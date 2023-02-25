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Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах - РИА Новости Крым, 25.02.2023
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Фотоленты
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Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах
Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах
Жизнь продолжается в полуразрушенных городах Турции. В основном ее представители – кошки. Животные ищут тепла на оставшейся в разрушенных квартирах мебели,... РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T19:01
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фотоленты
турция
землетрясение в турции и сирии
животные
в мире
общество
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Жизнь продолжается в полуразрушенных городах Турции. В основном ее представители – кошки. Животные ищут тепла на оставшейся в разрушенных квартирах мебели, перемещаются по городу в поисках убежища и еды, а некоторые по привычке ютятся на капотах машин.Животные Турции: спасатели и спасенные после землетрясения&gt;&gt;В одночасье ставших бездомными животных, обитающих в регионе Кахраманмараш, подкармливают волонтеры, они же подыскивают для них новые "добрые руки". После разрушительных землетрясений 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6 последовали сотни афтершоков, которые ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. На юго-востоке Турции погибли более 44 тысяч человек, в Сирии – более 8,5 тысяч.
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РИА Новости Крым
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4.7
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фото, турция, землетрясение в турции и сирии, животные, в мире, общество
Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах

Одни на опустевших улицах: как выживают кошки в Турции после землетрясения

19:01 25.02.2023
 
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Жизнь продолжается в полуразрушенных городах Турции. В основном ее представители – кошки. Животные ищут тепла на оставшейся в разрушенных квартирах мебели, перемещаются по городу в поисках убежища и еды, а некоторые по привычке ютятся на капотах машин.
Животные Турции: спасатели и спасенные после землетрясения>>
В одночасье ставших бездомными животных, обитающих в регионе Кахраманмараш, подкармливают волонтеры, они же подыскивают для них новые "добрые руки".
© AFP 2023 / Yasin Akgul

Стресс - спутник не только человека. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

Кошка среди обломков рухнувшего здания в Хатае
1 из 5

Стресс - спутник не только человека. (Photo by Yasin AKGUL / AFP)

© AFP 2023 / Yasin Akgul
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Животные в поисках воды и пищи на улицах разрушенных городов Турции. Кошка идет по территории, разрушенной землетрясением в Антакье. (Фото Самира Аль-ДУМИ / AFP)

Кошка идет по территории, разрушенной землетрясением в Антакье
2 из 5

Животные в поисках воды и пищи на улицах разрушенных городов Турции. Кошка идет по территории, разрушенной землетрясением в Антакье. (Фото Самира Аль-ДУМИ / AFP)

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Домом для животных стали руины и остатки автомобилей Провинция Хатай.(Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Кошка потягивается на разрушенной машине после землетрясения силой 6,4 балла в провинции Хатай на юге Турции
3 из 5

Домом для животных стали руины и остатки автомобилей Провинция Хатай.(Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy

Животные тоже просят помощи у спасателей и оставшихся местных жителей. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

Кошка идет по улице после землетрясения силой 6,4 балла, произошедшего в провинции Хатай на юге Турции
4 из 5

Животные тоже просят помощи у спасателей и оставшихся местных жителей. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

© AFP 2023 / Sameer Al-Doumy
© AP Photo Bernat Armangue

Может быть, этот дом когда-то был теплым и уютным для этой кошки. (AP Photo/Bernat Armangue)

Кошка спит на развалинах дома, пострадавшего от землетрясения в Антакье, юго-восток Турции
5 из 5

Может быть, этот дом когда-то был теплым и уютным для этой кошки. (AP Photo/Bernat Armangue)

© AP Photo Bernat Armangue
После разрушительных землетрясений 6 февраля магнитудой 7,7 и 7,6 последовали сотни афтершоков, которые ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. На юго-востоке Турции погибли более 44 тысяч человек, в Сирии – более 8,5 тысяч.
 
ФотолентыТурцияЗемлетрясение в Турции и СирииЖивотныеВ миреОбщество
 
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