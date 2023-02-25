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Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах

Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах

Жизнь продолжается в полуразрушенных городах Турции. В основном ее представители – кошки. Животные ищут тепла на оставшейся в разрушенных квартирах мебели,... РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T19:01

2023-02-25T19:01

2023-02-25T19:01

фотоленты

турция

землетрясение в турции и сирии

животные

в мире

общество

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Жизнь продолжается в полуразрушенных городах Турции. В основном ее представители – кошки. Животные ищут тепла на оставшейся в разрушенных квартирах мебели, перемещаются по городу в поисках убежища и еды, а некоторые по привычке ютятся на капотах машин.Животные Турции: спасатели и спасенные после землетрясения>>В одночасье ставших бездомными животных, обитающих в регионе Кахраманмараш, подкармливают волонтеры, они же подыскивают для них новые "добрые руки". После разрушительных землетрясений 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6 последовали сотни афтершоков, которые ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. На юго-востоке Турции погибли более 44 тысяч человек, в Сирии – более 8,5 тысяч.

турция

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, турция, землетрясение в турции и сирии, животные, в мире, общество