https://crimea.ria.ru/20261123/pochti-200-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rf-1161290757.html

Почти 200 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РФ

Почти 200 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Почти 200 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами РФ

Почти 200 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T09:26

2026-11-23T09:26

2026-11-23T09:26

новости сво

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Почти 200 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.Дроны сбили над территориями Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Кировской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Республики Крым.Как сообщалось, резервуары для хранения нефти вблизи Альметьевска в Татарстане вновь подверглись атаке беспилотников ВСУ.В Пермском крае под удар попал промышленный объект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, министерство обороны рф, новости