https://crimea.ria.ru/20261123/krym-mozhet-dat-start-razvitiyu-ekologicheskoy-meditsiny-v-rossii-1161262635.html

Крым может дать старт развитию экологической медицины в России

Крым может дать старт развитию экологической медицины в России - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Крым может дать старт развитию экологической медицины в России

Крым с его разнообразием экологических систем достоин стать полигоном для разработки подходов к экологическому нормированию на разных территориях Российской... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T09:45

2026-11-23T09:45

2026-11-23T09:45

эксклюзивы риа новости крым

крым

медицина

здоровье

мнения

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/100530/89/1005308903_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_3ebd987ef0d0faa08259b4ea4c338de4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Крым с его разнообразием экологических систем достоин стать полигоном для разработки подходов к экологическому нормированию на разных территориях Российской Федерации. В частности, методов оценки экологического риска для здоровья населения в конкретных субъектах и региональных нормативов допустимого антропогенного воздействия. Такое мнение в интервью РИА Новости Крым высказала доктор медицинских наук, профессор Севастопольского государственного университета Елена Евстафьева, подчеркнув, что соответствующее государственное решение даст старт развитию в стране экологической медицины нового времени.Заведующая кафедрой "Физиология, экологическая и морская медицина" СевГУ Елена Евстафьева рассказывает: развитие экологической модели медицины очень важно сегодня не только в Крыму и вообще в России, а во всем мире, учитывая интенсивность загрязнения окружающей среды.Но несмотря на то, что тенденции глобальные, существуют отличия в заболеваемости населения не только между странами, но и между регионами одной страны, в том числе соседними, и даже между разными территориями одного региона, как это можно видеть на примере Крыма и Севастополя, добавила она."Отличия есть даже у нас в Крыму между заболеваемостью городского и сельского населения. Обусловлено это факторами, которые оказывают негативное влияние на здоровье, а они разнятся на разных территориях. В городской среде больше загрязнений атмосферного воздуха, а в сельской местности виной тому преимущественно агрохимикаты, которые вносятся в почву и потом попадают в организм человека через пищу, которую он на этой почве вырастил и потребляет", – рассказала ученый.Соответственно, у людей городских, например, чаще страдает дыхательная система, а у сельских жителей встречается больше эндокринных патологий – к такому выводу пришли крымские ученые, проанализировав многолетние изменения территориальной неоднородности заболеваемости на полуострове, добавила она.Вот только эти исследования проводили более 20 лет назад, они были опубликованы в первом и до сегодняшнего дня последнем медико-географическом атласе населения Крыма, который вышел в 2003 году, так что сегодня требуется новый хороший анализ, сказала Евстафьева."И сейчас мы пытаемся найти спонсоров для издания и сделать второй выпуск, осовремененный – по оценке экологического риска территорий", – отметила профессор.Но и такой работы, хоть и безусловно важной, будет недостаточно, как и единичных, пускай и регулярных замеров, не отражающих реальной ситуации, – необходима масштабность, разнонаправленность, системность и межведомственное взаимодействие, говорит она.То есть фактически речь идет о необходимости на государственном уровне развивать в России экологическую медицину именно для жизни, а не только для науки, в которой она и сегодня главным образом представлена, подчеркнула Евстафьева:Однако за минувшие полсотни лет вклад техногенных факторов вырос неизмеримо. Так что теперь одной географии медицине мало – речь о самых разнообразных, неведомых доныне природе источниках загрязнений: химических, органических, синтетических.Их допустимую концентрацию и влияние на все живое необходимо просчитывать комплексно и чем быстрее, тем лучше, потому что в случае неправильного развития территорий, в том числе строительства и ведения хозяйства, риски могут расти, сказала Евстафьева."У нас раньше, например, была очень большая и экстенсивная, и интенсивная нагрузка на почву пестицидами. И мы проводили лет 15 назад исследования и выявляли в крови беременных такие пестициды, как ДДТ, ГХЦГ, а это самые опасные, самые токсичные пестициды", – поделилась Евстафьева.Крым уже больше 12 лет как вернулся в Россию, где, к счастью, на государственном уровне сегодня декларируются очень правильные вещи в части защиты здоровья людей и сохранения экологии, многие важные аспекты отражены в государственных документах, но уже нужно большее, сказала ученый."Декларируется и что нужно определять региональные нормативы допустимого антропогенного воздействия с учетом его природных особенностей, текущего состояния окружающей среды и здоровья людей, а они могут быть разные. Много что оговаривается. Но декларация – это одно, а реализация совсем другое... Проблема требует решения на государственном уровне, и постулируется она именно в виде необходимости оценки экологического риска для здоровья населения", – сказала Евстафьева.Она рассказала, что несколько лет назад, когда еще работала в Симферополе, вместе с коллегами участвовала в разработке проекта, который с Министерством экологии Крыма они подавали в Фонд Вернадского, там выиграли премию и даже и стали победителями в номинации "Наука для экологии".Под сложным названием проекта – "Оценка экологического риска для здоровья как аналитический инструмент для научного обоснования управленческих решений при планировании регионального развития" – как раз и кроется смысл государственной важности, остается дать старт такой работе, считает Евстафьева."То есть это выяснение, на какой территории еще можно влиять на здоровье, потому что там получше ситуация, а где уже нужно ограничить негативное влияние и правильно размещать хозяйственные объекты, чтобы они не вредили", – рассказала она.Такая работа обязательно должна продолжаться, чтобы реализовать то, что уже наработано, и понимая, куда двигаться дальше, изменить ситуацию к лучшему, добавила Евстафьева.При этом именно Крым, по ее мнению, мог бы дать старт развитию экологической медицины нового времени во всей стране. В частности, именно на его примере могут быть разработаны методы оценки антропогенной, в том числе критической нагрузки с учетом природной устойчивости экологических систем и допустимых норм загрязнителей.Начать решать фундаментальные проблемы с вот такими прорывными подходами в области экологической медицины, по ее мнению, было бы резонно Институту фундаментальной медицины и здоровьесбережения, который был создан в Крыму в том для реализации подобных целей, резюмировала ученый.Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в КрымуСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грязи хватит на века": Крым становится сердцем российской бальнеологииСтуденты-реабилитологи из Луганска будут проходить практику в НИИ им. Сеченова в ЯлтеКороткие программы в санаториях позволят оздоровить максимум россиян

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Анна Петрова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Анна Петрова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_c2c44ab700d31ad880b2832fac8fbd14.jpg

крым, медицина, здоровье, мнения, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии