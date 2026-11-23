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17 беспилотников сбили за неделю над Севастополем

17 беспилотников сбили за неделю над Севастополем - РИА Новости Крым, 23.11.2026

17 беспилотников сбили за неделю над Севастополем

За минувшую неделю силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) ликвидировали над Севастополем 17 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.11.2026

2026-11-23T10:12

2026-11-23T10:12

2026-11-23T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. За минувшую неделю силы ПВО и мобильные огневые группы (МОГ) ликвидировали над Севастополем 17 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он добавил, что люди в результате атак не пострадали, городская инфраструктура не повреждена. Сообщалось, что в субботу в Севастополе военные отразили новую попытку ВСУ атаковать город с воздуха. Уничтожены 7 вражеских дронов. В понедельник в Минобороны РФ сообщили, что почти 200 вражеских беспилотников уничтожены за ночь над регионами России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, беспилотник (бпла, дрон), пво, михаил развожаев, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя