea.ria.ru/20230202/naydennaya-v-sevastopole-mertvaya-afalina---ne-iz-delfinariya-1126743975.html

Найденная в Севастополе мертвая афалина - не из дельфинария

Найденная в Севастополе мертвая афалина - не из дельфинария - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Найденная в Севастополе мертвая афалина - не из дельфинария

Обнаруженный в Севастополе у побережья мертвый дельфин не является одной из тех афалин, которые были выпущены в море директором местного дельфинария. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T17:45

2023-02-02T17:45

2023-02-02T17:45

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умвд россии по севастополю

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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Обнаруженный в Севастополе у побережья мертвый дельфин не является одной из тех афалин, которые были выпущены в море директором местного дельфинария. Об этом сообщили в полиции города.В четверг стало известно, что на побережье в районе Парка Победы обнаружен труп дельфина-афалины. На место выехали оперативники и специалисты Севприроднадзора.Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили о том, что виновный в выпуске прирученных дельфинов в море владелец дельфинария Flipper оштрафован по решению суда. При этом мужчина остается фигурантом уголовного дела, возбужденного местной полицией по факту жестокого обращения с животными. Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. О выпуске дельфинов в море правоохранителями сообщили очевидцы. Животных искали специалисты и волонтеры. Как сообщалось, все найденные позже в разных районах Севастополя дельфины не имели отношения к оскандалившемуся дельфинарию.Читайте также на РИА Новости Крым:Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном мореЗакроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандала

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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