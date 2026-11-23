https://crimea.ria.ru/20261123/v-krymu-agent-ukrainskoy-razvedki--shpionil-za-eks-sotrudnikom-mgb-dnr-1161291537.html

В Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР

В Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР

В Крыму задержан завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который шпионил за экс-сотрудником министерства госбезопасности ДНР с целью организации... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T09:49

2026-11-23T09:49

2026-11-23T10:33

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

крым

новости крыма

главное управление разведки украины (гур)

госизмена

шпионаж

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/03/1157358033_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c7a0c5b9f3f682df52b17c93b6eeaec8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму задержан завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который шпионил за экс-сотрудником министерства госбезопасности ДНР с целью организации покушения на него. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник через иностранный мессенджер инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора фигурант передал противнику сведения о местонахождении на территории полуострова бывшего сотрудника министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики и адрес его проживания для дальнейшей ликвидации. Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело о госизмене. Мужчина арестован. Министерство госбезопасности ДНР было создано в 2014 году. После вхождения республики в состав России функции по обеспечению госбезопасности перешли к региональному управлению ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФ В Крыму поймали шпиона СБУ За попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, крым, новости крыма, главное управление разведки украины (гур), госизмена, шпионаж