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В Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР
В Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР - РИА Новости Крым, 23.11.2026
В Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР
В Крыму задержан завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который шпионил за экс-сотрудником министерства госбезопасности ДНР с целью организации... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T09:49
2026-11-23T09:49
2026-11-23T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму задержан завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который шпионил за экс-сотрудником министерства госбезопасности ДНР с целью организации покушения на него. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, злоумышленник через иностранный мессенджер инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора фигурант передал противнику сведения о местонахождении на территории полуострова бывшего сотрудника министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики и адрес его проживания для дальнейшей ликвидации. Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело о госизмене. Мужчина арестован. Министерство госбезопасности ДНР было создано в 2014 году. После вхождения республики в состав России функции по обеспечению госбезопасности перешли к региональному управлению ФСБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФ В Крыму поймали шпиона СБУ За попытку убийства военного в Крыму женщину приговорили к 17 годам колонии
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, крым, новости крыма, главное управление разведки украины (гур), госизмена, шпионаж
В Крыму агент украинской разведки шпионил за экс-сотрудником МГБ ДНР
В Крыму задержали шпиона Киева за подготовку покушения на экс-сотрудника МГБ ДНР
09:49 23.11.2026 (обновлено: 10:33 23.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму задержан завербованный украинскими спецслужбами россиянин, который шпионил за экс-сотрудником министерства госбезопасности ДНР с целью организации покушения на него. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ в Республике Крым пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1990 года рождения, причастного к государственной измене в форме шпионажа", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, злоумышленник через иностранный мессенджер инициативно установил конфиденциальные отношения с сотрудником главного управления разведки минобороны Украины. По заданию куратора фигурант передал противнику сведения о местонахождении на территории полуострова бывшего сотрудника министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики и адрес его проживания для дальнейшей ликвидации.
Следственный отдел УФСБ России по Крыму и Севастополю возбудил в отношении злоумышленника уголовное дело о госизмене. Мужчина арестован.
Министерство госбезопасности ДНР было создано в 2014 году. После вхождения республики в состав России функции по обеспечению госбезопасности перешли к региональному управлению ФСБ.
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