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Кто в Крыму чаще всего сталкивается с бесплодием
Кто в Крыму чаще всего сталкивается с бесплодием - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Кто в Крыму чаще всего сталкивается с бесплодием
В Крыму с бесплодием все чаще сталкиваются молодые пары с лишним весом и хроническими заболеваниями. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T09:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму с бесплодием все чаще сталкиваются молодые пары с лишним весом и хроническими заболеваниями. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма, главный врач ГБУЗ РК "Симферопольский клинический родильный дом №1" Дмитрий Беглицэ.По словам Беглицэ, речь идет о парах возрастом до 40 лет. В более чем 50% таких пар один из партнеров имеет последствия заболеваний, передающихся половым путем. Кроме того, сегодня в бесплодных парах среди крымчан не менее 50% – это мужское бесплодие."И, конечно, на это нужно реагировать. Нужно говорить в том числе о том, что мужчины, особенно в молодом возрасте, должны внимательно относиться к этой сфере своего здоровья", – подчеркнул специалист Минздрава Крыма.Он отметил, что тема репродуктивного здоровья мужчин остается сложной, так как у мужчин редко возникает желание просто так сделать профилактический визит к урологу. Это сложный вопрос, но он сдвигается с мертвой точки, считает Беглицэ.В то же время он отметил, что экономическая составляющая, на его взгляд, мало влияет на вопрос бесплодия – с этим неблагополучным состоянием сталкиваются крымчане как с высоким, так и с низким доходом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В женскую консультацию семье лучше приходить еще до беременности - врачВо сколько лет рожают в Крыму - статистикаВ Крыму на свет появились 115 двоен
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рождаемость, демография, крым, семья, дети
Кто в Крыму чаще всего сталкивается с бесплодием
Эксперт назвал основные причины бесплодия среди крымчан
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым.
В Крыму с бесплодием все чаще сталкиваются молодые пары с лишним весом и хроническими заболеваниями. Об этом в ходе пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым
сообщил главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Крыма, главный врач ГБУЗ РК "Симферопольский клинический родильный дом №1" Дмитрий Беглицэ.
"С хроническими заболеваниями, не связанными только с репродуктивной сферой. В первую очередь, это проблемы с весом, второе – заболевания эндокринной системы, гастроэнтерологические заболевания и другие", – перечислил спикер.
По словам Беглицэ, речь идет о парах возрастом до 40 лет. В более чем 50% таких пар один из партнеров имеет последствия заболеваний, передающихся половым путем. Кроме того, сегодня в бесплодных парах среди крымчан не менее 50% – это мужское бесплодие.
"И, конечно, на это нужно реагировать. Нужно говорить в том числе о том, что мужчины, особенно в молодом возрасте, должны внимательно относиться к этой сфере своего здоровья", – подчеркнул специалист Минздрава Крыма.
Он отметил, что тема репродуктивного здоровья мужчин остается сложной, так как у мужчин редко возникает желание просто так сделать профилактический визит к урологу. Это сложный вопрос, но он сдвигается с мертвой точки, считает Беглицэ.
В то же время он отметил, что экономическая составляющая, на его взгляд, мало влияет на вопрос бесплодия – с этим неблагополучным состоянием сталкиваются крымчане как с высоким, так и с низким доходом.
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