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ВСУ вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане

ВСУ вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане - РИА Новости Крым, 23.11.2026

ВСУ вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане

Резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане вновь подверглись атаке беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба главы республики Рустама... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T08:42

2026-11-23T08:42

2026-11-23T08:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане вновь подверглись атаке беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.Погибших и пострадавших нет. В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов, уточнили в пресс-службе.Все оперативные службы находятся на месте и принимают необходимые меры для ликвидации последствий.Резервуары для хранения нефти близ Альметьевска подверглись атаке вражеских беспилотников 19 ноября. Тогда благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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