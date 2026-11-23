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Расчет "Ланцета" уничтожил семь вражеских ЗРК в Запорожской области

Расчет "Ланцета" уничтожил семь вражеских ЗРК в Запорожской области - РИА Новости Крым, 23.11.2026

Расчет "Ланцета" уничтожил семь вражеских ЗРК в Запорожской области

Расчет "Ланцета" Новороссийских десантников уничтожил семь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ВСУ за год в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T10:45

2026-11-23T10:45

2026-11-23T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. Расчет "Ланцета" Новороссийских десантников уничтожил семь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) ВСУ за год в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.По словам командира отделения с позывным "Бурсак", во время воздушной разведки на территории Запорожской области, контролируемой ВСУ, операторы разведывательных дронов заметили на земле характерные следы гусеничной техники, по которым вышли на хорошо замаскированную в лесополосе позицию ЗРК "Бук"."В направлении цели тут же был запущен барражирующий боеприпас "Ланцет". Точным попаданием оператора "Ланцета" "Бук" ВСУ был уничтожен", - рассказал боец.В дальнейшем, в районе одного из населенных пунктов Запорожья, был обнаружен еще один ЗРК противника, который был поражен вторым пуском.Через несколько дней, работая очередным "Ланцетом" в окрестностях города Запорожье в режиме "свободной охоты", оператор барражирующего боеприпаса ликвидировал еще один заехавший в лесопосадку ЗРК.Спустя несколько месяцев, получив от соседнего подразделения координаты, работавшего в районе одного из населенных пунктов комплекса, вражеский "Бук" был уничтожен.Затем в течение лета, используя полученные разведданные и координаты, расчет ударных БПЛА новороссийских десантников уничтожили еще три ЗРК ВСУ.Кроме семи зенитных ракетных комплексов, расчет БПС в течение лета поразил три радиолокационные станции и две ремонтно-эвакуационные машины противника.Ранее сообщалось, что расчет ударного БПЛА "Молния-2" Ярославских десантников уничтожил пехоту ВСУ в опорном пункте в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские десантники ведут "свободную охоту" на Ореховском направленииРоссийские десантники расширяют зону контроля в Запорожской области Российские военные уничтожают тяжелые дроны ВСУ в Запорожской области

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беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, видео