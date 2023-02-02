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Найденная в Севастополе мертвая афалина - не из дельфинария - РИА Новости Крым, 02.02.2023
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Найденная в Севастополе мертвая афалина - не из дельфинария
Найденная в Севастополе мертвая афалина - не из дельфинария - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Найденная в Севастополе мертвая афалина - не из дельфинария
Обнаруженный в Севастополе у побережья мертвый дельфин не является одной из тех афалин, которые были выпущены в море директором местного дельфинария. Об этом... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T17:45
2023-02-02T17:45
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Обнаруженный в Севастополе у побережья мертвый дельфин не является одной из тех афалин, которые были выпущены в море директором местного дельфинария. Об этом сообщили в полиции города.В четверг стало известно, что на побережье в районе Парка Победы обнаружен труп дельфина-афалины. На место выехали оперативники и специалисты Севприроднадзора.Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили о том, что виновный в выпуске прирученных дельфинов в море владелец дельфинария Flipper оштрафован по решению суда. При этом мужчина остается фигурантом уголовного дела, возбужденного местной полицией по факту жестокого обращения с животными. Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. О выпуске дельфинов в море правоохранителями сообщили очевидцы. Животных искали специалисты и волонтеры. Как сообщалось, все найденные позже в разных районах Севастополя дельфины не имели отношения к оскандалившемуся дельфинарию.Читайте также на РИА Новости Крым:Биолог оценил шансы севастопольских дельфинов на выживание в море Афалины из севастопольского дельфинария могли прижиться в Черном мореЗакроют ли аквариум Севастополя: продолжение предновогоднего скандала
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севастополь, новости крыма, крым, дельфинарий, умвд россии по севастополю
Найденная в Севастополе мертвая афалина - не из дельфинария

Полиция Севастополя: найденная мертвая афалина - не из дельфинария

17:45 02.02.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРассвет над Чёрным морем
Рассвет над Чёрным морем - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Обнаруженный в Севастополе у побережья мертвый дельфин не является одной из тех афалин, которые были выпущены в море директором местного дельфинария. Об этом сообщили в полиции города.
В четверг стало известно, что на побережье в районе Парка Победы обнаружен труп дельфина-афалины. На место выехали оперативники и специалисты Севприроднадзора.
"Проведенным осмотром установлено, что обнаруженный труп дельфина вида "афалина" не имеет отношения к событиям с дельфинарием Flipper, произошедшим 2-го ноября 2022 года", – говорится в сообщении полиции.
Ранее в пресс-службе прокуратуры Севастополя сообщили о том, что виновный в выпуске прирученных дельфинов в море владелец дельфинария Flipper оштрафован по решению суда. При этом мужчина остается фигурантом уголовного дела, возбужденного местной полицией по факту жестокого обращения с животными.
Напомним, инцидент произошел в ноябре прошлого года. О выпуске дельфинов в море правоохранителями сообщили очевидцы. Животных искали специалисты и волонтеры. Как сообщалось, все найденные позже в разных районах Севастополя дельфины не имели отношения к оскандалившемуся дельфинарию.
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