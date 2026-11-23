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ВСУ вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане
ВСУ вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане - РИА Новости Крым, 23.11.2026
ВСУ вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане
Резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане вновь подверглись атаке беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба главы республики Рустама... РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T08:42
2026-11-23T08:42
2026-11-23T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане вновь подверглись атаке беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.Погибших и пострадавших нет. В результате продолжительного налета есть повреждения нескольких объектов, уточнили в пресс-службе.Все оперативные службы находятся на месте и принимают необходимые меры для ликвидации последствий.Резервуары для хранения нефти близ Альметьевска подверглись атаке вражеских беспилотников 19 ноября. Тогда благодаря автоматической системе пожаротушения и слаженной работе служб безопасности удалось избежать крупного пожара.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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татарстан, атаки всу, новости сво, происшествия, новости
ВСУ вновь атаковали резервуары для хранения нефти в Татарстане
ВСУ снова атаковали резервуары для хранения в Татарстане – повреждены несколько объектов