https://crimea.ria.ru/20261123/v-krymu-v-neskolkikh-gorodakh-i-rayonakh-otklyuchili-svet-1161293636.html

В Крыму в нескольких городах и районах отключили свет

В Крыму в нескольких городах и районах отключили свет - РИА Новости Крым, 23.11.2026

В Крыму в нескольких городах и районах отключили свет

В Крыму в нескольких городах и районах временно ограничили потребление электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T10:24

2026-11-23T10:24

2026-11-23T10:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму в нескольких городах и районах временно ограничили потребление электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго"."В связи с введенными ограничениями отключена подача электроэнергии в населенных пунктах", - говорится в сообщении.В Первомайском районе без света села: Сары-Баш, Алексеевка, Привольное, Войково, Дмитровка, Ровное, Панфилово, Сусанино, Черново, Свердловское, Каштановка, Открытое.В Сакском районе обесточены: Кольцово, Огневое, Туннельное, Вересаево, Желтокаменка, Нива, Великое, Добрушино, Известковое, Колоски, Веселовка, Воробьево, Порфирьевка.В Белогорском районе ограничения затронули села Мичуринское и Лечебное, а также в Белогорске улицы: Грибоедова, Красная Горка, Лихачева, Мостовая, Первомайская, Продольная, Феодосийская, Хмельницкого, Шоссейная, Багликова, Киевская, Речная, Тимохина, Хмельницкого, Ласточкино Гнездо, Виноградная, Возрождение, Гагарина, Мичурина, Нахимова, Пушкина, Лермонтова, Советская, Маяковского, Мирошниченко, Островского, Пионерская, Чехова, Чкалова, Щелкина, Русская, Тимохина, Семашко, Спаи, Н. Бойко, 40 лет Победы, Виноградная, Свердлова, Краснодонская, Шевченко, Пионерская, Попова, Семашко, Хмельницкого, Дубинина, Серова, Степная, Дружбы, Котельникова, Авдет, Улькер, Умют, Лесная; переулки: Продольный, Шоссейный, Пионерский, Багликова, Спаи, Зеленый; мкр-н Тайган; СОТ "Сокол", дачный поселок, ул. Русская; СОТ "Дзержинец" (дачи); СОТ "Дружба" (дачи).В Бахчисарайском районе временно без света остались жители сел: Трудолюбовка, Прохладное, Скалистое, Глубокий Яр, Почтовое (частично), Новопавловка (частично), Новополье, Путиловка, Поляна, Богатое Ущелье, Ходжа Сала, Залесное, Красный Мак, Холмовка (частично).В городе Джанкой нет света по улицам: Александровская, Водопроводная, Гагарина, Гаспринского, Гоголя, Драгомировой, Ефремова, Железнодорожная, Западная, Зареченская, Интернациональная, Калинина, Керченская, Киевская, Кирова, Колхозная, Крайняя, Красноармейская, Крымская, Куйбышева, Кутузова, Луговая, Маяковского, Набережная, Нахимова, Некрасова, Н.-Александровская, Ново-Садовая, Оборонная, Октябрьская, Орджоникидзе, Перекопская, Полевая, Проезжая, Пролетарская, Розы Люксембург, Рюмшина, Садовая, Свердлова, Толстого, Северная, Симферопольская, Строителей, Суворова, Таврическая, Титова, Транспортная, Чапаева, Чкалова, Шмидта, Щорса, Элеваторная, Энергетиков, Южная, Ярморочная; переулки: Азовский, Виноградный, Днепропетровский, Дружбы, Керченский, Крымский, Мирный, Набережный, Отважных, Отрадный, Перекопский, Продольный, Розы Люксембург, Свердлова, Северный, Толстого, Тупиковый, Элеваторный, Ярморочный; проезд Октябрьский.В Джанкойском районе ограничено электроснабжение населенных пунктов: Антоновка, Апрелевка, Благодатное, Бородино, Многоводное, Нижние Отрожки, Новоконстантиновка, Новопавловка, Новофедоровка, Озерки, Перепелкино, Прозрачное, Просторное, Родное, Светлое, Славянское, Смежное, Стальное, Стефановка.Кроме того, после 10 часов утра будет отключена подача электроэнергии в Джанкое – улицы: Александровская, Артема, Беляева, Ватутина, Вишнёвая, Водопроводная, Гагарина, Гастелло, Гоголя, Горького, Дзержинского, Железнодорожная, Интернациональная, Калинина, Карла Маркса, Киевская, Кирова, Красноармейская, Крупской, Крымская, Крымских Партизан, Куйбышева, Кутузова, Ленина, Маяковского, Ново-Александровская, Ново-Садовая, Нахимова, Некрасова, Оборонная, Октябрьская, Орджоникидзе, Парижской Коммуны, Парковая, Первомайская, Почтовая, Проезжая, Пушкина, Розы Люксембург, Садовая, Совхозная, Сивашская, Советская, Солнечная, Толстого, Тополиная, Транспортная, Чапаева, Шевченко, Шмидта, Щорса, Чапичева, Чкалова, Южная, Энгельса, Восточная, Джанкойская, Заводская, Комсомольская, Ломоносова, Маршала Кошевого, Московская, Нестерова, Островского, Приходько, Степная, Ударная, Удовицкого, Фрунзе, Чайковского, Чехова;переулки: Заводской, Комсомольский, Ленина, Лермонтова, Огородний, Островского, Первомайский, Пионерский, Речной, Садовый, Удовицкого, Фабричный, Чехова, переулки: Волжский, Интернациональный, Карла Маркса, Кирова, Крупской, Кутузова, Ленинградский, Матросова, Нахимова, Ново-Александровский, Октябрьский, Парижской Коммуны, Сквозной, Совхозный, Соколиный, Спортивный, Школьный, Энгельса; тупик Зеленый.Джанкойский район - населенные пункты: Выпасное, Днестровка, Жилино, Источное, Ковыльное, Колоски, Коренки, Лазурное, Лобаново, Луганское, Марьино, Новокрымское, Орденоносное, Павловка, Пахаревка, Пробуждение, Томашовка, Тутовое, Ударное, Целинное, Ясное, Володино, Ермаково, Завет-Ленино, Зелёный Яр, Комсомольское, Копани, Кречетово, Мартыновка, Маслово, Медведевка, Мелководное, Овощное, Островское, Предмостное, Придорожное, Пушкино, Рюмшино, Соленое Озеро, Солонцово, Столбовое, Субботник, Тургенево, Хутор Надежды, Ясная Поляна.В Советском районе отключат свет в поселке Советский (частично), Дмитровка, Некрасовка, Ровеньки, Октябрьское, Демьяновка, Черноземное, Алмазное, Корнеевка и Раздольное.В Ленинском районе без электричества останутся дома в селах: Марфовка, Пташкино, Прудниково, Приозерное, Войково, Бондаренково, Глазовка (частично).В Кировском районе нет света в селах: Шубино, Токарево, Васильковое, Новопокровка, Первомайское, Бабенково, Кринички, Матросовка, частично: Изюмовка, Абрикосовка.В Черноморском районе частично обесточили Черноморское, а также села Артемовка Снежное, Зайцево.Также ограничения введены в Феодосии: центр города (частично), в районе улиц Полевая и Володарского."Ориентировочное время отключения - 3 часа", - уточнили в "Крымэнерго".Кроме того, как сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева, в городе действует график веерных отключений.Власти просят отнестись к ситуации с пониманием и доверять только официальным источникам информации.В Евпатории в связи с введенными ограничениями отсутствует подача электроэнергии: проспект Победы; улицы: Демышева, 60 лет ВЛКСМ, Некрасова, 9 Мая, Интернациональная и прилегающие к ним улицы и переулки.Также ранее в понедельник подачу электроэнергии ограничили в Евпатории и в Джанкойском районе. В Крыму утром в понедельник введены ограничения режима потребления электрической мощности, сообщили ранее в "Крымэнерго".На предприятии действует режим повышенной готовности в связи с объявленным штормовым предупреждением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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