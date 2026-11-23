https://crimea.ria.ru/20261123/kto-v-krymu-chasche-vsego-stalkivaetsya-s-besplodiem-1161128652.html

Кто в Крыму чаще всего сталкивается с бесплодием

Кто в Крыму чаще всего сталкивается с бесплодием - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Кто в Крыму чаще всего сталкивается с бесплодием

В Крыму с бесплодием все чаще сталкиваются молодые пары с лишним весом и хроническими заболеваниями. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T09:57

2026-11-23T09:57

2026-11-23T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму с бесплодием все чаще сталкиваются молодые пары с лишним весом и хроническими заболеваниями. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма, главный врач ГБУЗ РК "Симферопольский клинический родильный дом №1" Дмитрий Беглицэ.По словам Беглицэ, речь идет о парах возрастом до 40 лет. В более чем 50% таких пар один из партнеров имеет последствия заболеваний, передающихся половым путем. Кроме того, сегодня в бесплодных парах среди крымчан не менее 50% – это мужское бесплодие."И, конечно, на это нужно реагировать. Нужно говорить в том числе о том, что мужчины, особенно в молодом возрасте, должны внимательно относиться к этой сфере своего здоровья", – подчеркнул специалист Минздрава Крыма.Он отметил, что тема репродуктивного здоровья мужчин остается сложной, так как у мужчин редко возникает желание просто так сделать профилактический визит к урологу. Это сложный вопрос, но он сдвигается с мертвой точки, считает Беглицэ.В то же время он отметил, что экономическая составляющая, на его взгляд, мало влияет на вопрос бесплодия – с этим неблагополучным состоянием сталкиваются крымчане как с высоким, так и с низким доходом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В женскую консультацию семье лучше приходить еще до беременности - врачВо сколько лет рожают в Крыму - статистикаВ Крыму на свет появились 115 двоен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рождаемость, демография, крым, семья, дети