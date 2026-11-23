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Почти 200 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РФ
Почти 200 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 23.11.2026
Почти 200 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РФ
Почти 200 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2026
2026-11-23T09:26
2026-11-23T09:26
2026-11-23T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Почти 200 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.Как сообщалось, резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане вновь подверглись атаке беспилотников ВСУ.В Пермском крае под удар попал промышленный объект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости
Почти 200 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РФ
Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 192 украинских беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Почти 200 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи, в период с 20.00 22 ноября до 8.00 23 ноября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 192 украинских беспилотных летательных средства", - говорится в сообщении.
Дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.
Как сообщалось, резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане вновь подверглись атаке беспилотников ВСУ.
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