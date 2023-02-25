Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах

Жизнь продолжается в полуразрушенных городах Турции. В основном ее представители – кошки. Животные ищут тепла на оставшейся в разрушенных квартирах мебели, перемещаются по городу в поисках убежища и еды, а некоторые по привычке ютятся на капотах машин.Животные Турции: спасатели и спасенные после землетрясения>>В одночасье ставших бездомными животных, обитающих в регионе Кахраманмараш, подкармливают волонтеры, они же подыскивают для них новые "добрые руки". После разрушительных землетрясений 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6 последовали сотни афтершоков, которые ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. На юго-востоке Турции погибли более 44 тысяч человек, в Сирии – более 8,5 тысяч.
Жизнь продолжается в полуразрушенных городах Турции. В основном ее представители – кошки. Животные ищут тепла на оставшейся в разрушенных квартирах мебели, перемещаются по городу в поисках убежища и еды, а некоторые по привычке ютятся на капотах машин.
После разрушительных землетрясений 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6 последовали сотни афтершоков, которые ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. На юго-востоке Турции погибли более 44 тысяч человек, в Сирии – более 8,5 тысяч.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601