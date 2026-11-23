https://crimea.ria.ru/20261123/krym-mozhet-dat-start-razvitiyu-ekologicheskoy-meditsiny-v-rossii-1161262635.html
Крым может дать старт развитию экологической медицины в России
Крым может дать старт развитию экологической медицины в России - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Крым может дать старт развитию экологической медицины в России
Крым с его разнообразием экологических систем достоин стать полигоном для разработки подходов к экологическому нормированию на разных территориях Российской... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T09:45
2026-11-23T09:45
2026-11-23T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Крым с его разнообразием экологических систем достоин стать полигоном для разработки подходов к экологическому нормированию на разных территориях Российской Федерации. В частности, методов оценки экологического риска для здоровья населения в конкретных субъектах и региональных нормативов допустимого антропогенного воздействия. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказала доктор медицинских наук, профессор Севастопольского государственного университета Елена Евстафьева, подчеркнув, что соответствующее государственное решение даст старт развитию в стране экологической медицины нового времени.Заведующая кафедрой "Физиология, экологическая и морская медицина" СевГУ Елена Евстафьева рассказывает: развитие экологической модели медицины очень важно сегодня не только в Крыму и вообще в России, а во всем мире, учитывая интенсивность загрязнения окружающей среды.Но несмотря на то, что тенденции глобальные, существуют отличия в заболеваемости населения не только между странами, но и между регионами одной страны, в том числе соседними, и даже между разными территориями одного региона, как это можно видеть на примере Крыма и Севастополя, добавила она."Отличия есть даже у нас в Крыму между заболеваемостью городского и сельского населения. Обусловлено это факторами, которые оказывают негативное влияние на здоровье, а они разнятся на разных территориях. В городской среде больше загрязнений атмосферного воздуха, а в сельской местности виной тому преимущественно агрохимикаты, которые вносятся в почву и потом попадают в организм человека через пищу, которую он на этой почве вырастил и потребляет", – рассказала ученый.Соответственно, у людей городских, например, чаще страдает дыхательная система, а у сельских жителей встречается больше эндокринных патологий – к такому выводу пришли крымские ученые, проанализировав многолетние изменения территориальной неоднородности заболеваемости на полуострове, добавила она.Вот только эти исследования проводили более 20 лет назад, они были опубликованы в первом и до сегодняшнего дня последнем медико-географическом атласе населения Крыма, который вышел в 2003 году, так что сегодня требуется новый хороший анализ, сказала Евстафьева."И сейчас мы пытаемся найти спонсоров для издания и сделать второй выпуск, осовремененный – по оценке экологического риска территорий", – отметила профессор.Но и такой работы, хоть и безусловно важной, будет недостаточно, как и единичных, пускай и регулярных замеров, не отражающих реальной ситуации, – необходима масштабность, разнонаправленность, системность и межведомственное взаимодействие, говорит она.То есть фактически речь идет о необходимости на государственном уровне развивать в России экологическую медицину именно для жизни, а не только для науки, в которой она и сегодня главным образом представлена, подчеркнула Евстафьева:Однако за минувшие полсотни лет вклад техногенных факторов вырос неизмеримо. Так что теперь одной географии медицине мало – речь о самых разнообразных, неведомых доныне природе источниках загрязнений: химических, органических, синтетических.Их допустимую концентрацию и влияние на все живое необходимо просчитывать комплексно и чем быстрее, тем лучше, потому что в случае неправильного развития территорий, в том числе строительства и ведения хозяйства, риски могут расти, сказала Евстафьева."У нас раньше, например, была очень большая и экстенсивная, и интенсивная нагрузка на почву пестицидами. И мы проводили лет 15 назад исследования и выявляли в крови беременных такие пестициды, как ДДТ, ГХЦГ, а это самые опасные, самые токсичные пестициды", – поделилась Евстафьева.Крым уже больше 12 лет как вернулся в Россию, где, к счастью, на государственном уровне сегодня декларируются очень правильные вещи в части защиты здоровья людей и сохранения экологии, многие важные аспекты отражены в государственных документах, но уже нужно большее, сказала ученый."Декларируется и что нужно определять региональные нормативы допустимого антропогенного воздействия с учетом его природных особенностей, текущего состояния окружающей среды и здоровья людей, а они могут быть разные. Много что оговаривается. Но декларация – это одно, а реализация совсем другое... Проблема требует решения на государственном уровне, и постулируется она именно в виде необходимости оценки экологического риска для здоровья населения", – сказала Евстафьева.Она рассказала, что несколько лет назад, когда еще работала в Симферополе, вместе с коллегами участвовала в разработке проекта, который с Министерством экологии Крыма они подавали в Фонд Вернадского, там выиграли премию и даже и стали победителями в номинации "Наука для экологии".Под сложным названием проекта – "Оценка экологического риска для здоровья как аналитический инструмент для научного обоснования управленческих решений при планировании регионального развития" – как раз и кроется смысл государственной важности, остается дать старт такой работе, считает Евстафьева."То есть это выяснение, на какой территории еще можно влиять на здоровье, потому что там получше ситуация, а где уже нужно ограничить негативное влияние и правильно размещать хозяйственные объекты, чтобы они не вредили", – рассказала она.Такая работа обязательно должна продолжаться, чтобы реализовать то, что уже наработано, и понимая, куда двигаться дальше, изменить ситуацию к лучшему, добавила Евстафьева.При этом именно Крым, по ее мнению, мог бы дать старт развитию экологической медицины нового времени во всей стране. В частности, именно на его примере могут быть разработаны методы оценки антропогенной, в том числе критической нагрузки с учетом природной устойчивости экологических систем и допустимых норм загрязнителей.Начать решать фундаментальные проблемы с вот такими прорывными подходами в области экологической медицины, по ее мнению, было бы резонно Институту фундаментальной медицины и здоровьесбережения, который был создан в Крыму в том для реализации подобных целей, резюмировала ученый.Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в КрымуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грязи хватит на века": Крым становится сердцем российской бальнеологииСтуденты-реабилитологи из Луганска будут проходить практику в НИИ им. Сеченова в ЯлтеКороткие программы в санаториях позволят оздоровить максимум россиян
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Анна Петрова
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Анна Петрова
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg
крым, медицина, здоровье, мнения, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым.
Крым с его разнообразием экологических систем достоин стать полигоном для разработки подходов к экологическому нормированию на разных территориях Российской Федерации. В частности, методов оценки экологического риска для здоровья населения в конкретных субъектах и региональных нормативов допустимого антропогенного воздействия. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым
высказала доктор медицинских наук, профессор Севастопольского государственного университета Елена Евстафьева, подчеркнув, что соответствующее государственное решение даст старт развитию в стране экологической медицины нового времени.
Заведующая кафедрой "Физиология, экологическая и морская медицина" СевГУ Елена Евстафьева рассказывает: развитие экологической модели медицины очень важно сегодня не только в Крыму и вообще в России, а во всем мире, учитывая интенсивность загрязнения окружающей среды.
"Ухудшение состояния здоровья людей, которое связывают главным образом с ухудшением экологической ситуации, – глобальная тенденция, потому что мы развиваемся и используем разнообразные технологии, которые неизбежно сопряжены с увеличением интенсивности загрязнения окружающей среды", – сказала Евстафьева, отметив, что ряд факторов уже начинает влиять даже на генетику.
Но несмотря на то, что тенденции глобальные, существуют отличия в заболеваемости населения не только между странами, но и между регионами одной страны, в том числе соседними, и даже между разными территориями одного региона, как это можно видеть на примере Крыма и Севастополя, добавила она.
"Отличия есть даже у нас в Крыму между заболеваемостью городского и сельского населения. Обусловлено это факторами, которые оказывают негативное влияние на здоровье, а они разнятся на разных территориях. В городской среде больше загрязнений атмосферного воздуха, а в сельской местности виной тому преимущественно агрохимикаты, которые вносятся в почву и потом попадают в организм человека через пищу, которую он на этой почве вырастил и потребляет", – рассказала ученый.
Соответственно, у людей городских, например, чаще страдает дыхательная система, а у сельских жителей встречается больше эндокринных патологий – к такому выводу пришли крымские ученые, проанализировав многолетние изменения территориальной неоднородности заболеваемости на полуострове, добавила она.
Вот только эти исследования проводили более 20 лет назад, они были опубликованы в первом и до сегодняшнего дня последнем медико-географическом атласе населения Крыма, который вышел в 2003 году, так что сегодня требуется новый хороший анализ, сказала Евстафьева.
"И сейчас мы пытаемся найти спонсоров для издания и сделать второй выпуск, осовремененный – по оценке экологического риска территорий", – отметила профессор.
Но и такой работы, хоть и безусловно важной, будет недостаточно, как и единичных, пускай и регулярных замеров, не отражающих реальной ситуации, – необходима масштабность, разнонаправленность, системность и межведомственное взаимодействие, говорит она.
То есть фактически речь идет о необходимости на государственном уровне развивать в России экологическую медицину именно для жизни, а не только для науки, в которой она и сегодня главным образом представлена, подчеркнула Евстафьева:
"Потому что экологическая медицина – это направление, которое как раз изучает влияние факторов окружающей среды на здоровье. Да, она существовала и раньше, но только тогда отражалась лишь в медицинской географии, потому что речь шла о естественной природной среде и ее влиянии. То есть говорили об определенных регионах страны, где наблюдаются характерные для него эндемические заболевания".
Однако за минувшие полсотни лет вклад техногенных факторов вырос неизмеримо. Так что теперь одной географии медицине мало – речь о самых разнообразных, неведомых доныне природе источниках загрязнений: химических, органических, синтетических.
Их допустимую концентрацию и влияние на все живое необходимо просчитывать комплексно и чем быстрее, тем лучше, потому что в случае неправильного развития территорий, в том числе строительства и ведения хозяйства, риски могут расти, сказала Евстафьева.
"У нас раньше, например, была очень большая и экстенсивная, и интенсивная нагрузка на почву пестицидами. И мы проводили лет 15 назад исследования и выявляли в крови беременных такие пестициды, как ДДТ, ГХЦГ, а это самые опасные, самые токсичные пестициды", – поделилась Евстафьева.
Крым уже больше 12 лет как вернулся в Россию, где, к счастью, на государственном уровне сегодня декларируются очень правильные вещи в части защиты здоровья людей и сохранения экологии, многие важные аспекты отражены в государственных документах, но уже нужно большее, сказала ученый.
"Декларируется и что нужно определять региональные нормативы допустимого антропогенного воздействия с учетом его природных особенностей, текущего состояния окружающей среды и здоровья людей, а они могут быть разные. Много что оговаривается. Но декларация – это одно, а реализация совсем другое... Проблема требует решения на государственном уровне, и постулируется она именно в виде необходимости оценки экологического риска для здоровья населения", – сказала Евстафьева.
Она рассказала, что несколько лет назад, когда еще работала в Симферополе, вместе с коллегами участвовала в разработке проекта, который с Министерством экологии Крыма они подавали в Фонд Вернадского, там выиграли премию и даже и стали победителями в номинации "Наука для экологии".
Под сложным названием проекта – "Оценка экологического риска для здоровья как аналитический инструмент для научного обоснования управленческих решений при планировании регионального развития" – как раз и кроется смысл государственной важности, остается дать старт такой работе, считает Евстафьева.
"То есть это выяснение, на какой территории еще можно влиять на здоровье, потому что там получше ситуация, а где уже нужно ограничить негативное влияние и правильно размещать хозяйственные объекты, чтобы они не вредили", – рассказала она.
Такая работа обязательно должна продолжаться, чтобы реализовать то, что уже наработано, и понимая, куда двигаться дальше, изменить ситуацию к лучшему, добавила Евстафьева.
При этом именно Крым, по ее мнению, мог бы дать старт развитию экологической медицины нового времени во всей стране. В частности, именно на его примере могут быть разработаны методы оценки антропогенной, в том числе критической нагрузки с учетом природной устойчивости экологических систем и допустимых норм загрязнителей.
"Крым полигон для этого просто. На его примере можно разработать подходы к экологическому нормированию на разных территориях Российской Федерации. Потому что большая часть территории России достаточно однообразна, а у нас несколько десятков типов почв и в соответствии с этим разная устойчивость экологических систем", –объяснила Евстафьева.
Начать решать фундаментальные проблемы с вот такими прорывными подходами в области экологической медицины, по ее мнению, было бы резонно Институту фундаментальной медицины и здоровьесбережения, который был создан в Крыму в том для реализации подобных целей, резюмировала ученый.
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