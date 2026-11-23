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Севастопольский "Нюрнберг" – инфографика

Севастопольский "Нюрнберг" – инфографика - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Севастопольский "Нюрнберг" – инфографика

В ноябре 1945 года в Нюрнберге открылся Международный судебный процесс над главарями гитлеровской Германии. "Севастопольским Нюрнбергом" назвали судебный... РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T09:05

2026-11-23T09:05

2026-11-23T09:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В ноябре 1945 года в Нюрнберге открылся Международный судебный процесс над главарями гитлеровской Германии. "Севастопольским Нюрнбергом" назвали судебный процесс о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Крыму и на Кубани, который проходил с 12 по 23 ноября 1947 года.На процессе были продемонстрированы представленные Советским Союзом кадры кинохроники о расстреле мирных жителей в поселке Багерово. Одним из главных свидетелей обвинения стал Отто Олендорф – начальник оперативной группы "Д" в 11-й армии Эриха фон Манштейна, действовавшей в Крыму. Как показал в ходе процесса преступник, с июня 1941 года по июнь 1942-го его оперативной группой были ликвидированы около 90 тысяч человек, так называемых нежелательных элементов – коммунистов и "расово неполноценных", которыми считались евреи, цыгане и крымчаки.Нацистский режим привел к колоссальным человеческим жертвам – население Крыма уменьшилось почти в три раза. Страшными были и материальные потери. Оккупанты разрушили свыше 40 тысяч строений, 109 санаториев и домов отдыха, уничтожили 200 тысяч гектаров посевов и многолетних насаждений. Общий ущерб, причиненный советскому Крыму, превысил 14 миллиардов рублей.Гитлеровцы разместили на полуострове около ста пересыльных и концентрационных лагерей, а также других мест массового содержания – так называли фашисты свои застенки. Самым известным среди них стал концлагерь в бывшем совхозе "Красном", который функционировал с июля 1942 года до конца оккупации полуострова. Сегодня там действует Мемориал жертв фашистской оккупации Крыма – он был построен после воссоединения Крыма с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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